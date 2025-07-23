GoldStorm Pro EA MT5
- Эксперты
- Khac Thanh Bui
- Версия: 1.20
- Обновлено: 25 июля 2025
- Активации: 5
GoldStorm Pro - Продвинутая Мультистратегическая Фрактальная Торговая Система
Обзор
GoldStorm Pro - это сложный Expert Advisor, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) с использованием продвинутых фрактальных стратегий прорыва. Система объединяет три независимые торговые стратегии, которые работают вместе для захвата различных рыночных движений при поддержании строгого управления рисками.
Ключевые Особенности
Мультистратегическая Архитектура
Стратегия A (Консервативная) обеспечивает долгосрочную свинг-торговлю с высоковероятными установками. Стратегия B (Агрессивная) предлагает торговлю прорывов на основе импульса для волатильных движений. Стратегия C (Следование за Трендом) позволяет следовать за основными трендами для значительного захвата прибыли.
Продвинутый Фрактальный Анализ
Система обнаружения фракталов на нескольких таймфреймах с настраиваемым подтверждением левых/правых баров, динамической оптимизацией периода ретроспективного анализа и умным расчетом цены входа с буферами смещения.
Комплексное Управление Рисками
Определение размера позиции на основе процентов, максимальные дневные лимиты сделок, продвинутые проверки управления капиталом и множественные фильтры безопасности и валидации.
Интеллектуальное Управление Сделками
Функциональность безубыточности, система трейлинг-стопа, виртуальное истечение ордеров и умный мониторинг позиций.
Детали Стратегий
Стратегия A - Консервативная Свинг-Торговля
Таймфрейм Анализа: 4-часовые графики для идентификации тренда. Таймфрейм Входа: 1-часовые графики для точного тайминга. Риск-Доходность: Соотношение 2.5:1 оптимизировано для постоянной прибыли. Идеально Для: Стабильных, высоковероятных установок с низким риском.
Стратегия B - Агрессивный Импульс
Таймфрейм Анализа: 1-часовые графики для обнаружения импульса. Таймфрейм Входа: 30-минутные графики для быстрых входов. Риск-Доходность: Соотношение 3:1 для взрывных движений. Идеально Для: Захвата волатильности прорывов и рыночного импульса.
Стратегия C - Долгосрочное Следование за Трендом
Таймфрейм Анализа: Дневные графики для анализа основных трендов. Таймфрейм Входа: 1-часовые графики для оптимальных входов. Риск-Доходность: Соотношение 3.3:1 для максимальной прибыли от тренда. Идеально Для: Следования за основными рыночными трендами для значительных прибылей.
Входные Параметры
Настройки Стратегий
Запустить Консервативную Стратегию - Включить/выключить консервативный подход свинг-торговли
Запустить Агрессивную Стратегию - Включить/выключить стратегию прорыва импульса
Запустить Долгосрочную Стратегию - Включить/выключить стратегию следования за трендом
Максимально Допустимый Спред - Предотвратить торговлю во время условий высокого спреда (в пунктах)
ID Expert Advisor - Уникальный идентификатор для управления сделками
Комментарий к Сделке - Пользовательский комментарий для всех сделок
Использовать Виртуальное Истечение - Включить систему автоматического истечения ордеров
Установить Стоп-Лосс/Тейк-Профит После Входа - Опция установки уровней после исполнения ордера
Определение Размера Позиции и Управление Рисками
Метод Определения Размера Позиции - Выбор между ручным размером лота или процентным риском
Фиксированный Размер Лота - Конкретный размер лота при использовании ручного режима
Риск на Сделку - Процент счета для риска на сделку (рекомендуется: 0.25%)
Использовать Эквити Счета - Рассчитывать размер позиции на основе эквити вместо баланса
Максимальный Размер Позиции - Верхний лимит для определения размера позиции
Минимальный Размер Позиции - Нижний лимит для определения размера позиции
Настройки Безопасности и Защиты
Включить Базовые Проверки Безопасности - Активировать комплексные валидации безопасности
Минимальный Уровень Маржи - Требуемый процент маржи до остановки торговли
Минимум Требуемой Истории - Баров необходимо для надежного анализа
Торговые Фильтры
Включить Фильтр Спреда - Блокировать сделки во время условий высокого спреда
Максимальный Спред - Порог спреда в пипсах для исполнения сделок
Включить Фильтр Времени - Ограничить торговлю определенными часами
Час Начала Торговли - Начало торгового окна (GMT)
Час Окончания Торговли - Конец торгового окна (GMT)
Избегать Времени Новостей - Пропускать торговлю во время выхода основных новостей
Включить Фильтр Выходных - Предотвратить торговлю в часы выходных
Час Начала Выходных - Когда начинаются ограничения выходных (пятница)
Проверять Уровни Маржи - Мониторить маржу счета перед торговлей
Минимальный Порог Маржи - Уровень маржи ниже которого торговля останавливается
Управление Входом
Минимальное Расстояние Входа - Требуемое расстояние от текущей цены (в пипсах)
Максимум Ордеров на Направление - Ограничить одновременные позиции
Расстояние Фильтра Ордеров - Минимальное расстояние между похожими ордерами (в пипсах)
Использовать Фильтр Цены Закрытия - Дополнительная валидация используя предыдущее закрытие
Минимальная Волатильность Рынка - Требуемое 24-часовое движение цены (в пипсах)
Управление Выходом
Стоп-Лосс по Умолчанию - Стандартное расстояние стоп-лосса (в пипсах)
Тейк-Профит по Умолчанию - Стандартное расстояние тейк-профита (в пипсах)
Система Трейлинг-Стопа
Расстояние Начала Трейлинга - Уровень прибыли до начала трейлинга (в пипсах)
Размер Шага Трейлинга - Расстояние для поддержания от текущей цены (в пипсах)
Инкремент Трейлинга - Минимальное движение для корректировки трейла (в пипсах)
Защита Безубыточности
Триггер Безубыточности - Уровень прибыли для перемещения стопа на вход (в пипсах)
Прибыль Безубыточности - Небольшая прибыль для поддержания при безубыточности (в пипсах)
Рекомендуемые Настройки
Для Счета $1,000 (Торговля Золотом) - Риск на Сделку: 0.25%, Максимальный Размер Позиции: 0.05 лотов, Стоп-Лосс по Умолчанию: 300 пипсов, Тейк-Профит по Умолчанию: 200 пипсов, Начало Трейлинга: 100 пипсов, Торговые Часы: 7:00 - 10:00 GMT
Для Консервативной Торговли - Включить только Стратегию A, Риск на Сделку: 0.2%, Максимум Ордеров на Направление: 1
Для Агрессивной Торговли - Включить все стратегии, Риск на Сделку: 0.3%, Максимум Ордеров на Направление: 2
Оптимизация Производительности
Рекомендации по Таймфрейму Графика - Оптимально: H1 (1-часовые) графики для лучшего баланса; Приемлемо: M15, M30, H4 графики
Совместимость Символов - Основные: Все основные пары (EU, GU, XAU и т.д.); Второстепенные: Основные форекс пары с корректировкой параметров; Не Рекомендуется: Экзотические пары или крипто
Технические Требования
Платформа: MetaTrader 5. Минимальный Депозит: $100 (рекомендуется $1,000+). Тип Счета: Любой (демо/реальный, хедж/неттинг). VPS Рекомендуется: Для круглосуточной работы. Интернет: Требуется стабильное соединение.
Функции Безопасности
Встроенные Защиты - Валидация управления капиталом, проверка соответствия уровней стопа, верификация исторических данных, защита от деления на ноль, проверка границ массивов, комплексное логирование ошибок.
Умные Адаптации - Автоматическое масштабирование размера лота для любого размера счета, динамическая корректировка спреда, осведомленность о рыночных часах, предотвращение торговли в выходные, избежание времени новостей.
Установка и Настройка
Загрузите и Установите размещением EA в папку Experts вашего MetaTrader 5. Прикрепите к Графику перетаскиванием на график XAUUSD H1. Настройте Параметры корректируя параметры на основе вашей толерантности к риску. Включите Авто-Торговлю чтобы гарантировать что торговля EA разрешена. Мониторьте Производительность просматривая логи и историю сделок регулярно.
Технические Характеристики
Платформа: MetaTrader 5 | Стратегия: Мультистратегическая система прорыва фракталов | Управление Позициями: Процентное с интеллектуальным управлением сделками | Подход к Риску: Многоуровневая защита с безубыточностью и трейлинг-стопами
Торговля валютой и CFD включает значительный риск и может привести к потере капитала. Прошлая производительность не гарантирует будущих результатов.
