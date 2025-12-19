NasdaqRsiPullbackWithSp500

EA_USTEC_RSI_Pullback_With_US500 est un Expert Advisor professionnel pour MetaTrader 5, développé pour le Nasdaq 100 (USTEC).
L'EA combine la logique du pullback RSI avec un filtre de tendance et de corrélation supérieur via le S&P 500 (US500).

L'objectif est de négocier des configurations de pullback de haute qualité dans les tendances existantes et d'éviter systématiquement les phases latérales et contraires à la tendance.
Paramètres recommandés

    Marché : USTEC (Nasdaq 100)

    Période : M15 ou M30

    Adapter précisément le symbole US500 au courtier

    VPS recommandé

Caractéristiques de performance typiques (sans garantie)

    Taux de réussite : environ 52 à 58 %

    Priorité : la qualité plutôt que la fréquence

    Peu de transactions propres par session

    Courbe d'équité stable plutôt que sur-trading

    ⚠️ Remarque : les résultats historiques ne garantissent pas les gains futurs.


À qui cet EA convient-il ?

✔ Aux traders qui préfèrent les retracements de tendance
✔ Aux utilisateurs de sociétés de trading
    ✔ Traders de portefeuille avec plusieurs EA
✔ Traders disciplinés et respectueux des règles


Remarques importantes

Pas de trading automatique sur l'actualité

Aucune promesse de gains ou de rendements

Convient aux traders expérimentés, aux traders de sociétés de trading pour compte propre et aux approches systématiques
