Prix de lancement actuel : 59 — valable pour les 5 premières copies. Après cela, le prix passe à 77. Déjà vendu : 1 copies à ce stade.





Bonus pour les acheteurs : Après achat, contactez-moi et vous recevrez un Expert Advisor supplémentaire en tant que bonus gratuit pour votre confiance. Accès d'essai : Si vous souhaitez tester d'abord, envoyez-moi un message et je fournirai une version de démonstration gratuite afin que vous puissiez l'exécuter sur un compte démo en direct avant de prendre une décision.





Ever Wave est conçu pour les traders qui souhaitent une automatisation structurée sans complication excessive. Il combine un modèle central directionnel avec des filtres internes qui évaluent la volatilité, les conditions de session, et la structure des prix avant d'autoriser une entrée. L'objectif est de participer uniquement à des phases contrôlées du marché au lieu de réagir à chaque mouvement mineur.





L'EA est conçu comme un contrôleur à graphique unique : vous l'attachez à NZDJPY sur le timeframe M30, et il gère sa logique depuis ce graphique tout en se concentrant sur les opportunités dans NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY. Cela maintient la configuration simple tout en permettant au système de travailler avec plusieurs instruments de manière coordonnée.





Aperçu rapide du démarrage

Attachez Ever Wave à un seul graphique NZDJPY sur M30 .

à un seul graphique sur . Utilisez un courtier à faible spread avec une exécution fiable.

avec une exécution fiable. Dépôt minimum recommandé : $300+ avec un levier d'au moins 1:33 (plus élevé est acceptable).

avec un levier d'au moins (plus élevé est acceptable). Pour les comptes financés / prop / FA, contactez-moi d'abord afin que je puisse examiner les paramètres pour vos règles spécifiques.





Exécution & Instantané de Configuration Graphique Principal NZDJPY (contrôle de graphique unique) Timeframe M30 Concentration sur les Symboles NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY Profil du Courtier Environnement à faible spread, exécution rapide Dépôt Recommandé $300+ avec un levier supérieur à 1:33 Configuration de Backtest Envoyez-moi un message et je vous enverrai le fichier de paramètres prêt à l'emploi et les étapes exactes pour obtenir des résultats de backtest appropriés. Fichier d'Essai / Démo Contactez-moi pour recevoir une version démo limitée dans le temps pour un test en direct sur un compte démo. Cadeau Supplémentaire Finalisez votre achat et contactez-moi pour recevoir un EA gratuit supplémentaire.





Concept de Trading Principal

Logique de Flux Directionnel de Session : Au cœur de Ever Wave se trouve un cadre de momentum basé sur les sessions. L'EA analyse comment le prix se comporte autour des frontières clés des sessions et construit un biais directionnel à court terme à partir de ce comportement. Au lieu de poursuivre chaque rupture, il se concentre sur des phases de continuation structurées où le marché a déjà montré un engagement clair.





Filtres Internes pour la Qualité d'Entrée : Avant qu'une commande soit autorisée, le système évalue des filtres internes qui mesurent la stabilité de la volatilité, la profondeur des retraits récents, et la relation entre le prix actuel et les plages récentes. Ce n'est que lorsque ces conditions s'alignent avec le biais directionnel que le moteur d'entrée s'active. Cela aide à réduire les transactions aléatoires et de faible qualité et maintient l'exposition concentrée dans des segments plus propres du marché.





Moteur de Gestion des Risques Complexe : L'EA comprend un cadre de gestion des risques en couches qui s'adapte aux conditions changeantes du marché. Il surveille l'environnement de trading et ajuste son comportement afin que l'exposition reste cohérente avec le profil du compte, plutôt que d'être fixe à un modèle générique unique. L'objectif est de maintenir un risque contrôlé tout en permettant au système de bénéficier de phases de marché favorables.





Utilisation sur des Comptes Prop / Financé Ever Wave peut être utilisé sur des comptes prop, des comptes financés et des structures FA. Étant donné que chaque entreprise a ses propres règles concernant le drawdown, les limites quotidiennes et le style de trading, veuillez me contacter avant de commencer à l'utiliser sur ces comptes afin que je puisse vérifier et ajuster les paramètres pour votre plan spécifique.





Guide, Blog & Canal Pour un guide complet étape par étape sur l'installation, la configuration et le flux de travail, veuillez vous référer au post du blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/766572

Des nouvelles, des mises à jour et des notes supplémentaires sont partagées sur le canal MQL5 : https://www.mql5.com/en/channels/botsofakash

Pour l'accès Telegram et la communication directe, contactez-moi en privé via les messages MQL5 et je vous fournirai les détails.





Ever Wave est construit pour les traders qui souhaitent un système structuré, drivé par des filtres, qui respecte le risque, simplifie l'exécution, et est prêt à être intégré dans des plans de comptes personnels et financés sérieux.