POBE Prop Firm

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Пройти или в безубыток (POBE) — советник для челленджа проп-фирм (Prop Firm Challenge)

Одно пользователи POBE отмечают неизменно: страх провалить челлендж уходит. С проп-фирмами (prop firm), которые ставят цель ниже своей максимальной просадки (drawdown) — такими как FTMO, FundedNext и FundingPips, — провал Фазы 1 может оставить брокерский счёт с суммой, превышающей исходную стоимость настройки, то есть в чистом плюсе (net positive). Провал Фазы 2 возвращает ещё больше сверх этого. Каждый исход — проход или провал — рассчитан ещё до того, как открыта первая сделка.

Именно эффект Фазы 2 делает это особенно убедительным. С FTMO, FundedNext и FundingPips, когда Фаза 2 достигает предела максимальной просадки (drawdown) при работающем POBE, брокерский счёт накопил достаточно, чтобы покрыть общую стоимость настройки за обе фазы — с остающимся излишком. Плата за челлендж не потеряна. Покрыто и то, и другое — и трейдер уходит с бо́льшим капиталом (в чистом плюсе), чем вошёл. 


Другие советники для проп-фирм (prop firm) повышают ваши шансы пройти. Они не могут изменить то, что происходит при провале. С POBE это различие не имеет значения. Проход — лучший исход. Провал — тоже благоприятный.

2026-07-22: цена POBE повышается ступенчато по мере покупок, чтобы ограничить число покупателей. Текущая цена — $398.

Обзор

POBE работает одновременно на двух терминалах MT5 — одном на счёте челленджа проп-фирмы (prop firm) и одном на личном брокерском счёте. Каждая сделка, открытая на стороне проп-фирмы, автоматически зеркалится в противоположном направлении на стороне брокера по рассчитанному соотношению лотов (lot). Когда счёт проп-фирмы теряет, брокерский счёт получает пропорциональную сумму. Когда счёт проп-фирмы выигрывает, брокерский счёт теряет пропорциональную сумму.

В результате каждый возможный исход челленджа даёт определённый, поддающийся расчёту финансовый результат, а не бинарный выигрыш или проигрыш. Отображаемая на графике карта жизненного цикла показывает рассчитанный результат для каждого возможного окончания ещё до начала челленджа.

Этот советник не использует сетку (grid), мартингейл (martingale) или какую-либо стратегию усреднения. Он не предсказывает направление рынка. Он хеджирует (hedge) саму структуру челленджа.


Три исхода

На основе наблюдаемых циклов челленджа три конечных исхода распределились так:

Проп-фирмы (prop firm), у которых допустимая просадка (drawdown) равна целевому показателю прохождения — например: FTMO

  • Примерно 25% наблюдаемых челленджей завершились исходом с выплатой на финансировании — прохождением всех фаз и в чистом плюсе. См. Финансирование, Финансирование
  • Примерно 50% наблюдаемых челленджей завершились около валового безубытка — провалом Фазы 1 или провалом фазы финансирования. См. Этап 1, Финансирование
  • Примерно 25% наблюдаемых челленджей завершились результатом в чистом плюсе — прохождением Фазы 1, но провалом Фазы 2. См. Этап 2

Проп-фирмы (prop firm), у которых допустимая просадка (drawdown) больше целевого показателя прохождения — например: Funded Next (Stellar 2-Step)

  • Примерно 16,7% наблюдаемых челленджей завершились около валового безубытка — провалом Фазы 1 или провалом фазы финансирования.
  • Примерно 66% наблюдаемых челленджей завершились результатом в чистом плюсе — прохождением Фазы 1, но провалом Фазы 2.
  • Примерно 16,7% наблюдаемых челленджей завершились исходом с выплатой на финансировании — прохождением всех фаз и в чистом плюсе.


    Эти цифры основаны на наблюдаемых циклах челленджа и не являются гарантией будущих результатов. Фактические результаты различаются в зависимости от трейдера, стратегии и рыночных условий.

    Уникальные возможности

    • Точное позиционирование хеджирующего (hedging) лота (lot)
    • Работает в полностью автоматическом, полуавтоматическом или ручном режиме
    • Контролируемая рандомизация сделок, исключающая возможность того, что два экземпляра POBE откроют совершенно одинаковые сделки
    • Встроенный симулятор брокерского счёта со проскальзыванием (slippage), спредом (spread) и комиссией
    • 4 метода открытия сделок с опциями рандомизации
    • Рандомизация времени открытия сделки
    • Предотвращение зависания одиночных брокерских сделок открытыми
    • Управление минимальным числом дней удержания сделки
    • Опционально: закрытие всех сделок в конце дня с управляемой рандомизацией
    • Работает по схемам проп-фирма — брокер, проп-фирма — проп-фирма и брокер — брокер
    • Достижение цели всего за 2 дня на этап с фирменным алгоритмом* 
    • Открытие сделок по внешнему индикатору (скоро)


    Прежде чем начать

    Скачайте бесплатную пробную демо-версию, запустите встроенный симулятор бэктеста (backtest) (таймфрейм D1), чтобы оценить, подходит ли советник для выбранного размера счёта и стоимости челленджа, прежде чем идти на реальный челлендж. Отображение на графике показывает рейтинг жизнеспособности и все необходимые цифры для вашей конфигурации.


    Проверьте POBE во встроенном симуляторе


    Живое тестирование

    Полные слайды результатов жизненного цикла и детали живого тестирования 100k FTMO 2-Step доступны на странице справки по продукту.


    Требования

    • Два терминала MT5, работающие одновременно на одной машине или VPS
    • Один счёт челленджа проп-фирмы (prop firm)
    • Один отдельный живой брокерский счёт в той же валюте номинала, что и счёт проп-фирмы, пополненный как минимум до значения Требуемое эквити брокера (Broker Equity Needed), показанного в отображении карты жизненного цикла
    • Кредитное плечо (leverage) брокерского счёта минимум 1:200, рекомендуется 1:500
    • Оба счёта должны иметь возможность торговать одним и тем же символом
    • Разработан только для двухфазных челленджей проп-фирм (prop firm)


    Поддержка

    Руководство по настройке и руководство пользователя предоставляются после покупки. Пожалуйста, свяжитесь со мной через раздел комментариев к продукту или личные сообщения MQL5, чтобы запросить их.

    Полные детали жизненного цикла, результаты живого тестирования, примечания и оговорки см. на странице справки по продукту.

    Присылайте мне вопросы до покупки, если нужны разъяснения.


    Оговорки

    Показанные результаты основаны на наблюдаемых живых циклах челленджа и расчётах для идеального случая. Фактические исходы различаются из-за спреда (spread), проскальзывания (slippage), различий в исполнении между терминалами и рыночных условий. Этот советник не предсказывает направление рынка и не гарантирует какой-либо конкретный результат. Пользователи несут ответственность за проверку соответствия правилам своей проп-фирмы (prop firm) перед использованием. Торговля сопряжена с риском убытков.

    Двухтерминальный хеджирующий (hedge) советник для двухфазных челленджей проп-фирм (prop firm). Противоположные позиции на брокерском счёте дают рассчитанный результат по всем четырём возможным исходам жизненного цикла.


    * В некоторых рыночных условиях может занять больше времени.

    Отзывы 5
    Judzer77
    9
    Judzer77 2026.08.10 00:08 
     

    Very good product, I have just started using this and it works as advertised, very happy with all the support I have recieved as well.

    John Hubbard
    295
    John Hubbard 2026.08.08 13:41 
     

    Using this for two weeks now the pass rate is as advertised or higher actually. Author has been very responsive to suggestions and issues that have happened for me. I highly recommend this EA.

    Brian Dika
    93
    Brian Dika 2026.05.06 15:09 
     

    This EA introduces a unique way for either passing prop firm challenges or breaking even with a broker so you have money to buy another challenge should incase the challenge fails. With some prop firm, users make money when they fail the challenge, not just breakeven. For a prop firm like Funded Next and FundingPips, one can make profit even if they fail the challenges.

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    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.96 (213)
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
    Quantum Athena X
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (3)
    Эксперты
    Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
    Gold Snap
    Chen Jia Qi
    4.47 (17)
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    Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.31 (113)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
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    5 (8)
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    Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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    5 (4)
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    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
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    Bogdan Ion Puscasu
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    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
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    Jimmy Peter Eriksson
    4 (36)
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    ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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    NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
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    Protectron — Account Protection System A utility that monitors account equity in real time and closes all open positions automatically when a defined upper or lower threshold is reached. Works alongside any Expert Advisor or manual trading strategy without interfering with their logic. Overview Protectron attaches to a chart and monitors total account equity continuously — including floating positions. When equity reaches a configured threshold in either direction, all open positions are closed
    FREE
    Protectron
    Dilwyn Tng
    Утилиты
    Protectron — система защиты счёта Утилита, которая в реальном времени отслеживает средства (equity) на счёте и автоматически закрывает все открытые позиции при достижении заданного верхнего или нижнего порога. Работает вместе с любым советником или ручной торговой стратегией, не вмешиваясь в их логику. Обзор Protectron прикрепляется к графику и непрерывно отслеживает общие средства счёта, включая плавающие позиции. Когда средства достигают заданного порога в любом направлении, все открытые позиц
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    PropFirm Equity Protector
    Dilwyn Tng
    Утилиты
    Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
    Prop Firm Toolbox
    Dilwyn Tng
    Утилиты
    Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
    Фильтр:
    Judzer77
    9
    Judzer77 2026.08.10 00:08 
     

    Very good product, I have just started using this and it works as advertised, very happy with all the support I have recieved as well.

    John Hubbard
    295
    John Hubbard 2026.08.08 13:41 
     

    Using this for two weeks now the pass rate is as advertised or higher actually. Author has been very responsive to suggestions and issues that have happened for me. I highly recommend this EA.

    Dilwyn Tng
    58729
    Ответ разработчика Dilwyn Tng 2026.08.08 16:13
    Thank you John, I appreciate the recommendation. Two weeks of live use is a fair test, so it is good to hear the results are holding up. Thank you also for the suggestions along the way — several have already made their way into updates. Glad to have you on board.
    Brian Dika
    93
    Brian Dika 2026.05.06 15:09 
     

    This EA introduces a unique way for either passing prop firm challenges or breaking even with a broker so you have money to buy another challenge should incase the challenge fails. With some prop firm, users make money when they fail the challenge, not just breakeven. For a prop firm like Funded Next and FundingPips, one can make profit even if they fail the challenges.

    Dilwyn Tng
    58729
    Ответ разработчика Dilwyn Tng 2026.08.08 16:11
    Thank you Brian, that is a very accurate summary — clearer than most descriptions of it. The part you have picked up on is the one that matters: a failed challenge stops being a dead end. You are left with the means to go again, and with some firms you come out ahead rather than level. Either way, the next attempt is funded by the last one instead of out of your own pocket. That is what changes the game. Most traders do not fail because they cannot trade — they fail because they run out of attempts. Thank you for taking the time to write this up so clearly.
    iTiL
    158
    iTiL 2026.04.29 18:39 
     

    It's a good idea and a good implementation. This can and should be used to make a guaranteed profit!

    Dilwyn Tng
    58729
    Ответ разработчика Dilwyn Tng 2026.08.08 16:11
    Thank you, that is exactly how it is meant to be used. The hedge runs alongside your challenge, so a failed stage costs you nothing. And once an attempt costs you nothing, you can keep taking attempts until one passes — which is the only thing standing between most traders and a funded account. Structure instead of hope. Thank you for the review.
    Rajesh Patra
    203
    Rajesh Patra 2026.04.25 13:50 
     

    Now I am so happy with even FAIL, I am actually making either way, pass or fail prop firm stages with POBE.

    Thanks for this, which I am dreaming from long time.

    Dilwyn Tng
    58729
    Ответ разработчика Dilwyn Tng 2026.08.08 16:10
    Thank you Rajesh — and you have found something worth pointing out. "I am actually making either way, pass or fail." That is POBE doing exactly what it was built to do. On most firms the drawdown allowance and the profit target are both 10%, so the hedge makes a failed stage cost you nothing — pass, or break even. That is where the name comes from. Your firm allows 10% drawdown but only asks 8% to pass. With the hedge running, that gap lands on your side: the failed stage captures more than a pass would have cost you. That is why you are ahead rather than level. Well spotted, and thank you for writing it up. Good luck on the funded stage.
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