NasdaqRsiPullbackWithSp500

EA_USTEC_RSI_Pullback_With_US500 è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, sviluppato per il Nasdaq 100 (USTEC).

L'EA combina la logica del pullback RSI con un filtro di tendenza e correlazione di livello superiore sull'S&P 500 (US500).



L'obiettivo è quello di negoziare configurazioni di pullback di alta qualità nei trend esistenti ed evitare sistematicamente le fasi laterali e di controtrend.

Impostazioni consigliate



Mercato: USTEC (Nasdaq 100)



Intervallo di tempo: M15 o M30



Adattare esattamente il simbolo US500 al broker



VPS consigliato



Caratteristiche tipiche di performance (senza garanzia)



Tasso di successo: circa 52-58%



Focus: qualità anziché frequenza



Poche operazioni pulite per sessione



Curva di equità stabile anziché overtrading



⚠️ Nota: i risultati storici non sono garanzia di profitti futuri.





A chi è adatto questo EA?



✔ Trader che preferiscono i pullback di tendenza

✔ Utenti di prop firm

✔ Trader di portafoglio con più EA

✔ Trader disciplinati e basati su regole





Note importanti



Nessun trading automatico basato sulle notizie



Nessuna promessa di guadagno o rendimento



Adatto a trader esperti, trader di società di trading proprietario e approcci sistematici