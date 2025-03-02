NasdaqRsiPullbackWithSp500
- 专家
- Claus Nordhausen
- 版本: 1.4
目的/策略
此專家顧問採用 RSI 回調方法對納斯達克指數 (USTEC) 進行交易，並利用與標準普爾 500 指數 (US500) 的相關性作為市場過濾器。其目標是交易現有趨勢中的回調，並避免橫盤整理或相反的市場狀況。
信號邏輯（簡化）
趨勢偏好（USTEC）：確定趨勢方向（例如通過 EMA 或價格結構）
RSI 回調：超買後進入（RSI 從超買/超賣狀態回調）
相關性過濾器：僅在 US500 確認相同方向時進行交易
入場：新燭台時下達市價單
SL / TP：基於 ATR 的止損，通過固定風險回報率或 ATR 倍數進行獲利了結
風險管理與執行
交易量控制：固定交易量或基於風險（佔權益的百分比），可選擇設定最大交易量限制
經紀商兼容性：自動選擇允許的填充模式（FOK/IOC/RETURN）、止損級別安全性和交易量步長常規化
僅限新燭台：僅在燭台收盤時檢查信號
時間與投資組合控制
可選的會話過濾器（伺服器時間）
透過全域變數（例如 MASTER_RISK_STATUS）支援投資組合和風險門限
注意：
EA 完全基於規則，不包含任何獲利或績效承諾。建議在實際使用前進行回溯測試和模擬交易。
