Ever Waveは、過度に複雑でない構造化された自動化を望むトレーダーのために作られています。これは、エントリーを許可する前にボラティリティ、セッション条件、および価格構造を評価する内部フィルターを備えた方向性のコアモデルを組み合わせています。目標は、すべての小さな動きに反応するのではなく、市場の制御されたフェーズにのみ参加することです。





EAはシングルチャートコントローラーとして設計されています：これをNZDJPYのM30時間枠にアタッチし、そのチャートからロジックを管理しながらNZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPYの機会に集中します。これにより、セットアップはシンプルに保たれ、システムは複数のインストゥルメントで協調的に機能します。





クイックスタートの概要

Ever Wave を NZDJPY チャートの M30 にアタッチします。

を チャートの にアタッチします。 低スプレッドのブローカー を利用し、確実な実行を行います。

を利用し、確実な実行を行います。 推奨最低入金額： $300+ 、レバレッジは少なくとも 1:33 （高いものでも可）。

、レバレッジは少なくとも （高いものでも可）。 資金提供されたアカウントやプロアカウントについては、最初に連絡してください。あなたの特定のルールのために入力を確認します。





実行とセットアップのスナップショット プライマリーチャート NZDJPY (シングルチャートコントロール) 時間枠 M30 シンボルフォーカス NZDJPY,AUDUSD,EURCHF,CADCHF,NZDUSD,USDJPY,GBPNZD,USDCHF,NZDCAD,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY ブローカープロフィール 低スプレッド、迅速な実行環境 推奨入金額 $300+、レバレッジは1:33以上 バックテスト設定 メッセージを送っていただければ、完成された設定ファイルと適切なバックテスト結果を得るための正確な手順を送ります。 トライアル / デモファイル デモアカウントでのライブテストのために時間制限のあるデモバージョンを受け取るには、私に連絡してください。 追加のギフト 購入を完了し、追加の無料EAを受け取るために連絡してください。





コアトレーディングコンセプト

方向性セッションフローLogic： Ever Waveの中心には、セッションベースのモメンタムフレームワークがあります。EAは、価格が主要なセッションの境界付近でどのように振る舞うかを分析し、その行動から短期的な方向性のバイアスを構築します。すべてのブレイクアウトを追うのではなく、市場がすでに明確なコミットメントを示した構造化された継続フェーズに焦点を当てます。





エントリー品質のための内部フィルター： どのオーダーも許可される前に、システムはボラティリティの安定性、最近の引き戻しの深さ、現在の価格と最近のレンジとの関係を測定する内部フィルターを評価します。これらの条件が方向性のバイアスと一致する場合にのみ、エントリーエンジンがアクティブになります。これにより、ランダムで低品質のトレードを減少させ、市場のクリーンなセグメントでのエクスポージャーを集中させることができます。





複雑なリスク管理エンジン： EAは、変化する市場条件に適応する層状のリスク管理フレームワークを含んでいます。取引環境を監視し、エクスポージャーがアカウントプロファイルと一貫しているように動作を調整します。目標は、制御されたリスクを維持しつつ、システムが好ましい市場フェーズから利益を得ることです。





プロ / 資金提供アカウントでの使用 Ever Waveはプロアカウント、資金提供アカウント、FA構造で使用できます。各社には引き出し、日次制限、およびトレーディングスタイルに関する独自のルールがあるため、使用を開始する前に連絡してください。あなたの特定の計画に合わせて入力を確認し調整します。









Ever Waveは、リスクを尊重し、実行を簡素化し、真剣な個人および資金提供アカウント計画に統合できる準備ができた構造化されたフィルタードリブンシステムを希望するトレーダーのために作られています。