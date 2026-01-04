Prezzo di lancio attuale: 59 — valido per le prime 5 copie. Dopo, il prezzo passa a 76. Già venduti: 1 copie in questa fase.





Bonus per acquirenti: Dopo l'acquisto, contattami e riceverai un ulteriore Esperto Consulente come bonus gratuito per la tua fiducia. Accesso di prova: Se vuoi testare prima, inviami un messaggio e ti fornirò una versione demo gratuita così potrai eseguirla su un conto demo reale prima di prendere una decisione.





Ever Wave è costruito per i trader che vogliono un'automazione strutturata senza complicazioni eccessive. Combina un modello centrale direzionale con filtri interni che valutano la volatilità, le condizioni della sessione e la struttura dei prezzi prima di consentire qualsiasi ingresso. L'obiettivo è partecipare solo a fasi controllate del mercato invece di reagire a ogni piccolo movimento.





L'EA è progettata come un controllore di grafico singolo: lo attacchi a NZDJPY su timeframe M30, e gestisce la sua logica da quel grafico mentre si concentra sulle opportunità in NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY. Questo mantiene la configurazione semplice mentre consente al sistema di lavorare con più strumenti in modo coordinato.





Panoramica Rapida

Attacca Ever Wave a un singolo grafico NZDJPY su M30 .

a un singolo grafico su . Utilizza un broker a spread ridotto con esecuzione affidabile.

con esecuzione affidabile. Deposito minimo raccomandato: $300+ con leva di almeno 1:33 (superiore è accettabile).

con leva di almeno (superiore è accettabile). Per conti finanziati / prop / FA, contattami prima così posso rivedere gli input per le tue specifiche regole.





Esecuzione & Istogramma Impostazioni Grafico Primario NZDJPY (controllo grafico singolo) Timeframe M30 Focus sui Simboli NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY Profilo Broker Ambiente a spread ridotto, esecuzione rapida Deposito Raccomandato $300+ con leva superiore a 1:33 Configurazione Backtest Inviami un messaggio e ti manderò il file di impostazioni predefinite e i passaggi esatti per ottenere risultati di backtest adeguati. File di Prova / Demo Contattami per ricevere una versione demo a tempo limitato per testare in tempo reale su un conto demo. Regalo Extra Completa il tuo acquisto e contattami per ricevere un EA gratuito aggiuntivo.





Concetto Centrale di Trading

Logica di Flusso di Sessione Direzionale: Al centro di Ever Wave c'è un framework di impulso basato sulla sessione. L'EA analizza come si comporta il prezzo attorno ai confini chiave della sessione e costruisce un bias direzionale a breve termine da quel comportamento. Invece di inseguire ogni breakout, si concentra su fasi di continuazione strutturate dove il mercato ha già dimostrato un chiaro impegno.





Filtri Interni per la Qualità di Ingresso: Prima che qualsiasi ordine sia consentito, il sistema valuta filtri interni che misurano la stabilità della volatilità, la profondità dei recenti pullback e la relazione tra il prezzo attuale e i range recenti. Solo quando queste condizioni si allineano con il bias direzionale il motore di ingresso si attiverà. Questo aiuta a ridurre le operazioni casuali e di bassa qualità e mantiene l'esposizione concentrata in segmenti più puliti del mercato.





Motore di Gestione del Rischio Complesso: L'EA include un framework di gestione del rischio stratificato che si adatta alle condizioni di mercato in evoluzione. Monitora l'ambiente di trading e adatta il suo comportamento in modo che l'esposizione rimanga coerente con il profilo dell'account, piuttosto che essere fissa su uno schema generico unico. L'obiettivo è mantenere un rischio controllato pur consentendo al sistema di beneficiare di fasi di mercato favorevoli.





Utilizzo su Conti Prop / Finanziati Ever Wave può essere utilizzato su conti prop, conti finanziati e strutture FA. Poiché ogni azienda ha le proprie regole per il drawdown, i limiti giornalieri e lo stile di trading, ti prego di contattarmi prima di iniziare a usarlo su quei conti così posso controllare e regolare gli input per il tuo piano specifico.





Guida, Blog & Canale Per una guida completa passo-passo su installazione, configurazione e flusso di lavoro, fai riferimento al post del blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766572

Notizie, aggiornamenti e note aggiuntive vengono condivisi sul canale MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/botsofakash

Per accesso a Telegram e comunicazione diretta, contattami privatamente tramite messaggi MQL5 e ti fornirò i dettagli.





Ever Wave è costruito per i trader che vogliono un sistema strutturato, guidato da filtri, che rispetti il rischio, semplifichi l'esecuzione e sia pronto per essere integrato in piani seri di conti personali e finanziati.