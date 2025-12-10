Liquidity Engine SMC ICT
- Experts
- Alibek Abdirov
- Versão: 1.17
- Atualizado: 15 dezembro 2025
- Ativações: 5
Recomendação para o Testador de Estratégias: execute no modo OHLC 1M — assim o teste leva cerca de ~1 horaem vez de ~6 horas no modo “Every tick / real ticks” (útil para uma avaliação rápida da demo).
Liquidity Engine X é um EA estrutural protegido para EURUSD, criado como uma adaptação algorítmica de uma estratégia discricionária do autor. O robô opera de forma seletiva: só entra quando as condições de Structure, os eventos de Liquidity e POIs válidos são confirmados — sem “operar cada vela”.
Fluxo de trabalho do modelo
Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry
+ invalidações + filtragem por clusters (A + B + C).
Princípios-chave do Liquidity Engine X
-
modo totalmente automático;
-
black-box autônoma sem indicadores visuais;
-
sem martingale, grids ou averaging;
-
configurações mínimas: o principal parâmetro é o risco por operação;
-
adequado para contas REAL e PROP com um perfil de risco correto.
Gestão de risco
Recomenda-se dividir o depósito operacional em 10–20 operações condicionais.
Escolha um risco por operação confortável com base nos resultados do Strategy Tester e na sua própria tolerância a drawdown.
Ao usar um perfil de risco mais agressivo, recomenda-se uma conta com alavancagem suficiente e folga de margem para uma execução adequada, dependendo da corretora, do tamanho da posição e da distância do stop.
Modo de operação
A atividade do modelo é focada na janela de liquidez 09:00–18:00 (UTC+3),
mas o Liquidity Engine X deve funcionar 24/5 (VPS recomendado) para acompanhar corretamente as transições estruturais.
Perfil histórico (2023–2025, aproximado)
-
WinRate ~55%
-
3–4 operações por mês
-
até ~6 perdas consecutivas
-
cerca de 20 RR por ano
É importante considerar que o lucro de uma operação normalmente varia na faixa de ~1–2.5R, portanto a avaliação do modelo não se baseia apenas na taxa de acerto, mas também no perfil agregado de múltiplos R.
Filosofia da estratégia
O algoritmo é baseado na minha prática discricionária de trading em EURUSD e foi adaptado dentro de uma abordagem estrutural de SMC.
Liquidity Engine X é focado na qualidade das operações, e não na quantidade de entradas.
O algoritmo ignora cenários fracos e ativa apenas quando as condições-chave de estrutura, liquidez e POI se alinham com a confirmação e a filtragem por clusters.
Desenvolvimento
O algoritmo está evoluindo e receberá atualizações, filtros adicionais e melhorias de lógica, mantendo o princípio central — operação seletiva baseada em estrutura e liquidez confirmadas.
Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para me enviar uma mensagem privada.
Good afternoon! The first week of using this Expert Advisor has passed. After reviewing the results in the Strategy Tester, I was pleasantly surprised and decided to purchase the Expert Advisor right away. Yesterday, the EA opened its first trade. I’d like to note that the description fully matches the EA’s real behavior. It doesn’t try to open trades every day, instead, it focuses on the quality of entries and patiently waits for its market setup. I rate the EA 4.5 out of 5. The lower score is due to the lack of graphical objects on the chart, as well as the minimal amount of information printed in the journal/log.