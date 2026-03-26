Protectron — система защиты счёта

Утилита, которая в реальном времени отслеживает средства (equity) на счёте и автоматически закрывает все открытые позиции при достижении заданного верхнего или нижнего порога. Работает вместе с любым советником или ручной торговой стратегией, не вмешиваясь в их логику.

Обзор

Protectron прикрепляется к графику и непрерывно отслеживает общие средства счёта, включая плавающие позиции. Когда средства достигают заданного порога в любом направлении, все открытые позиции немедленно закрываются, а отложенные ордера при необходимости удаляются. Ручное вмешательство не требуется.

Утилита работает пассивно, параллельно с другими советниками и ручными сделками. Она особенно полезна трейдерам проп-фирм, которым нужно автоматическое соблюдение дневной просадки и целевых уровней.

Методы расчёта

Верхний и нижний пороги поддерживают пять режимов расчёта: фиксированный уровень средств, сумма в долларах от первоначального депозита, процент от депозита, процент от текущего баланса или отключено. Любой из порогов можно отключить независимо.

Отображение на графике

Панель в реальном времени показывает текущие средства, расстояние до каждого порога и текущий статус защиты. Все показатели обновляются на каждом тике.

Возможности

Автоматическое или ручное определение первоначального депозита

Опциональное удаление отложенных ордеров при срабатывании

Уведомление-оповещение при срабатывании

Логика однократного исполнения предотвращает повторные действия

Доступно для MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Документация

Полное описание параметров и примеры настройки доступны в документации к продукту.