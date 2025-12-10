Liquidity Engine SMC ICT

Рекомендация для тестера: запускайте в режиме OHLC 1M — так тест проходит примерно ~1 час вместо ~6 часов на режиме “Every tick / real ticks”(удобно для быстрого ознакомления с демо).

Liquidity Engine X — защищённый структурный EA для EURUSD, созданный как алгоритмическая адаптация авторской ручной торговой стратегии. Советник торгует выборочно: только при подтверждённых условиях Structure, событиях Liquidity и валидных POI — без “торговли в любую свечу”.

Рабочий пайплайн модели

Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry
+ инвалидации + кластерная фильтрация (A + B + C).

Ключевые принципы Liquidity Engine X

  • полностью автоматический режим;

  • автономный black-box без визуальных индикаторов;

  • нет мартингейла, сеток, усреднения;

  • минимальные настройки: главный параметр — риск на сделку;

  • подходит для REAL и PROP счетов при корректном риск-профиле.

Риск-менеджмент

Рекомендуется делить рабочий депозит на 10–20 условных сделок.
Подберите комфортный риск на сделку, ориентируясь на результаты тестера и собственную толерантность к просадке.

При использовании более агрессивного риск-профиля рекомендуется счёт с достаточным плечом и маржинальным запасом для корректного исполнения сделок в зависимости от брокера, объёма позиции и расстояния стопа.

Режим работы

Активность модели ориентирована на ликвидное окно 09:00–18:00 (UTC+3),
но Liquidity Engine X должен работать 24/5 (рекомендуется VPS) для корректного отслеживания структурных переходов.

Исторический профиль (2023–2025, ориентировочно)

  • WinRate ~55%

  • 3–4 сделки в месяц

  • до ~6 убыточных подряд

  • около 20 RR в год

Важно учитывать: прибыль одной сделки обычно варьируется в диапазоне ~1–2.5R, поэтому оценка модели строится не только на проценте выигрышей, но и на совокупном профиле R-мультипликаторов.

Философия стратегии

Алгоритм основан на моей ручной практике торговли EURUSD и адаптируется в рамках структурного SMC-подхода.
Liquidity Engine X ориентирован на качество сделок, а не на количество входов.
Алгоритм пропускает слабые сценарии и активируется только при совпадении ключевых условий структуры, ликвидности и POI с подтверждением и фильтрацией по кластерам.

Развитие

Алгоритм развивается и будет получать обновления, дополнительные фильтры и улучшения логики, сохраняя основной принцип — выборочная торговля по подтверждённой структуре и ликвидности.

Если у вас возникнут вопросы, напишите мне в личные сообщения.

Отзывы 1
not1n
60
not1n 2025.12.19 10:37 
 

Good afternoon! The first week of using this Expert Advisor has passed. After reviewing the results in the Strategy Tester, I was pleasantly surprised and decided to purchase the Expert Advisor right away. Yesterday, the EA opened its first trade. I’d like to note that the description fully matches the EA’s real behavior. It doesn’t try to open trades every day, instead, it focuses on the quality of entries and patiently waits for its market setup. I rate the EA 4.5 out of 5. The lower score is due to the lack of graphical objects on the chart, as well as the minimal amount of information printed in the journal/log.

