Güncel lansman fiyatı: 59 — ilk 5 kopya için geçerlidir. Bunun ardından, fiyat 82 seviyesine geçer. Bu aşamada satılan: 1 kopya.





Alicılar için bonus: Satın alımdan sonra benimle iletişime geçin ve güveniniz için ücretsiz bir bonus olarak ek bir Uzman Danışmanı alacaksınız. Deneme erişimi: Önce test etmek istiyorsanız, bana bir mesaj gönderin ve karar vermeden önce canlı bir demo hesabında çalıştırabilmeniz için ücretsiz bir demo versiyonu sağlıyorum.





Ever Wave, karmaşaya neden olmadan yapılandırılmış otomasyon isteyen tüccarlar için oluşturulmuştur. Giriş izni vermeden önce volatilite, oturum koşulları ve fiyat yapısını değerlendiren iç filtreler ile yönlendirici bir çekirdek modeli birleştirir. Amaç, her küçük harekete tepki vermek yerine piyasanın kontrol altındaki aşamalarına katılmaktır.





EA, tek grafik denetleyicisi olarak tasarlanmıştır: onu NZDJPY grafiğine M30 zaman diliminde ekliyorsunuz ve bu grafikten mantığını yönetirken NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY üzerindeki fırsatlara odaklanıyor. Bu, kurulumu basit tutarken sistemin birden fazla enstrüman ile koordineli bir şekilde çalışmasına olanak tanır.





Hızlı Başlangıç Genel Bakış

Ever Wave ı tek bir NZDJPY grafiğine M30 zaman diliminde ekleyin.

ı tek bir grafiğine zaman diliminde ekleyin. Güvenilir bir yürütme ile düşük spreadli bir broker kullanın.

kullanın. Önerilen minimum depozito: $300+ ve en az 1:33 kaldıraç (daha yüksek kabul edilebilir).

ve en az kaldıraç (daha yüksek kabul edilebilir). Finanse edilmiş / prop / FA hesapları için, lütfen önce benimle iletişime geçin, böylece spesifik kurallarınız için girişleri gözden geçirebilirim.





Yürütme & Kurulum Anlık Görüntüsü Ana Grafik NZDJPY (tek grafik kontrol) Zaman Dilimi M30 Sembol Odak NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY Broker Profili Düşük spread, hızlı yürütme ortamı Önerilen Depozito $300+ 1:33 üzerinde kaldıraç ile Geri Test Yapılandırması Bana mesaj gönderin, hazır ayar dosyasını ve uygun geri test sonuçlarına ulaşmak için gerekli adımları göndereceğim. Deneme / Demo Dosyası Canlı test için demo hesabında zaman sınırlı demo sürümü almak için benimle iletişime geçin. Ek Hediye Satın alma işleminizi tamamlayın ve ek bir ücretsiz EA almak için benimle iletişime geçin.





Temel Ticaret Konsepti

Yönlü Oturum Akışı Mantığı: Ever Wave’in merkezinde oturum tabanlı bir momentum çerçevesi bulunmaktadır. EA, fiyatın ana oturum sınırları etrafında nasıl davrandığını analiz eder ve bu davranıştan kısa vadeli bir yönlü yanlılık geliştirir. Her kopmayı takip etmek yerine, piyasanın zaten net bir taahhüt gösterdiği yapılandırılmış devam aşamalarına odaklanır.





Giriş Kalitesi için İç Filtreler: Herhangi bir emir verilmeden önce, sistem volatilite istikrarını, son geri çekilmelerin derinliğini ve mevcut fiyat ile son aralıklar arasındaki ilişkiyi ölçen iç filtreleri değerlendirir. Bu koşullar yönlü yanlılık ile uyumlu olduğunda giriş motoru aktif hale gelir. Bu, rastgele, düşük kaliteli işlemleri azaltmaya yardımcı olur ve maruziyeti piyasanın daha temiz kesimlerinde yoğunlaştırır.





Karmaşık Risk Yönetim Motoru: EA, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan katmanlı bir risk yönetim çerçevesi içerir. Ticaret ortamını izler ve hesap profilinizle tutarlı kalacak şekilde davranışını ayarlar, tek bir genel desene sabitlenmek yerine. Amaç, kontrol altındaki riski sürdürürken sistemin avantajlı piyasa aşamalarından faydalanmasına olanak tanımaktır.





Prop / Finanse Edilmiş Hesaplarda Kullanım Ever Wave, prop hesaplarında, finanse edilmiş hesaplarda ve FA yapılarında kullanılabilir. Her firmanın geri çekilme, günlük limitler ve ticaret tarzı için kendi kuralları olduğundan, bu hesaplarda kullanmaya başlamadan önce lütfen benimle iletişime geçin ki spesifik planınız için girişleri kontrol edip ayarlayabileyim.





Rehberlik, Blog & Kanal Kurulum, yapılandırma ve iş akışı ile ilgili adım adım tam kılavuz için lütfen blog yazısına bakın: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766572

Haberler, güncellemeler ve ek notlar MQL5 kanalında paylaşılmaktadır: https://www.mql5.com/en/channels/botsofakash

Telegram erişimi ve doğrudan iletişim için, özel olarak benimle iletişime geçin MQL5 mesajları aracılığıyla ve detayları sağlayacağım.





Ever Wave, riskeye saygı gösteren, yürütmeyi basitleştiren ve ciddi kişisel ve finanse edilmiş hesap planlarına entegre edilmeye hazır bir yapılandırılmış, filtre odaklı sistem isteyen tüccarlar için oluşturulmuştur.