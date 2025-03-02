NasdaqRsiPullbackWithSp500

Objetivo/Estratégia

Este Expert Advisor implementa uma abordagem de pullback RSI para o Nasdaq (USTEC) e utiliza a correlação com o S&P 500 (US500) como filtro de mercado. O objetivo é negociar pullbacks em tendências existentes e evitar fases laterais ou condições de mercado contrárias.

Lógica do sinal (simplificada)

Tendência (USTEC): determinação da direção da tendência (por exemplo, através da EMA ou da estrutura de preços)

Pullback RSI: entrada após sobrevalorização (RSI retorna de sobrecomprado/sobrevendido)

Filtro de correlação: negociar apenas se o US500 confirmar a mesma direção

Entrada: ordem de mercado com nova vela

SL / TP: stop loss baseado em ATR, take profit através de uma relação risco-oportunidade fixa ou multiplicador ATR

Gestão de risco e execução

Controle de volume: lote fixo ou baseado no risco (% do patrimônio líquido), opcionalmente com limitação MaxLot

Compatibilidade com corretoras: seleção automática do modo de preenchimento permitido (FOK/IOC/RETURN), segurança do nível de stop e normalização do passo de volume

New-Bar-Only: os sinais são verificados exclusivamente no fechamento da vela

Controle de tempo e portfólio

Filtro de sessão opcional (hora do servidor)

Suporte para portfólio e portas de risco através de variáveis globais (por exemplo, MASTER_RISK_STATUS)

Observação:
O EA é totalmente baseado em regras e não contém promessas de lucro ou desempenho. Recomenda-se realizar backtests e negociações de demonstração antes da utilização ao vivo.
