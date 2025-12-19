NasdaqRsiPullbackWithSp500

EA_USTEC_RSI_Pullback_With_US500 è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, sviluppato per il Nasdaq 100 (USTEC).
L'EA combina la logica del pullback RSI con un filtro di tendenza e correlazione di livello superiore sull'S&P 500 (US500).

L'obiettivo è quello di negoziare configurazioni di pullback di alta qualità nei trend esistenti ed evitare sistematicamente le fasi laterali e di controtrend.
Impostazioni consigliate

    Mercato: USTEC (Nasdaq 100)

    Intervallo di tempo: M15 o M30

    Adattare esattamente il simbolo US500 al broker

    VPS consigliato

Caratteristiche tipiche di performance (senza garanzia)

    Tasso di successo: circa 52-58%

    Focus: qualità anziché frequenza

    Poche operazioni pulite per sessione

    Curva di equità stabile anziché overtrading

    ⚠️ Nota: i risultati storici non sono garanzia di profitti futuri.


    A chi è adatto questo EA?

    ✔ Trader che preferiscono i pullback di tendenza
✔ Utenti di prop firm
    ✔ Trader di portafoglio con più EA
✔ Trader disciplinati e basati su regole


Note importanti

Nessun trading automatico basato sulle notizie

Nessuna promessa di guadagno o rendimento

Adatto a trader esperti, trader di società di trading proprietario e approcci sistematici
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione