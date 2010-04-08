Ever Wave

현재 출시 가격: 59 — 처음에 판매되는 5개 카피에 대해 유효합니다. 그 이후에는 가격이 79로 이동합니다. 현재까지 판매된 수량: 2 개입니다.


구매자 보너스: 구매 후 저에게 연락하시면 신뢰에 대한 무료 보너스로 추가 전문가 고문을 받게 됩니다.

체험 접근: 먼저 시험해 보고 싶으시면 저에게 메시지를 보내 주시면 결정을 내리기 전에 실시간 데모 계좌에서 실행할 수 있는 무료 데모 버전을 제공하겠습니다.


Ever Wave는 과도한 복잡성 없이 구조화된 자동화를 원하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 이는 방향성 핵심 모델과 변동성, 세션 조건 및 가격 구조를 평가하는 내부 필터를 결합하여 어떤 진입도 허용합니다. 목표는 사소한 움직임에 반응하는 것이 아니라 시장의 통제된 단계에만 참여하는 것입니다.


EA는 단일 차트 컨트롤러로 설계되었습니다: NZDJPYM30 시간대를 부착하고, 해당 차트에서 논리를 관리하면서 NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY의 기회에 집중합니다. 이는 설정을 간단하게 유지하면서 시스템이 여러 도구와 협력하여 작동할 수 있게 합니다.


빠른 시작 개요

  • 단일 NZDJPY 차트에 Ever Wave를 부착합니다.
  • 신뢰할 수 있는 실행이 가능한 저가 스프레드 브로커를 사용하십시오.
  • 권장 최소 예치금: $300+ (레버리지 1:33 이상 권장).
  • 자금 / 프로 / FA 계좌의 경우, 먼저 저에게 연락해 주세요 특정 규칙에 대한 입력을 검토하도록 하겠습니다.


실행 및 설정 스냅샷
기본 차트 NZDJPY (단일 차트 제어)
시간대 M30
주목하는 심볼 NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY
브로커 프로필 저가 스프레드, 빠른 실행 환경
권장 예치금 $300+ (레버리지 1:33 이상)
백테스트 구성 메시지를 주시면 완성된 설정 파일 및 적절한 백테스트 결과를 얻기 위한 정확한 단계를 보내드리겠습니다.
체험 / 데모 파일 연락하셔서 실시간 테스트를 위한 시간 제한 데모 버전을 받으세요.
추가 선물 구매를 완료하시고 연락하시면 추가 무료 EA를 받게 됩니다.


핵심 트레이딩 개념

방향성 세션 흐름 논리: Ever Wave의 핵심은 세션 기반 모멘텀 프레임워크입니다. EA는 가격이 주요 세션 경계 주변에서 어떻게 행동하는지를 분석하고 그 행동으로부터 단기 방향성 편향을 구축합니다. 모든 돌파를 쫓기보다는 시장에서 이미 명확한 헌신을 나타낸 구조화된 지속 단계에 집중합니다.


진입 품질을 위한 내부 필터: 어떤 주문도 허용되기 전에 시스템은 변동성 안정성, 최근 조정 깊이 및 현재 가격과 최근 범위 사이의 관계를 측정하는 내부 필터를 평가합니다. 이러한 조건이 방향성 편향과 일치할 때만 진입 엔진이 작동합니다. 이는 무작위적이고 품질이 낮은 거래를 줄이고 노출을 시장의 더 깨끗한 부분에 집중하게 합니다.


복잡한 위험 관리 엔진: EA는 변화하는 시장 조건에 적응하는 층화된 위험 관리 프레임워크를 포함합니다. 트레이딩 환경을 모니터링하고 행동을 조정하여 노출이 계좌 프로필과 일치하도록 하여 단일 일반 패턴에 고정되지 않도록 합니다. 목표는 통제된 위험을 유지하면서 시스템이 유리한 시장 단계에서 이점을 얻을 수 있도록 하는 것입니다.


프로 / 자금 계좌에서의 사용

Ever Wave프로 계좌, 자금 계좌 및 FA 구조에서 사용할 수 있습니다. 각 회사마다 인출 제한, 일일 한도 및 거래 스타일에 대한 자체 규칙이 있으므로 사용 시작 전에 저에게 연락해 주십시오 특정 계획에 대한 입력을 확인하고 조정할 수 있도록 하겠습니다.


가이드, 블로그 및 채널

  • 설치, 구성 및 워크플로우에 대한 단계별 완전 가이드는 블로그 게시물을 참조하시기 바랍니다: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766572
  • 뉴스, 업데이트 및 추가 노트는 MQL5 채널에 공유됩니다: https://www.mql5.com/en/channels/botsofakash
  • 텔레그램 접근 및 직접 소통을 원하시면, MQL5 메시지를 통해 저에게 개인적으로 연락해 주세요 그러면 자세한 내용을 제공하겠습니다.


Ever Wave는 위험을 존중하고 실행을 단순화하며 진지한 개인 및 자금 계좌 계획에 통합될 준비가 된 구조화된 필터 기반 시스템을 원하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다.


