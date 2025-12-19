NasdaqRsiPullbackWithSp500

EA_USTEC_RSI_Pullback_With_US500, Nasdaq 100 (USTEC) için geliştirilmiş MetaTrader 5 için profesyonel bir Uzman Danışman'dır.

EA, RSI geri çekilme mantığını S&P 500 (US500) üzerinden üst düzey bir trend ve korelasyon filtresi ile birleştirir.



Amaç, mevcut trendlerde yüksek kaliteli pullback kurulumlarını işlemek ve yanlamasına ve ters trend aşamalarını tutarlı bir şekilde önlemektir.

Önerilen ayarlar



Piyasa: USTEC (Nasdaq 100)



Zaman aralığı: M15 veya M30



US500 sembolünü broker'a tam olarak uyarlayın.



VPS önerilir



Tipik performans özelliği (garanti yoktur)



Isabet oranı: yaklaşık %52–58



Odak: Sıklık yerine kalite



Her seansta az sayıda, temiz işlem



Aşırı işlem yerine sakin öz sermaye eğrisi



⚠️ Not: Geçmiş sonuçlar gelecekteki kazançlar için bir garanti değildir.





Bu EA kimler için uygundur?



✔ Trend geri çekilmelerini tercih eden yatırımcılar

✔ Prop firmaları kullanıcıları

✔ Birden fazla EA'ya sahip portföy tüccarları

✔ Disiplinli, kurallara dayalı tüccarlar





Önemli bilgiler



Otomatik haber ticareti yok



Kâr veya getiri vaadi yok



Deneyimli tüccarlar, prop firm tüccarları ve sistematik yaklaşımlar için uygundur