Precio de lanzamiento actual: 59 — válido para las primeras 5 copias. Después de eso, el precio pasa a 79. Ya vendido: 1 copias en esta etapa.





Bonificación para compradores: Después de la compra, contáctame y recibirás un Asesor Experto adicional como un bono gratuito por tu confianza. Acceso de prueba: Si deseas probar primero, envíame un mensaje y te proporcionaré una versión de demostración gratuita para que puedas ejecutarlo en una cuenta de demostración en vivo antes de tomar una decisión.





Ever Wave está construido para traders que desean automatización estructurada sin sobrecomplicaciones. Combina un modelo central direccional con filtros internos que evalúan la volatilidad, las condiciones de la sesión y la estructura de precios antes de permitir cualquier entrada. El objetivo es participar solo en fases controladas del mercado en lugar de reaccionar a cada movimiento menor.





El EA está diseñado como un controlador de gráfico único: lo adjuntas a NZDJPY en el marco de tiempo M30, y gestiona su lógica desde ese gráfico mientras se enfoca en oportunidades en NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY. Esto mantiene la configuración simple mientras permite que el sistema trabaje con múltiples instrumentos de manera coordinada.





Resumen de Inicio Rápido

Adjunta Ever Wave a un solo gráfico NZDJPY en M30 .

a un solo gráfico en . Usa un corredor de baja diferencia con ejecución confiable.

con ejecución confiable. Depósito mínimo recomendado: $300+ con apalancamiento de al menos 1:33 (más alto es aceptable).

con apalancamiento de al menos (más alto es aceptable). Para cuentas financiadas / prop / FA, contáctame primero para que pueda revisar las entradas para tus reglas específicas.





Ejecución & Instantánea de Configuración Gráfico Primario NZDJPY (control de gráfico único) Marco de Tiempo M30 Enfoque de Símbolos NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY Perfil del Corredor Entorno de baja diferencia y ejecución rápida Depósito Recomendado $300+ con apalancamiento superior a 1:33 Configuración de Backtest Envíame un mensaje y enviaré el archivo de configuraciones listo y los pasos exactos para obtener resultados de backtest adecuados. Archivo de Prueba / Demostración Contáctame para recibir una versión de demostración limitada en el tiempo para pruebas en una cuenta de demostración. Regalo Extra Completa tu compra y comunícate para recibir un EA gratuito adicional.





Concepto Central de Trading

Lógica de Flujo de Sesión Direccional: En el corazón de Ever Wave hay un marco de momentum basado en sesiones. El EA analiza cómo se comporta el precio alrededor de los límites clave de la sesión y construye un sesgo direccional a corto plazo a partir de ese comportamiento. En lugar de perseguir cada ruptura, se enfoca en fases de continuación estructuradas donde el mercado ya ha mostrado un compromiso claro.





Filtros Internos para la Calidad de Entrada: Antes de que se permita cualquier orden, el sistema evalúa filtros internos que miden la estabilidad de la volatilidad, la profundidad de los retrocesos recientes y la relación entre el precio actual y los rangos recientes. Solo cuando estas condiciones se alinean con el sesgo direccional se activará el motor de entrada. Esto ayuda a reducir operaciones aleatorias de baja calidad y mantiene la exposición concentrada en segmentos más limpios del mercado.





Motor de Gestión de Riesgos Complejo: El EA incluye un marco de gestión de riesgos por capas que se adapta a las condiciones cambiantes del mercado. Monitorea el entorno de trading y ajusta su comportamiento para que la exposición se mantenga consistente con el perfil de la cuenta, en lugar de estar fijada a un solo patrón genérico. El objetivo es mantener un riesgo controlado mientras se permite que el sistema se beneficie de fases de mercado favorables.





Uso en Cuentas Prop / Financiadas Ever Wave se puede utilizar en cuentas prop, cuentas financiadas y estructuras FA. Dado que cada firma tiene sus propias reglas para la reducción, límites diarios y estilo de trading, por favor contáctame antes de comenzar a usarlo en esas cuentas para que pueda verificar y ajustar las entradas para tu plan específico.





Orientación, Blog & Canal Para una guía completa paso a paso sobre instalación, configuración y flujo de trabajo, por favor consulta la publicación del blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766572

Noticias, actualizaciones y notas adicionales se comparten en el canal de MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/botsofakash

Para acceso a Telegram y comunicación directa, contáctame en privado a través de mensajes de MQL5 y te proporcionaré los detalles.





Ever Wave está construido para traders que desean un sistema estructurado, impulsado por filtros, que respete el riesgo, simplifique la ejecución y esté listo para ser integrado en planes serios de cuentas personales y financiadas.