Liquidity Engine SMC ICT

Recomendação para o Testador de Estratégias: execute no modo OHLC 1M — assim o teste leva cerca de ~1 horaem vez de ~6 horas no modo “Every tick / real ticks” (útil para uma avaliação rápida da demo).

Liquidity Engine X é um EA estrutural protegido para EURUSD, criado como uma adaptação algorítmica de uma estratégia discricionária do autor. O robô opera de forma seletiva: só entra quando as condições de Structure, os eventos de Liquidity e POIs válidos são confirmados — sem “operar cada vela”.

Fluxo de trabalho do modelo

Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry

+ invalidações + filtragem por clusters (A + B + C).

Princípios-chave do Liquidity Engine X

modo totalmente automático;

black-box autônoma sem indicadores visuais;

sem martingale, grids ou averaging;

configurações mínimas: o principal parâmetro é o risco por operação ;

adequado para contas REAL e PROP com um perfil de risco correto.

Gestão de risco

Recomenda-se dividir o depósito operacional em 10–20 operações condicionais.

Escolha um risco por operação confortável com base nos resultados do Strategy Tester e na sua própria tolerância a drawdown.

Ao usar um perfil de risco mais agressivo, recomenda-se uma conta com alavancagem suficiente e folga de margem para uma execução adequada, dependendo da corretora, do tamanho da posição e da distância do stop.

Modo de operação

A atividade do modelo é focada na janela de liquidez 09:00–18:00 (UTC+3),

mas o Liquidity Engine X deve funcionar 24/5 (VPS recomendado) para acompanhar corretamente as transições estruturais.

Perfil histórico (2023–2025, aproximado)

WinRate ~55%

3–4 operações por mês

até ~6 perdas consecutivas

cerca de 20 RR por ano

É importante considerar que o lucro de uma operação normalmente varia na faixa de ~1–2.5R, portanto a avaliação do modelo não se baseia apenas na taxa de acerto, mas também no perfil agregado de múltiplos R.

Filosofia da estratégia

O algoritmo é baseado na minha prática discricionária de trading em EURUSD e foi adaptado dentro de uma abordagem estrutural de SMC.

Liquidity Engine X é focado na qualidade das operações, e não na quantidade de entradas.

O algoritmo ignora cenários fracos e ativa apenas quando as condições-chave de estrutura, liquidez e POI se alinham com a confirmação e a filtragem por clusters.

Desenvolvimento

O algoritmo está evoluindo e receberá atualizações, filtros adicionais e melhorias de lógica, mantendo o princípio central — operação seletiva baseada em estrutura e liquidez confirmadas.

Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para me enviar uma mensagem privada.