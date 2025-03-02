NasdaqRsiPullbackWithSp500
- Experts
- Claus Nordhausen
- 버전: 1.4
목적 / 전략
이 전문가 자문가는 나스닥(USTEC)에 대한 RSI 풀백 접근법을 구현하며, S&P 500(US500)과의 상관관계를 시장 필터로 활용합니다. 목표는 기존 추세에서의 풀백을 거래하고 횡보 국면 또는 반대 시장 조건을 피하는 것입니다.
신호 논리 (간단화)
추세 편향 (USTEC): 추세 방향 결정 (예: EMA 또는 가격 구조를 통해)
RSI 풀백: 과도한 확장 후 진입 (RSI가 과매수/과매도에서 반전)
상관성 필터: US500이 동일한 방향을 확인할 때만 거래
진입: 새 캔들 시 시장가 주문
SL / TP: ATR 기반 스탑로스, 고정된 기회-위험 비율 또는 ATR 배수를 통한 테이크 프로핏
리스크 관리 및 실행
거래량 제어: 고정 로트 또는 리스크 기반 (% 지분), 선택적으로 MaxLot 제한 적용
브로커 호환성: 허용된 필링 모드(FOK/IOC/RETURN) 자동 선택, 스탑 레벨 보안 및 볼륨 스텝 정규화
뉴 바 전용: 신호는 캔들 마감 시에만 확인
시간 및 포트폴리오 관리
선택적 세션 필터(서버 시간)
글로벌 변수(예: MASTER_RISK_STATUS)를 통한 포트폴리오 및 리스크 게이트 지원
참고:
EA는 완전히 규칙 기반이며 수익 또는 성과에 대한 보장을 포함하지 않습니다. 실제 사용 전 백테스트 및 데모 거래를 권장합니다.
