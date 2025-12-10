Liquidity Engine SMC ICT
- エキスパート
- Alibek Abdirov
- バージョン: 1.17
- アップデート済み: 15 12月 2025
- アクティベーション: 5
ストラテジーテスターの推奨設定： OHLC 1M モードで実行してください。これによりテスト時間は 約~1時間 になり、「Every tick / real ticks」 モードの 約~6時間 より大幅に短縮できます（デモを素早く確認するのに便利です）。
Liquidity Engine X は EURUSD 用の保護された構造型EAで、作者の裁量型トレード戦略をアルゴリズムとして適応させたものです。アドバイザーは選別的に取引を行い、Structure 条件、Liquidity イベント、そして有効な POI が確認された場合にのみエントリーします — “毎本の足で取引する”ような運用は行いません。
モデルのワークフロー
Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry
+ インバリデーション（Invalidations）+ クラスターフィルタリング（A + B + C）。
Liquidity Engine X の主要原則
-
完全自動モード；
-
視覚的インジケーターを使用しない自律型ブラックボックス；
-
マーチンゲール／グリッド／ナンピンなし；
-
設定は最小限：主要パラメータは 1トレードあたりのリスク；
-
適切なリスクプロファイルで REAL／PROP 口座に対応。
リスク管理
運用資金は 10～20 の“条件付きトレード枠”に分けることを推奨します。
ストラテジーテスターの結果とご自身のドローダウン許容度を踏まえ、快適な1トレードあたりのリスクを選択してください。
より攻撃的なリスクプロファイルを使用する場合は、ブローカー、ポジションサイズ、ストップ距離に応じて適切に執行できるよう、十分なレバレッジと証拠金余力を備えた口座を推奨します。
運用モード
モデルのアクティブ時間は主に流動性ウィンドウ 09:00–18:00（UTC+3） に焦点を当てていますが、
構造変化を正確に追跡するため Liquidity Engine X は 24/5 で稼働させることを推奨します（VPS 推奨）。
過去プロファイル（2023–2025、目安）
-
勝率 ~55%
-
月 3～4 取引
-
最大 ~6 連敗
-
年間 約 20 RR
1回の取引利益は通常 ~1～2.5R の範囲で推移するため、モデル評価は勝率だけでなく、Rマルチプルの総合プロファイルに基づいて行われます。
戦略の思想
本アルゴリズムは、私の EURUSD における裁量トレード実践をベースに、構造的な SMC アプローチの枠組みでアルゴリズム化したものです。
Liquidity Engine X は、エントリー回数よりも取引品質に焦点を当てます。
構造・流動性・POI の主要条件が確認とクラスターフィルタリングと一致した場合にのみ作動し、弱いシナリオはスキップします。
開発
アルゴリズムは継続的に進化しており、アップデート、追加フィルター、ロジック改善が順次適用されます。
中核原則である 「確認された構造と流動性に基づく選別的な取引」 は維持されます。
ご質問があれば、個別メッセージでお気軽にご連絡ください。
Good afternoon! The first week of using this Expert Advisor has passed. After reviewing the results in the Strategy Tester, I was pleasantly surprised and decided to purchase the Expert Advisor right away. Yesterday, the EA opened its first trade. I’d like to note that the description fully matches the EA’s real behavior. It doesn’t try to open trades every day, instead, it focuses on the quality of entries and patiently waits for its market setup. I rate the EA 4.5 out of 5. The lower score is due to the lack of graphical objects on the chart, as well as the minimal amount of information printed in the journal/log.