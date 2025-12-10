Liquidity Engine SMC ICT

**策略测试器建议：**请使用 OHLC 1M 模式运行——测试大约只需 ~1小时，而在 “Every tick / real ticks” 模式下大约需要 ~6小时（方便快速体验和评估演示版）。

Liquidity Engine X 是一款面向 EURUSD 的受保护结构型 EA，作为作者手动交易策略的算法化适配版本而开发。该顾问择优交易：仅在 Structure 条件、Liquidity 事件与有效 POI 得到确认时才会入场——不做“每根K线都交易”。

模型工作流程

Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry

+ 失效（Invalidations）+ 聚类过滤（A + B + C）。

Liquidity Engine X 的关键原则

全自动模式；

自主黑盒运行，无可视化指标；

无马丁、无网格、无加仓摊平；

参数极简：核心为 单笔风险 ；

在合理风险配置下适用于 REAL 与 PROP 账户。

风险管理

建议将工作资金按 10–20 笔“条件化交易”进行风险划分。

请结合策略测试器结果与自身对回撤的承受能力，选择舒适的单笔风险。

若采用更激进的风险配置，建议使用具备足够杠杆与保证金缓冲的账户，以确保在不同经纪商、仓位规模与止损距离条件下的顺畅执行。

运行模式

模型活跃窗口主要集中于 09:00–18:00（UTC+3） 的流动性时段，

但为正确追踪结构转换，Liquidity Engine X 建议 24/5 持续运行（推荐 VPS）。

历史概况（2023–2025，约值）

胜率 ~55%

月均 3–4 笔交易

最多约 ~6 笔连续亏损

年均约 20 RR

需要注意：单笔交易收益通常落在 ~1–2.5R 区间，因此评估模型时不仅要看胜率，更要关注整体 R 倍数分布/收益结构。

策略理念

该算法基于我对 EURUSD 的手动交易实践，并在结构化的 SMC 框架下完成算法化适配。

Liquidity Engine X 更强调交易质量而非入场数量。

算法会过滤弱势情景，仅在结构、流动性与 POI 的关键条件与确认信号一致，并通过聚类过滤后才会触发交易。

开发与迭代

该算法仍在持续演进，将陆续获得更新、额外过滤条件与逻辑优化，同时保持核心原则——基于已确认的结构与流动性进行择优交易。

如有任何问题，欢迎私信联系。