NasdaqRsiPullbackWithSp500

EA_USTEC_RSI_Pullback_With_US500, Nasdaq 100 (USTEC) için geliştirilmiş MetaTrader 5 için profesyonel bir Uzman Danışman'dır.
EA, RSI geri çekilme mantığını S&P 500 (US500) üzerinden üst düzey bir trend ve korelasyon filtresi ile birleştirir.

Amaç, mevcut trendlerde yüksek kaliteli pullback kurulumlarını işlemek ve yanlamasına ve ters trend aşamalarını tutarlı bir şekilde önlemektir.
Önerilen ayarlar

    Piyasa: USTEC (Nasdaq 100)

    Zaman aralığı: M15 veya M30

    US500 sembolünü broker'a tam olarak uyarlayın.

    VPS önerilir

Tipik performans özelliği (garanti yoktur)

    Isabet oranı: yaklaşık %52–58

    Odak: Sıklık yerine kalite

    Her seansta az sayıda, temiz işlem

    Aşırı işlem yerine sakin öz sermaye eğrisi

    ⚠️ Not: Geçmiş sonuçlar gelecekteki kazançlar için bir garanti değildir.


    Bu EA kimler için uygundur?

    ✔ Trend geri çekilmelerini tercih eden yatırımcılar
✔ Prop firmaları kullanıcıları
    ✔ Birden fazla EA'ya sahip portföy tüccarları
✔ Disiplinli, kurallara dayalı tüccarlar


Önemli bilgiler

Otomatik haber ticareti yok

Kâr veya getiri vaadi yok

Deneyimli tüccarlar, prop firm tüccarları ve sistematik yaklaşımlar için uygundur
