Protectron
- Утилиты
-
Dilwyn Tng✈️My Telegram: @P5EAfx
🌸中文的朋友，萊： silane
🍊中文的朋友，微信： silane32
I sell my products in MQL5.com only. I do not have affilate helping me to sell my products.
If someone offer you my product in telegram/whatsapp/chats/social media, that is NOT me.
- Версия: 1.2
- Обновлено: 26 марта 2026
Protectron — система защиты счёта
Утилита, которая в реальном времени отслеживает средства (equity) на счёте и автоматически закрывает все открытые позиции при достижении заданного верхнего или нижнего порога. Работает вместе с любым советником или ручной торговой стратегией, не вмешиваясь в их логику.
Обзор
Protectron прикрепляется к графику и непрерывно отслеживает общие средства счёта, включая плавающие позиции. Когда средства достигают заданного порога в любом направлении, все открытые позиции немедленно закрываются, а отложенные ордера при необходимости удаляются. Ручное вмешательство не требуется.
Утилита работает пассивно, параллельно с другими советниками и ручными сделками. Она особенно полезна трейдерам проп-фирм, которым нужно автоматическое соблюдение дневной просадки и целевых уровней.
Методы расчёта
Верхний и нижний пороги поддерживают пять режимов расчёта: фиксированный уровень средств, сумма в долларах от первоначального депозита, процент от депозита, процент от текущего баланса или отключено. Любой из порогов можно отключить независимо.
Отображение на графике
Панель в реальном времени показывает текущие средства, расстояние до каждого порога и текущий статус защиты. Все показатели обновляются на каждом тике.
Возможности
- Автоматическое или ручное определение первоначального депозита
- Опциональное удаление отложенных ордеров при срабатывании
- Уведомление-оповещение при срабатывании
- Логика однократного исполнения предотвращает повторные действия
- Доступно для MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Документация
Полное описание параметров и примеры настройки доступны в документации к продукту.