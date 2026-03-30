POBE Prop Firm

Пройти или в безубыток (POBE) — советник для челленджа проп-фирм (Prop Firm Challenge)

Одно пользователи POBE отмечают неизменно: страх провалить челлендж уходит. С проп-фирмами (prop firm), которые ставят цель ниже своей максимальной просадки (drawdown) — такими как FTMO, FundedNext и FundingPips, — провал Фазы 1 может оставить брокерский счёт с суммой, превышающей исходную стоимость настройки, то есть в чистом плюсе (net positive). Провал Фазы 2 возвращает ещё больше сверх этого. Каждый исход — проход или провал — рассчитан ещё до того, как открыта первая сделка.

Именно эффект Фазы 2 делает это особенно убедительным. С FTMO, FundedNext и FundingPips, когда Фаза 2 достигает предела максимальной просадки (drawdown) при работающем POBE, брокерский счёт накопил достаточно, чтобы покрыть общую стоимость настройки за обе фазы — с остающимся излишком. Плата за челлендж не потеряна. Покрыто и то, и другое — и трейдер уходит с бо́льшим капиталом ( в чистом плюсе ), чем вошёл.



Другие советники для проп-фирм (prop firm) повышают ваши шансы пройти. Они не могут изменить то, что происходит при провале. С POBE это различие не имеет значения. Проход — лучший исход. Провал — тоже благоприятный.



2026-07-22: цена POBE повышается ступенчато по мере покупок, чтобы ограничить число покупателей. Текущая цена — $398.





Обзор

POBE работает одновременно на двух терминалах MT5 — одном на счёте челленджа проп-фирмы (prop firm) и одном на личном брокерском счёте. Каждая сделка, открытая на стороне проп-фирмы, автоматически зеркалится в противоположном направлении на стороне брокера по рассчитанному соотношению лотов (lot). Когда счёт проп-фирмы теряет, брокерский счёт получает пропорциональную сумму. Когда счёт проп-фирмы выигрывает, брокерский счёт теряет пропорциональную сумму.

В результате каждый возможный исход челленджа даёт определённый, поддающийся расчёту финансовый результат, а не бинарный выигрыш или проигрыш. Отображаемая на графике карта жизненного цикла показывает рассчитанный результат для каждого возможного окончания ещё до начала челленджа.

Этот советник не использует сетку (grid), мартингейл (martingale) или какую-либо стратегию усреднения. Он не предсказывает направление рынка. Он хеджирует (hedge) саму структуру челленджа.



Три исхода

На основе наблюдаемых циклов челленджа три конечных исхода распределились так:



Проп-фирмы (prop firm), у которых допустимая просадка (drawdown) равна целевому показателю прохождения — например: FTMO

Примерно 25% наблюдаемых челленджей завершились исходом с выплатой на финансировании — прохождением всех фаз и в чистом плюсе. См. Финансирование, Финансирование,

Примерно 50% наблюдаемых челленджей завершились около валового безубытка — провалом Фазы 1 или провалом фазы финансирования. См. Этап 1, Финансирование

Примерно 25% наблюдаемых челленджей завершились результатом в чистом плюсе — прохождением Фазы 1, но провалом Фазы 2. См. Этап 2





Проп-фирмы (prop firm), у которых допустимая просадка (drawdown) больше целевого показателя прохождения — например: Funded Next (Stellar 2-Step)

Примерно 16,7% наблюдаемых челленджей завершились около валового безубытка — провалом Фазы 1 или провалом фазы финансирования.

Примерно 66% наблюдаемых челленджей завершились результатом в чистом плюсе — прохождением Фазы 1, но провалом Фазы 2.

Примерно 16,7% наблюдаемых челленджей завершились исходом с выплатой на финансировании — прохождением всех фаз и в чистом плюсе.





Эти цифры основаны на наблюдаемых циклах челленджа и не являются гарантией будущих результатов. Фактические результаты различаются в зависимости от трейдера, стратегии и рыночных условий.





Уникальные возможности

Точное позиционирование хеджирующего (hedging) лота (lot)

Работает в полностью автоматическом, полуавтоматическом или ручном режиме



Контролируемая рандомизация сделок, исключающая возможность того, что два экземпляра POBE откроют совершенно одинаковые сделки

Встроенный симулятор брокерского счёта со проскальзыванием (slippage), спредом (spread) и комиссией

4 метода открытия сделок с опциями рандомизации

Рандомизация времени открытия сделки

Предотвращение зависания одиночных брокерских сделок открытыми



Управление минимальным числом дней удержания сделки

Опционально: закрытие всех сделок в конце дня с управляемой рандомизацией

Работает по схемам проп-фирма — брокер, проп-фирма — проп-фирма и брокер — брокер



Достижение цели всего за 2 дня на этап с фирменным алгоритмом*

Открытие сделок по внешнему индикатору (скоро)



Прежде чем начать

Скачайте бесплатную пробную демо-версию, запустите встроенный симулятор бэктеста (backtest) (таймфрейм D1), чтобы оценить, подходит ли советник для выбранного размера счёта и стоимости челленджа, прежде чем идти на реальный челлендж. Отображение на графике показывает рейтинг жизнеспособности и все необходимые цифры для вашей конфигурации.



Живое тестирование

Полные слайды результатов жизненного цикла и детали живого тестирования 100k FTMO 2-Step доступны на странице справки по продукту.



Требования

Два терминала MT5, работающие одновременно на одной машине или VPS

Один счёт челленджа проп-фирмы (prop firm)

Один отдельный живой брокерский счёт в той же валюте номинала, что и счёт проп-фирмы, пополненный как минимум до значения Требуемое эквити брокера (Broker Equity Needed) , показанного в отображении карты жизненного цикла

как минимум до значения , показанного в отображении карты жизненного цикла Кредитное плечо (leverage) брокерского счёта минимум 1:200, рекомендуется 1:500

Оба счёта должны иметь возможность торговать одним и тем же символом

Разработан только для двухфазных челленджей проп-фирм (prop firm)



Поддержка

Руководство по настройке и руководство пользователя предоставляются после покупки. Пожалуйста, свяжитесь со мной через раздел комментариев к продукту или личные сообщения MQL5, чтобы запросить их.

Полные детали жизненного цикла, результаты живого тестирования, примечания и оговорки см. на странице справки по продукту.



Присылайте мне вопросы до покупки, если нужны разъяснения.





Оговорки

Показанные результаты основаны на наблюдаемых живых циклах челленджа и расчётах для идеального случая. Фактические исходы различаются из-за спреда (spread), проскальзывания (slippage), различий в исполнении между терминалами и рыночных условий. Этот советник не предсказывает направление рынка и не гарантирует какой-либо конкретный результат. Пользователи несут ответственность за проверку соответствия правилам своей проп-фирмы (prop firm) перед использованием. Торговля сопряжена с риском убытков.



Двухтерминальный хеджирующий (hedge) советник для двухфазных челленджей проп-фирм (prop firm). Противоположные позиции на брокерском счёте дают рассчитанный результат по всем четырём возможным исходам жизненного цикла.





* В некоторых рыночных условиях может занять больше времени.