Protectron

Protectron — система защиты счёта

Утилита, которая в реальном времени отслеживает средства (equity) на счёте и автоматически закрывает все открытые позиции при достижении заданного верхнего или нижнего порога. Работает вместе с любым советником или ручной торговой стратегией, не вмешиваясь в их логику.

Обзор

Protectron прикрепляется к графику и непрерывно отслеживает общие средства счёта, включая плавающие позиции. Когда средства достигают заданного порога в любом направлении, все открытые позиции немедленно закрываются, а отложенные ордера при необходимости удаляются. Ручное вмешательство не требуется.

Утилита работает пассивно, параллельно с другими советниками и ручными сделками. Она особенно полезна трейдерам проп-фирм, которым нужно автоматическое соблюдение дневной просадки и целевых уровней.

Методы расчёта

Верхний и нижний пороги поддерживают пять режимов расчёта: фиксированный уровень средств, сумма в долларах от первоначального депозита, процент от депозита, процент от текущего баланса или отключено. Любой из порогов можно отключить независимо.

Отображение на графике

Панель в реальном времени показывает текущие средства, расстояние до каждого порога и текущий статус защиты. Все показатели обновляются на каждом тике.

Возможности

  • Автоматическое или ручное определение первоначального депозита
  • Опциональное удаление отложенных ордеров при срабатывании
  • Уведомление-оповещение при срабатывании
  • Логика однократного исполнения предотвращает повторные действия
  • Доступно для MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Документация

Полное описание параметров и примеры настройки доступны в документации к продукту.

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Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Другие продукты этого автора
TNG Gold
Dilwyn Tng
5 (7)
Эксперты
Золото нового поколения (TNG Gold)  Живые сигналы (Live Signals): VT Markets и другие брокеры 1 бонусный EA: Quiet Owl, Gold Ambush или Gold Assault Скальпинговый (scalping) алгоритм Золота нового поколения (TNG Gold), разработанный исключительно для золота. Он использует дисциплинированный, прозрачный подход — чистые входы (entry), ограниченный риск и честное исполнение (execution). Каждая сделка открывается и сопровождается по правилам, а не по реакции. Вход (Entry). Точные отложенные стоп
Gold Ambush
Dilwyn Tng
Эксперты
Золотая засада (Gold Ambush) Золотая засада (Gold Ambush) — скальпинговый (scalping) советник (EA) для золота, который подстраивается под ваш стиль. Запускайте его с высоким кредитным плечом (leverage) для агрессивного дневного скальпинга (scalping) или на более крупном счёте с низким кредитным плечом (leverage) как консервативную долгосрочную систему с совместимыми брокерами. Один и тот же движок — риск и стиль торговли выбираете вы. Никакого мартингейла (martingale). Никакой сетки (grid). Ни
POBE Prop Firm
Dilwyn Tng
5 (5)
Эксперты
Пройти или в безубыток (POBE) — советник для челленджа проп-фирм (Prop Firm Challenge) Одно пользователи POBE отмечают неизменно: страх провалить челлендж уходит. С проп-фирмами (prop firm), которые ставят цель ниже своей максимальной просадки (drawdown) — такими как FTMO, FundedNext и FundingPips, — провал Фазы 1 может оставить брокерский счёт с суммой, превышающей исходную стоимость настройки, то есть в чистом плюсе (net positive) . Провал Фазы 2 возвращает ещё больше сверх этого. Каждый исход
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.93 (83)
Эксперты
HFT PropFirm EA MT5 [советник HFT для проп-фирм MT5] также известен как Green Man благодаря своему узнаваемому логотипу от Dilwyn Tng, это торговый робот (Expert Advisor, EA), разработанный специально для прохождения челленджей и оценок проп-фирм (prop firms), которые допускают стратегии высокочастотной торговли (HFT). Теперь Greenman HFT PropFirm EA MT5 полностью автоматический! Бесплатная лицензия на 1 счёт для All-In-One Breakout EA [советник пробоя «всё в одном»] при покупке HFT PropFirm EA
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
All In One Breakout
Dilwyn Tng
5 (5)
Эксперты
Стратегии прорыва являются одними из самых проверенных временем, универсальных и надежных торговых подходов. Они направлены на захват импульса на ключевых ценовых уровнях — обычно после периодов консолидации рынка, когда, как правило, следуют сильные движения. Это делает системы прорыва идеальными для трейдеров, стремящихся поймать внутридневные или сессионные тренды. All-In-One Breakout EA [Все-в-одном Прорыв EA] в полной мере использует этот принцип, определяя ценовые диапазоны в спокойные пер
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Утилиты
Скачать рабочую пробную версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT4 — это не просто локальный копировщик сделок; это полноценная система управления рисками и исполнения (risk management and execution framework), созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Ко
Quant Lattice
Dilwyn Tng
5 (1)
Эксперты
1 цена за 3 стратегии Сигнал в реальном времени:   QL Drive   |   QL Steady          Сет-файлы Что такое Quant Lattice (Квант Латтис) Quant Lattice (Квант Латтис) — это полностью автоматический торговый советник (Expert Advisor), который торгует одной валютной парой: AUDCAD. Он поставляется с двумя разными стратегиями — Steady (Стеди) и Drive (Драйв).  Вы устанавливаете его один раз, выбираете стратегию, настраиваете управление капиталом — и он торгует без вашего вмешательства. Почему AUDCAD?
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.57 (46)
Эксперты
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.96 (635)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
News Hound
Dilwyn Tng
Индикаторы
News Hound for MT4 / MT5 A professional economic news calendar for every chart — MT4 and MT5 — from the same trusted MQL5.com source. MetaTrader 5 has a built-in economic calendar. MetaTrader 4 doesn't. This tool fixes that — and gives you a single, shared news feed that every chart on your PC or VPS can read, in both platforms. Why I built it This is the foundation for something bigger. All my upcoming Expert Advisors are built around this news engine. Instead of locking news filtering insid
FREE
News Hound MT4
Dilwyn Tng
Индикаторы
News Hound for   MT4   / MT5 A professional economic news calendar for every chart —   MT4   and MT5 — from the same trusted MQL5.com source. MetaTrader 5 has a built-in economic calendar. MetaTrader 4 doesn't. This tool fixes that — and gives you a   single, shared news feed   that every chart on your PC or VPS can read, in both platforms. Why I built it This is the foundation for something bigger. All my upcoming   Expert Advisors   are built around this news engine. Instead of locking news
FREE
Protectron MT4
Dilwyn Tng
Утилиты
Protectron — Account Protection System A utility that monitors account equity in real time and closes all open positions automatically when a defined upper or lower threshold is reached. Works alongside any Expert Advisor or manual trading strategy without interfering with their logic. Overview Protectron attaches to a chart and monitors total account equity continuously — including floating positions. When equity reaches a configured threshold in either direction, all open positions are closed
FREE
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
Утилиты
Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
Утилиты
Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
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