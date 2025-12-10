Liquidity Engine SMC ICT

Recomendación para el Probador de Estrategias: ejecútalo en modo OHLC 1M — así la prueba tarda aproximadamente ~1 hora en lugar de ~6 horas en el modo “Every tick / real ticks” (útil para una evaluación rápida de la demo).

Liquidity Engine X es un EA estructural protegido para EURUSD, creado como una adaptación algorítmica de una estrategia de trading discrecionaria del autor. El asesor opera de forma selectiva: solo entra cuando se confirman las condiciones de Structure, los eventos de Liquidity y los POI válidos — sin “operar cada vela”.

Flujo de trabajo del modelo

Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry
+ invalidaciones + filtrado por clústeres (A + B + C).

Principios clave de Liquidity Engine X

  • modo totalmente automático;

  • black-box autónomo sin indicadores visuales;

  • sin martingala, rejillas ni promedios;

  • configuraciones mínimas: el parámetro principal es el riesgo por operación;

  • apto para cuentas REAL y PROP con un perfil de riesgo adecuado.

Gestión del riesgo

Se recomienda dividir el depósito operativo en 10–20 operaciones condicionales.
Elige un riesgo por operación cómodo basándote en los resultados del Strategy Tester y en tu propia tolerancia al drawdown.

Al utilizar un perfil de riesgo más agresivo, se recomienda una cuenta con apalancamiento suficiente y un margen de seguridad adecuado para una ejecución correcta, en función del bróker, el tamaño de la posición y la distancia del stop.

Modo de funcionamiento

La actividad del modelo se centra en la ventana de liquidez 09:00–18:00 (UTC+3),
pero Liquidity Engine X debe funcionar 24/5 (VPS recomendado) para seguir correctamente las transiciones estructurales.

Perfil histórico (2023–2025, aproximado)

  • WinRate ~55%

  • 3–4 operaciones por mes

  • hasta ~6 pérdidas consecutivas

  • alrededor de 20 RR al año

Es importante tener en cuenta que el beneficio de una operación suele variar en el rango de ~1–2.5R, por lo que la evaluación del modelo no se basa solo en el porcentaje de aciertos, sino también en el perfil global de los R-múltiplos.

Filosofía de la estrategia

El algoritmo se basa en mi práctica discrecionaria de trading en EURUSD y está adaptado dentro de un enfoque estructural SMC.
Liquidity Engine X está orientado a la calidad de las operaciones, no a la cantidad de entradas.
El algoritmo descarta escenarios débiles y se activa únicamente cuando las condiciones clave de estructura, liquidez y POI se alinean con la confirmación y el filtrado por clústeres.

Desarrollo

El algoritmo está en evolución y recibirá actualizaciones, filtros adicionales y mejoras de lógica, manteniendo el principio central — operación selectiva basada en estructura y liquidez confirmadas.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirme por mensaje privado.


not1n
60
not1n 2025.12.19 10:37 
 

Good afternoon! The first week of using this Expert Advisor has passed. After reviewing the results in the Strategy Tester, I was pleasantly surprised and decided to purchase the Expert Advisor right away. Yesterday, the EA opened its first trade. I’d like to note that the description fully matches the EA’s real behavior. It doesn’t try to open trades every day, instead, it focuses on the quality of entries and patiently waits for its market setup. I rate the EA 4.5 out of 5. The lower score is due to the lack of graphical objects on the chart, as well as the minimal amount of information printed in the journal/log.

