Liquidity Engine SMC ICT

Empfehlung für den Strategietester: Bitte im Modus OHLC 1M starten — so dauert der Test etwa ~1 Stunde statt ~6 Stunden im Modus „Every tick / real ticks“ (praktisch für eine schnelle Demo-Bewertung).

Liquidity Engine X ist ein geschützter struktureller EA für EURUSD, entwickelt als algorithmische Adaption einer diskretionären Handelsstrategie des Autors. Der Advisor handelt selektiv: Er eröffnet Positionen nur bei bestätigten Structure-Bedingungen, Liquidity-Ereignissen und gültigen POIs — kein „Trading jeder Kerze“.

Modell-Workflow

Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry

+ Invalidations + Cluster-Filterung (A + B + C).

Kernprinzipien von Liquidity Engine X

vollautomatischer Modus;

autonomer Black-Box-Ansatz ohne visuelle Indikatoren;

kein Martingale, keine Grids, kein Averaging;

minimale Einstellungen: der Hauptparameter ist das Risiko pro Trade ;

geeignet für REAL- und PROP-Konten bei einem korrekten Risikoprofil.

Risikomanagement

Es wird empfohlen, das Arbeitskapital in 10–20 konditionale Trades aufzuteilen.

Wählen Sie ein komfortables Risiko pro Trade anhand der Strategy-Tester-Ergebnisse und Ihrer persönlichen Drawdown-Toleranz.

Bei einem aggressiveren Risikoprofil empfiehlt sich ein Konto mit ausreichendem Hebel und genügend Margin-Puffer für eine korrekte Ausführung — abhängig vom Broker, der Positionsgröße und der Stop-Distanz.

Betriebsmodus

Die Aktivität des Modells ist auf das Liquiditätsfenster 09:00–18:00 (UTC+3) ausgerichtet,

aber Liquidity Engine X sollte 24/5 laufen (VPS empfohlen), um strukturelle Übergänge korrekt zu verfolgen.

Historisches Profil (2023–2025, ungefähr)

WinRate ~55%

3–4 Trades pro Monat

bis zu ~6 aufeinanderfolgende Verluste

rund 20 RR pro Jahr

Wichtig ist: Der Gewinn eines einzelnen Trades liegt typischerweise im Bereich von ~1–2.5R. Daher sollte das Modell nicht nur anhand der Trefferquote, sondern auch anhand des Gesamtprofils der R-Multiples bewertet werden.

Strategie-Philosophie

Der Algorithmus basiert auf meiner diskretionären EURUSD-Handelspraxis und wurde im Rahmen eines strukturellen SMC-Ansatzes adaptiert.

Liquidity Engine X ist auf die Qualität der Trades fokussiert, nicht auf die Anzahl der Einstiege.

Der Algorithmus überspringt schwache Szenarien und aktiviert sich nur, wenn zentrale Struktur-, Liquiditäts- und POI-Bedingungen mit Bestätigung und Cluster-Filterung übereinstimmen.

Weiterentwicklung

Der Algorithmus wird weiterentwickelt und erhält Updates, zusätzliche Filter sowie Logik-Verbesserungen, wobei das Kernprinzip erhalten bleibt — selektives Trading auf Basis bestätigter Struktur und Liquidität.

Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gerne per Privatnachricht.