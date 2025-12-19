NasdaqRsiPullbackWithSp500
- Uzman Danışmanlar
- Claus Nordhausen
- Sürüm: 1.4
EA_USTEC_RSI_Pullback_With_US500, Nasdaq 100 (USTEC) için geliştirilmiş MetaTrader 5 için profesyonel bir Uzman Danışman'dır.
EA, RSI geri çekilme mantığını S&P 500 (US500) üzerinden üst düzey bir trend ve korelasyon filtresi ile birleştirir.
Amaç, mevcut trendlerde yüksek kaliteli pullback kurulumlarını işlemek ve yanlamasına ve ters trend aşamalarını tutarlı bir şekilde önlemektir.
Önerilen ayarlar
Piyasa: USTEC (Nasdaq 100)
Zaman aralığı: M15 veya M30
US500 sembolünü broker'a tam olarak uyarlayın.
VPS önerilir
Tipik performans özelliği (garanti yoktur)
Isabet oranı: yaklaşık %52–58
Odak: Sıklık yerine kalite
Her seansta az sayıda, temiz işlem
Aşırı işlem yerine sakin öz sermaye eğrisi
⚠️ Not: Geçmiş sonuçlar gelecekteki kazançlar için bir garanti değildir.
Bu EA kimler için uygundur?
✔ Trend geri çekilmelerini tercih eden yatırımcılar
✔ Prop firmaları kullanıcıları
✔ Birden fazla EA'ya sahip portföy tüccarları
✔ Disiplinli, kurallara dayalı tüccarlar
Önemli bilgiler
Otomatik haber ticareti yok
Kâr veya getiri vaadi yok
Deneyimli tüccarlar, prop firm tüccarları ve sistematik yaklaşımlar için uygundur
