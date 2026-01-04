Aktueller Einführungspreis: 59 — gültig für die ersten 5 Exemplare. Danach steigt der Preis auf 72. Bereits verkauft: 1 Exemplare in diesem Stadium.





Bonus für Käufer: Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich und Sie erhalten einen zusätzlichen Expert Advisor als kostenlosen Bonus für Ihr Vertrauen. Testzugang: Wenn Sie zuerst testen möchten, senden Sie mir eine Nachricht und ich werde Ihnen eine kostenlose Demoversion zur Verfügung stellen, damit Sie sie auf einem Live-Demokonto ausprobieren können, bevor Sie eine Entscheidung treffen.





Ever Wave wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte Automatisierung ohne Überkomplexität wünschen. Es kombiniert ein richtungsweisendes Kernmodell mit internen Filtern, die die Volatilität, die Bedingungen der Sitzung und die Preisstruktur bewerten, bevor ein Einstieg ermöglicht wird. Das Ziel ist es, nur an kontrollierten Phasen des Marktes teilzunehmen, anstatt auf jede kleine Bewegung zu reagieren.





Der EA ist als Einzelchart-Controller konzipiert: Sie hängen ihn an NZDJPY auf dem Zeitrahmen M30, und er verwaltet seine Logik von diesem Chart, während er sich auf Chancen in NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY konzentriert. Dies hält das Setup einfach, während das System koordiniert mit mehreren Instrumenten arbeiten kann.





Schnellstartübersicht

Hängen Sie Ever Wave an ein einzelnes NZDJPY Chart auf M30 .

an ein einzelnes Chart auf . Verwenden Sie einen Niedrigspreads-Broker mit zuverlässiger Ausführung.

mit zuverlässiger Ausführung. Empfohlene Mindesteinzahlung: $300+ mit einem Hebel von mindestens 1:33 (höher ist akzeptabel).

mit einem Hebel von mindestens (höher ist akzeptabel). Für geförderte / Prop / FA-Konten kontaktieren Sie mich zuerst, damit ich die Eingaben für Ihre spezifischen Regeln überprüfen kann.





Ausführung & Setup Snapshot Primärer Chart NZDJPY (Einzelchartsteuerung) Zeitrahmen M30 Symbolfokus NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY Brokerprofil Niedrigspreads, schnelle Ausführungsumgebung Empfohlene Einzahlung $300+ mit einem Hebel über 1:33 Backtest-Konfiguration Schreiben Sie mir eine Nachricht und ich werde die vorgefertigte Einstellungsdatei und die genauen Schritte senden, um ordentliche Backtest-Ergebnisse zu erzielen. Test-/Demodatei Kontaktieren Sie mich, um eine zeitlich begrenzte Demoversion für Live-Tests auf einem Demokonto zu erhalten. Extra Geschenk Schließen Sie Ihren Kauf ab und wenden Sie sich an mich, um einen zusätzlichen kostenlosen EA zu erhalten.





Kernhandelskonzept

Richtungsbasierte Sitzungsflusslogik: Im Mittelpunkt von Ever Wave steht ein systembasierter Momentum-Rahmen. Der EA analysiert, wie sich der Preis an den Schlüsselgrenzen der Sitzung verhält, und erstellt eine kurzfristige richtungsweisende Neigung aus diesem Verhalten. Anstatt jedem Ausbruch nachzujagen, konzentriert er sich auf strukturierte Fortsetzungsphasen, in denen der Markt bereits ein klares Engagement gezeigt hat.





Interne Filter für die Einstieg-Qualität: Bevor eine Bestellung erlaubt wird, bewertet das System interne Filter, die die Volatilitätsstabilität, die Tiefe der letzten Rückzüge und das Verhältnis zwischen dem aktuellen Preis und den jüngsten Bereichen messen. Nur wenn diese Bedingungen mit der richtungsweisenden Neigung übereinstimmen, wird der Einstiegsmotor aktiviert. Dies hilft, zufällige, niedrigqualitative Trades zu reduzieren und die Exposition auf eindeutigere Marktsegmente zu konzentrieren.





Komplexe Risiko Management Engine: Der EA beinhaltet ein mehrstufiges Risikomanagementsystem, das sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst. Es überwacht die Handelsumgebung und passt sein Verhalten an, damit die Exposition mit dem Kontoprofil konsistent bleibt, anstatt auf ein einziges generisches Muster festgelegt zu sein. Das Ziel ist es, kontrolliertes Risiko aufrechtzuerhalten, während das System gleichzeitig von günstigen Marktphasen profitiert.





Nutzung auf Prop-/Finanzierten Konten Ever Wave kann auf Prop-Konten, finanzierten Konten und FA-Strukturen verwendet werden. Da jede Firma ihre eigenen Regeln für Drawdown, tägliche Limits und Handelsstil hat, kontaktieren Sie bitte mich vorher, bevor Sie beginnen, es auf diesen Konten zu verwenden, damit ich die Eingaben für Ihren spezifischen Plan überprüfen und anpassen kann.





Leitfaden, Blog & Kanal Für einen vollständigen Schritt-für-Schritt-Leitfaden zur Installation, Konfiguration und Workflow, beachten Sie bitte den Blogbeitrag: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766572

Neuigkeiten, Updates und zusätzliche Hinweise werden im MQL5-Kanal geteilt: https://www.mql5.com/en/channels/botsofakash

Für Telegram-Zugang und direkte Kommunikation, kontaktieren Sie mich privat über MQL5-Nachrichten und ich werde die Details bereitstellen.





Ever Wave ist für Trader konzipiert, die ein strukturiertes, filtergesteuertes System wünschen, das Risiken respektiert, die Ausführung vereinfacht und bereit ist, in ernsthafte persönliche und finanzierte Kontenpläne integriert zu werden.