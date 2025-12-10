Liquidity Engine SMC ICT

Рекомендация для тестера: запускайте в режиме OHLC 1M — так тест проходит примерно ~1 час вместо ~6 часов на режиме “Every tick / real ticks”(удобно для быстрого ознакомления с демо).

Liquidity Engine X — защищённый структурный EA для EURUSD, созданный как алгоритмическая адаптация авторской ручной торговой стратегии. Советник торгует выборочно: только при подтверждённых условиях Structure, событиях Liquidity и валидных POI — без “торговли в любую свечу”.

Рабочий пайплайн модели

Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry

+ инвалидации + кластерная фильтрация (A + B + C).

Ключевые принципы Liquidity Engine X

полностью автоматический режим;

автономный black-box без визуальных индикаторов;

нет мартингейла, сеток, усреднения;

минимальные настройки: главный параметр — риск на сделку;

подходит для REAL и PROP счетов при корректном риск-профиле.

Риск-менеджмент

Рекомендуется делить рабочий депозит на 10–20 условных сделок.

Подберите комфортный риск на сделку, ориентируясь на результаты тестера и собственную толерантность к просадке.

При использовании более агрессивного риск-профиля рекомендуется счёт с достаточным плечом и маржинальным запасом для корректного исполнения сделок в зависимости от брокера, объёма позиции и расстояния стопа.

Режим работы

Активность модели ориентирована на ликвидное окно 09:00–18:00 (UTC+3),

но Liquidity Engine X должен работать 24/5 (рекомендуется VPS) для корректного отслеживания структурных переходов.

Исторический профиль (2023–2025, ориентировочно)

WinRate ~55%

3–4 сделки в месяц

до ~6 убыточных подряд

около 20 RR в год

Важно учитывать: прибыль одной сделки обычно варьируется в диапазоне ~1–2.5R, поэтому оценка модели строится не только на проценте выигрышей, но и на совокупном профиле R-мультипликаторов.

Философия стратегии

Алгоритм основан на моей ручной практике торговли EURUSD и адаптируется в рамках структурного SMC-подхода.

Liquidity Engine X ориентирован на качество сделок, а не на количество входов.

Алгоритм пропускает слабые сценарии и активируется только при совпадении ключевых условий структуры, ликвидности и POI с подтверждением и фильтрацией по кластерам.

Развитие

Алгоритм развивается и будет получать обновления, дополнительные фильтры и улучшения логики, сохраняя основной принцип — выборочная торговля по подтверждённой структуре и ликвидности.

Если у вас возникнут вопросы, напишите мне в личные сообщения.