Liquidity Engine SMC ICT
- 专家
- Alibek Abdirov
- 版本: 1.17
- 更新: 15 十二月 2025
- 激活: 5
**策略测试器建议：**请使用 OHLC 1M 模式运行——测试大约只需 ~1小时，而在 “Every tick / real ticks” 模式下大约需要 ~6小时（方便快速体验和评估演示版）。
Liquidity Engine X 是一款面向 EURUSD 的受保护结构型 EA，作为作者手动交易策略的算法化适配版本而开发。该顾问择优交易：仅在 Structure 条件、Liquidity 事件与有效 POI 得到确认时才会入场——不做“每根K线都交易”。
模型工作流程
Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry
+ 失效（Invalidations）+ 聚类过滤（A + B + C）。
Liquidity Engine X 的关键原则
-
全自动模式；
-
自主黑盒运行，无可视化指标；
-
无马丁、无网格、无加仓摊平；
-
参数极简：核心为单笔风险；
-
在合理风险配置下适用于 REAL 与 PROP 账户。
风险管理
建议将工作资金按 10–20 笔“条件化交易”进行风险划分。
请结合策略测试器结果与自身对回撤的承受能力，选择舒适的单笔风险。
若采用更激进的风险配置，建议使用具备足够杠杆与保证金缓冲的账户，以确保在不同经纪商、仓位规模与止损距离条件下的顺畅执行。
运行模式
模型活跃窗口主要集中于 09:00–18:00（UTC+3） 的流动性时段，
但为正确追踪结构转换，Liquidity Engine X 建议 24/5 持续运行（推荐 VPS）。
历史概况（2023–2025，约值）
-
胜率 ~55%
-
月均 3–4 笔交易
-
最多约 ~6 笔连续亏损
-
年均约 20 RR
需要注意：单笔交易收益通常落在 ~1–2.5R 区间，因此评估模型时不仅要看胜率，更要关注整体 R 倍数分布/收益结构。
策略理念
该算法基于我对 EURUSD 的手动交易实践，并在结构化的 SMC 框架下完成算法化适配。
Liquidity Engine X 更强调交易质量而非入场数量。
算法会过滤弱势情景，仅在结构、流动性与 POI 的关键条件与确认信号一致，并通过聚类过滤后才会触发交易。
开发与迭代
该算法仍在持续演进，将陆续获得更新、额外过滤条件与逻辑优化，同时保持核心原则——基于已确认的结构与流动性进行择优交易。
如有任何问题，欢迎私信联系。
Good afternoon! The first week of using this Expert Advisor has passed. After reviewing the results in the Strategy Tester, I was pleasantly surprised and decided to purchase the Expert Advisor right away. Yesterday, the EA opened its first trade. I’d like to note that the description fully matches the EA’s real behavior. It doesn’t try to open trades every day, instead, it focuses on the quality of entries and patiently waits for its market setup. I rate the EA 4.5 out of 5. The lower score is due to the lack of graphical objects on the chart, as well as the minimal amount of information printed in the journal/log.