NasdaqRsiPullbackWithSp500

EA_USTEC_RSI_Pullback_With_US500 est un Expert Advisor professionnel pour MetaTrader 5, développé pour le Nasdaq 100 (USTEC).

L'EA combine la logique du pullback RSI avec un filtre de tendance et de corrélation supérieur via le S&P 500 (US500).



L'objectif est de négocier des configurations de pullback de haute qualité dans les tendances existantes et d'éviter systématiquement les phases latérales et contraires à la tendance.

Paramètres recommandés



Marché : USTEC (Nasdaq 100)



Période : M15 ou M30



Adapter précisément le symbole US500 au courtier



VPS recommandé



Caractéristiques de performance typiques (sans garantie)



Taux de réussite : environ 52 à 58 %



Priorité : la qualité plutôt que la fréquence



Peu de transactions propres par session



Courbe d'équité stable plutôt que sur-trading



⚠️ Remarque : les résultats historiques ne garantissent pas les gains futurs.





À qui cet EA convient-il ?



✔ Aux traders qui préfèrent les retracements de tendance

✔ Aux utilisateurs de sociétés de trading

✔ Traders de portefeuille avec plusieurs EA

✔ Traders disciplinés et respectueux des règles





Remarques importantes



Pas de trading automatique sur l'actualité



Aucune promesse de gains ou de rendements



Convient aux traders expérimentés, aux traders de sociétés de trading pour compte propre et aux approches systématiques