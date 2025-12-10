Liquidity Engine SMC ICT
- Experten
- Alibek Abdirov
- Version: 1.17
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Empfehlung für den Strategietester: Bitte im Modus OHLC 1M starten — so dauert der Test etwa ~1 Stunde statt ~6 Stunden im Modus „Every tick / real ticks“ (praktisch für eine schnelle Demo-Bewertung).
Liquidity Engine X ist ein geschützter struktureller EA für EURUSD, entwickelt als algorithmische Adaption einer diskretionären Handelsstrategie des Autors. Der Advisor handelt selektiv: Er eröffnet Positionen nur bei bestätigten Structure-Bedingungen, Liquidity-Ereignissen und gültigen POIs — kein „Trading jeder Kerze“.
Modell-Workflow
Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry
+ Invalidations + Cluster-Filterung (A + B + C).
Kernprinzipien von Liquidity Engine X
-
vollautomatischer Modus;
-
autonomer Black-Box-Ansatz ohne visuelle Indikatoren;
-
kein Martingale, keine Grids, kein Averaging;
-
minimale Einstellungen: der Hauptparameter ist das Risiko pro Trade;
-
geeignet für REAL- und PROP-Konten bei einem korrekten Risikoprofil.
Risikomanagement
Es wird empfohlen, das Arbeitskapital in 10–20 konditionale Trades aufzuteilen.
Wählen Sie ein komfortables Risiko pro Trade anhand der Strategy-Tester-Ergebnisse und Ihrer persönlichen Drawdown-Toleranz.
Bei einem aggressiveren Risikoprofil empfiehlt sich ein Konto mit ausreichendem Hebel und genügend Margin-Puffer für eine korrekte Ausführung — abhängig vom Broker, der Positionsgröße und der Stop-Distanz.
Betriebsmodus
Die Aktivität des Modells ist auf das Liquiditätsfenster 09:00–18:00 (UTC+3) ausgerichtet,
aber Liquidity Engine X sollte 24/5 laufen (VPS empfohlen), um strukturelle Übergänge korrekt zu verfolgen.
Historisches Profil (2023–2025, ungefähr)
-
WinRate ~55%
-
3–4 Trades pro Monat
-
bis zu ~6 aufeinanderfolgende Verluste
-
rund 20 RR pro Jahr
Wichtig ist: Der Gewinn eines einzelnen Trades liegt typischerweise im Bereich von ~1–2.5R. Daher sollte das Modell nicht nur anhand der Trefferquote, sondern auch anhand des Gesamtprofils der R-Multiples bewertet werden.
Strategie-Philosophie
Der Algorithmus basiert auf meiner diskretionären EURUSD-Handelspraxis und wurde im Rahmen eines strukturellen SMC-Ansatzes adaptiert.
Liquidity Engine X ist auf die Qualität der Trades fokussiert, nicht auf die Anzahl der Einstiege.
Der Algorithmus überspringt schwache Szenarien und aktiviert sich nur, wenn zentrale Struktur-, Liquiditäts- und POI-Bedingungen mit Bestätigung und Cluster-Filterung übereinstimmen.
Weiterentwicklung
Der Algorithmus wird weiterentwickelt und erhält Updates, zusätzliche Filter sowie Logik-Verbesserungen, wobei das Kernprinzip erhalten bleibt — selektives Trading auf Basis bestätigter Struktur und Liquidität.
Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gerne per Privatnachricht.
Good afternoon! The first week of using this Expert Advisor has passed. After reviewing the results in the Strategy Tester, I was pleasantly surprised and decided to purchase the Expert Advisor right away. Yesterday, the EA opened its first trade. I’d like to note that the description fully matches the EA’s real behavior. It doesn’t try to open trades every day, instead, it focuses on the quality of entries and patiently waits for its market setup. I rate the EA 4.5 out of 5. The lower score is due to the lack of graphical objects on the chart, as well as the minimal amount of information printed in the journal/log.