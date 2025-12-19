NasdaqRsiPullbackWithSp500
- Experts
- Claus Nordhausen
- Versione: 1.4
EA_USTEC_RSI_Pullback_With_US500 è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, sviluppato per il Nasdaq 100 (USTEC).
L'EA combina la logica del pullback RSI con un filtro di tendenza e correlazione di livello superiore sull'S&P 500 (US500).
L'obiettivo è quello di negoziare configurazioni di pullback di alta qualità nei trend esistenti ed evitare sistematicamente le fasi laterali e di controtrend.
Impostazioni consigliate
Mercato: USTEC (Nasdaq 100)
Intervallo di tempo: M15 o M30
Adattare esattamente il simbolo US500 al broker
VPS consigliato
Caratteristiche tipiche di performance (senza garanzia)
Tasso di successo: circa 52-58%
Focus: qualità anziché frequenza
Poche operazioni pulite per sessione
Curva di equità stabile anziché overtrading
⚠️ Nota: i risultati storici non sono garanzia di profitti futuri.
A chi è adatto questo EA?
✔ Trader che preferiscono i pullback di tendenza
✔ Utenti di prop firm
✔ Trader di portafoglio con più EA
✔ Trader disciplinati e basati su regole
Note importanti
Nessun trading automatico basato sulle notizie
Nessuna promessa di guadagno o rendimento
Adatto a trader esperti, trader di società di trading proprietario e approcci sistematici
L'EA combina la logica del pullback RSI con un filtro di tendenza e correlazione di livello superiore sull'S&P 500 (US500).
L'obiettivo è quello di negoziare configurazioni di pullback di alta qualità nei trend esistenti ed evitare sistematicamente le fasi laterali e di controtrend.
Impostazioni consigliate
Mercato: USTEC (Nasdaq 100)
Intervallo di tempo: M15 o M30
Adattare esattamente il simbolo US500 al broker
VPS consigliato
Caratteristiche tipiche di performance (senza garanzia)
Tasso di successo: circa 52-58%
Focus: qualità anziché frequenza
Poche operazioni pulite per sessione
Curva di equità stabile anziché overtrading
⚠️ Nota: i risultati storici non sono garanzia di profitti futuri.
A chi è adatto questo EA?
✔ Trader che preferiscono i pullback di tendenza
✔ Utenti di prop firm
✔ Trader di portafoglio con più EA
✔ Trader disciplinati e basati su regole
Note importanti
Nessun trading automatico basato sulle notizie
Nessuna promessa di guadagno o rendimento
Adatto a trader esperti, trader di società di trading proprietario e approcci sistematici