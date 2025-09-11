EA Performance Monitor

EA Performance Monitor - Ваш Торговый Командный Центр

Обзор

EA Performance Monitor - это комплексный инструмент мониторинга для MetaTrader 5, который обеспечивает надзор в реальном времени за всеми Expert Advisors, работающими на ваших графиках. Эта утилита отображает метрики производительности, оценку рисков и состояние счета на централизованной панели, обеспечивая эффективное управление портфелем и принятие обоснованных решений.

Ключевые Особенности

Панель Командного Центра

Преобразуйте ваше торговое рабочее пространство в профессиональный командный центр с одной панелью, показывающей метрики производительности в реальном времени, включая прибыль, сделки и позиции с обновлением каждые 5 секунд. Мгновенная оценка рисков отображает проценты просадки четко. Монитор состояния счета показывает баланс, эквити и уровень маржи с визуальными предупреждениями.

Умный Движок Обнаружения EA

Настройка не требуется. Автообнаружение находит каждый EA, работающий на всех ваших графиках. Интеллектуальное сопоставление связывает торговую активность с правильным EA. Статус в реальном времени выделяет активные EA и отмечает ожидающие EA.

Профессиональное Управление Рисками

Встроенное отслеживание просадки на основе фактического баланса счета. Отслеживание исторического пика поддерживает запись лучшей производительности. Сброс одним кликом позволяет начать заново без потери настройки EA.

Целостность Данных

Хранилище с защитой от сбоев гарантирует, что данные производительности переживают перезапуски MT5. Умная валидация автоматически исправляет поврежденные данные. Система резервного копирования с множественными уровнями безопасности защищает вашу историю.

Оптимизированная Производительность

Легкая работа использует минимальные ресурсы CPU даже с 20+ EA. Эффективное использование памяти с умным кэшированием для предотвращения утечек памяти. Настраиваемое обновление позволяет регулировать скорость обновления в зависимости от потребностей.

Профессиональное Отображение

Цветовые оповещения мгновенно показывают прибыль (зеленый) и убытки (красный). Точное форматирование с выровненными числами для легкого чтения. Адаптивный макет подстраивается под любой размер экрана.

Преимущества

Полный Обзор Портфеля - Мониторинг всех Expert Advisors с единой панели без переключения между графиками.

Мгновенная Идентификация Рисков - Идентификация проблемных EA до возникновения значительных убытков через мониторинг просадки в реальном времени.

Точное Отслеживание Производительности - Поддержание полной истории производительности, которая сохраняется при сбоях и перезапусках.

Эффективность Времени - Устранение ручной проверки графиков и фокус на оптимизации торговой стратегии.

Установка и Настройка

Установка занимает примерно 30 секунд. Поместите EA на любой график и наблюдайте как он автоматически обнаруживает все ваши EA. Начните мониторинг немедленно без какой-либо конфигурации.

Совместимость

Работает с любым Expert Advisor от любого разработчика. Совместим с сеточными EA, скальперами, трендовыми последователями, мартингейл системами и всеми другими типами EA.

Содержимое Пакета

EA Performance Monitor (Полная Версия), полный исходный код, руководство по установке с пошаговыми инструкциями и примеры настройки для цветов, макетов и параметров.

Технические Характеристики

Платформа: MetaTrader 5 | Тип: Утилита Мониторинга | Частота Обновления: Каждые 5 секунд (настраивается) | Использование Ресурсов: Менее 1% CPU | Совместимость: Все типы EA | Сохранение Данных: Хранилище с защитой от сбоев

Системные Требования

Платформа MetaTrader 5, стабильное интернет-соединение, минимум 100MB свободного места на диске для хранения данных.

Профессиональное решение для мониторинга EA для эффективного управления портфелем и надзора за рисками.


Рекомендуем также
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Индикаторы
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
Индикаторы
The Supertrend indicator is a trend-following technical analysis tool designed to help traders identify the direction of market trends and potential entry/exit points. It operates based on price data and Average True Range (ATR) to create a dynamic signal line that changes color depending on the current trend. Green color: Indicates an uptrend. Red color: Indicates a downtrend. Supertrend is a useful indicator for both short-term and long-term trading, helping to filter out market noise and focu
FREE
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Эксперты
x4o B1 Dollar Trader  Heiken Ashi Trend Retest Strategy  Automated trading system combining Heiken Ashi analysis with Moving Average retest methodology for trend-following entries on H1 timeframe. Trading Methodology The EA monitors two 25-period Moving Averages calculated on High and Low prices to identify trend direction. When price closes above MA High with candle high exceeding the moving average, an uptrend is detected. When price closes below MA Low with candle low beneath the moving aver
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Индикаторы
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Индикаторы
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента. MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен , но только в реальном времени. Данный индикатор OrderBook Cumulative Indicator позволяет аккумулировать данные стакана онлайн и визуализировать их
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Эксперты
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Индикаторы
О индикаторе Этот индикатор основан на моделировании Монте-Карло закрывающих цен финансового инструмента. По определению, Монте-Карло — это статистический метод, используемый для моделирования вероятности различных исходов в процессе, включающем случайные числа, основанные на ранее наблюдаемых результатах. Как это работает? Этот индикатор генерирует несколько сценариев цен для ценной бумаги, моделируя случайные изменения цен с течением времени на основе исторических данных. Каждый пробный запус
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Эксперты
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Эксперты
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Algocep Grid MT5
Jacob James
Эксперты
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Price Action Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Утилиты
Price Action Trade Panel MT5   рассчитывает баланс уровней силы покупки / продажи любого символа / инструмента на основе чистых данных о ценовом действии указанных (по умолчанию 8) прошлых свечей. Это даст вам наиболее точное представление о настроении рынка, отслеживая ценовое действие 32 символов / инструментов, доступных на панели индикатора. Уровень силы покупки / продажи более 60% дает достаточно надежный уровень для покупки / продажи определенного символа (с использованием настроек по умо
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Эксперты
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Индикаторы
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Утилиты
У вас есть индикатор, который дает сигналы, и вы хотите преобразовать его в эксперта? С помощью этого эксперта вы можете преобразовать его без перепрограммирования или адаптации индикатора, вам просто нужно выполнить шаги, чтобы правильно настроить его: 1) Индикатор должен находиться в папке индикаторов. 2) Вы должны тщательно выбирать буферы ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ, предоставляемые индикатором. 3) Выберите, хотите ли вы совершать все операции или только операции типа ПОКУПКА или ПРОДАЖА. 4) Выб
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Эксперты
NeoPips Engine EA — настоящая торговая революция уже наступила! «Настоящая сила торговли заключается в том, чтобы видеть то, что упускают другие. NeoPips Engine не следует за рынком — он им управляет». О NeoPips Engine EA: ваш интеллектуальный торговый союзник NeoPips Engine EA — это не обычный торговый робот. Это многомерный, оптимизированный для ИИ экспертный советник, созданный для трейдеров, которым нужна точность, адаптивность и долгосрочная эффективность. В отличие от устаревших
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Эксперты
Neon Trade — суперсовременное торговое решение, которое открывает вам путь к финансовой свободе и наивысшему уровню трейдинга Я стремился создать уникальное торговое решение, способное удовлетворить потребности любого трейдера независимо от его целей и задач. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для мак
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Индикаторы
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Утилиты
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
PropSafe Trade Manager
William Lohrman
Утилиты
TradePanel EA – Manual + Semi-Auto Trading Dashboard TradePanel EA is a powerful assistant for traders who want precision, speed, and full control over their trades. It combines on-chart execution , basket profit management , drawdown protection , and market/session awareness into one easy-to-use panel. Core Features Click-to-Trade System Place BUY/SELL instantly from the panel Click on the chart to set Stop Loss — TP is auto-calculated by your chosen R:R Risk Control & Lot Sizing Risk
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Утилиты
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MetaTrader 5 The SP2L Poursamadi Strategy Indicator is a professional trading strategy developed for MetaTrader 5 , built on the concepts of spike price movements and the AB=CD two-leg pattern . It delivers precise buy and sell signals, specifically optimized for short-term trading environments. This indicator is designed for price action traders, scalpers, and fast scalpers , offering highly accurate entry points on the 1-minute (M1) and 5-minute (M5) timefram
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
Crossing Over
John Signer
Эксперты
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Индикаторы
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Утилиты
Введение Добро пожаловать в мир торговли на рынке Форекс, где каждое движение рынка может зависеть от новостных событий. Представляем нашего экспертного советника для MetaTrader, вашего лучшего инструмента для навигации по сложностям новостной торговли. Этот инновационный советник специально разработан для автоматизации вашей торговой стратегии во время ключевых макроэкономических релизов, гарантируя, что вы никогда не упустите возможность. Когда объявляются важные показатели, волатильность ча
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Утилиты
Риск-менеджер позволяет контролировать свою торговую активность и защищать от убытков. Настройки теперь организованы в логические группы, что упрощает конфигурацию различных параметров риска. При превышении любого лимита риск-менеджер может принудительно закрыть открытые позиции, остановить работу других советников и даже полностью закрыть терминал, чтобы предотвратить эмоциональную торговлю, не соответствующую вашей торговой стратегии. Настройки Risk Manager Защита Счета Check min equity limit
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Утилиты
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Другие продукты этого автора
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
GoldStorm Pro - Продвинутая Мультистратегическая Фрактальная Торговая Система Обзор GoldStorm Pro - это сложный Expert Advisor, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) с использованием продвинутых фрактальных стратегий прорыва. Система объединяет три независимые торговые стратегии, которые работают вместе для захвата различных рыночных движений при поддержании строгого управления рисками. Ключевые Особенности Мультистратегическая Архитектура Стратегия A (Консервативная) обеспечив
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Индикаторы
TradingDashboardPro - Профессиональный Индикатор Торговой Аналитики для MT5 Обзор TradingDashboardPro - это комплексная панель торговой аналитики в реальном времени, которая преобразует ваш график MT5 в мощную станцию мониторинга счета. Этот профессиональный индикатор обеспечивает мгновенную визуализацию вашей торговой производительности с поддержкой нескольких языков, помогая принимать обоснованные решения с обновлением данных каждые 5 секунд. Ключевые Особенности Поддержка Нескольких Языков В
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
Cloud DCA Pro EA - Продвинутая Торговая Система Ichimoku DCA Обзор Продукта Cloud DCA Pro - это сложный Expert Advisor, объединяющий анализ Ichimoku Kinko Hyo с интеллектуальной стратегией усреднения позиций (DCA). Разработан для систематической торговли без эмоций и традиционных стоп-лоссов. Основные Возможности Стратегия Без Стоп-Лосса - Использует умные уровни DCA вместо жестких стопов Анализ Облака Ichimoku - Профессиональное определение и фильтрация тренда Интеллектуальная Система DCA - Про
SeeGrid EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
SeeGrid EA - Продвинутая Сеточная Торговая Система Обзор SeeGrid EA v1.20 - это сложная двунаправленная сеточная торговая система, реализующая динамические стратегии усреднения долларовой стоимости (DCA) с продвинутым управлением рисками. Этот Expert Advisor объединяет традиционную сеточную торговлю с интеллектуальным управлением позициями и автоматизированным анализом рынка. Ключевые Особенности Двунаправленная DCA Сеточная Система Положительная DCA следует направлению тренда с прогрессивным у
FREE
Flash Xbest EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
FlashXbestEA - Профессиональная Сеточная Торговая Система Williams %R Революционная DCA Стратегия с Передовым Анализом Рынка FlashXbestEA представляет следующее поколение автоматизированной сеточной торговли, объединяющее анализ импульса Williams %R с сложными техниками усреднения долларовой стоимости (DCA). Этот EA интеллектуально управляет множественными позициями, используя продвинутые математические модели для максимизации прибыли при защите капитала через умные механизмы восстановления. Осн
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
4 (1)
Индикаторы
RSI Advanced - Повысьте Уровень Анализа и Высокопотенциальные Торговые Сигналы Обзор RSI Advanced - это мощный пользовательский индикатор для MetaTrader 5, разработанный для повышения уровня вашего технического анализа и предоставления надежных торговых сигналов. Этот индикатор интегрирует стандартный Индекс Относительной Силы (RSI) с сложной системой Скользящих Средних (MA) и Полос Боллинджера (BB), применяемых непосредственно к данным RSI. Более того, он включает возможности продвинутого обнар
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
Утилиты
Magic Order Manager EA v1.02 - Профессиональный Торговый Помощник Умный Инструмент Управления Позициями с Автоматической Системой Тейк-Профита Описание Продукта Magic Order Manager - это профессиональный Expert Advisor, разработанный для оптимизации торговой прибыли через умную автоматизацию и контроль рисков. Этот инструмент управления позициями обеспечивает автоматическую фиксацию прибыли на основе настраиваемых правил при поддержании комплексного мониторинга рисков. Ключевые Особенности Инте
FREE
Smart Order Hedging EA MT5 Pro
Khac Thanh Bui
Утилиты
Smart Order Hedging EA MT5 Pro - Продвинутая Утилита Управления Сделками (ВАЖНО: Это утилита для управления сделками, а НЕ автоматическая торговая система. Она интеллектуально закрывает существующие позиции для уменьшения просадки; она НЕ открывает никаких новых сделок.) Устали от просадки и ручного управления сложными компенсирующими позициями? Представляем Smart Order Hedging EA MT5 Pro — мощную интеллектуальную утилиту, предназначенную для автоматического поиска и закрытия комбинаций ваших с
FREE
Position Optimizer EA
Khac Thanh Bui
Утилиты
PosiOptimizer EA - Умный Оптимизатор Хеджирующих Позиций Обзор PosiOptimizer EA - это сложный инструмент управления позициями, разработанный для оптимизации стратегий хеджирования путем интеллектуального закрытия встречных пар ордеров. Этот Expert Advisor использует продвинутые алгоритмы включая кластеризацию K-means, хеш-карты и анализ коэффициента Шарпа для идентификации и закрытия наиболее оптимальных пар позиций при поддержании контролируемой просадки и желаемых соотношений покупка/продажа.
FREE
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Эксперты
Enhanced Candlestick DCA EA - Профессиональная Торговая Стратегия Описание Enhanced Candlestick DCA EA - это сложная мультистратегическая торговая система, объединяющая анализ японских свечных паттернов с продвинутым управлением позициями через усреднение долларовой стоимости (DCA). Разработанная с учетом как безопасности, так и прибыльности, эта EA динамически адаптируется к изменяющимся рыночным условиям через интеллектуальную систему входов и комплексную структуру управления рисками. Ключевые
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
XSmartPro EA - Профессиональная Сеточная Торговая Система Интеллектуальная Двунаправленная DCA Сетка с Продвинутыми Фильтрами Безопасности Обзор XSmartPro EA - это профессиональная торговая система Grid DCA (усреднение долларовой стоимости), разработанная для трейдеров, которые хотят безопасной и эффективной торговли на Forex. EA использует интеллектуальную двунаправленную сеточную стратегию в сочетании с продвинутыми техническими фильтрами для оптимизации точек входа и защиты вашего счета. Ключ
PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
Эксперты
PrecisionGold PRO: Институциональный подход к алгоритмической торговле на XAUUSD Добро пожаловать в документацию PrecisionGold PRO , торговой системы, созданной для решения проблем волатильности рынка золота. Это не схема «быстрого обогащения»; это дисциплинированный алгоритм, разработанный для серьезного роста капитала. Безопасность без компромиссов: БЕЗ Сетки. БЕЗ Мартингейла. БЕЗ Арбитража. Философия: «Снайперские входы, основанные на структуре рынка». РАЗДЕЛ 1: ЛОГИКА «СНАЙПЕРА» Боль
Фильтр:
layyah1
37
layyah1 2025.11.12 02:22 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв