ストラテジーテスターの推奨設定： OHLC 1M モードで実行してください。これによりテスト時間は 約~1時間 になり、「Every tick / real ticks」 モードの 約~6時間 より大幅に短縮できます（デモを素早く確認するのに便利です）。

Liquidity Engine X は EURUSD 用の保護された構造型EAで、作者の裁量型トレード戦略をアルゴリズムとして適応させたものです。アドバイザーは選別的に取引を行い、Structure 条件、Liquidity イベント、そして有効な POI が確認された場合にのみエントリーします — “毎本の足で取引する”ような運用は行いません。

モデルのワークフロー

Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry

+ インバリデーション（Invalidations）+ クラスターフィルタリング（A + B + C）。

Liquidity Engine X の主要原則

完全自動モード；

視覚的インジケーターを使用しない自律型ブラックボックス；

マーチンゲール／グリッド／ナンピンなし；

設定は最小限：主要パラメータは 1トレードあたりのリスク ；

適切なリスクプロファイルで REAL／PROP 口座に対応。

リスク管理

運用資金は 10～20 の“条件付きトレード枠”に分けることを推奨します。

ストラテジーテスターの結果とご自身のドローダウン許容度を踏まえ、快適な1トレードあたりのリスクを選択してください。

より攻撃的なリスクプロファイルを使用する場合は、ブローカー、ポジションサイズ、ストップ距離に応じて適切に執行できるよう、十分なレバレッジと証拠金余力を備えた口座を推奨します。

運用モード

モデルのアクティブ時間は主に流動性ウィンドウ 09:00–18:00（UTC+3） に焦点を当てていますが、

構造変化を正確に追跡するため Liquidity Engine X は 24/5 で稼働させることを推奨します（VPS 推奨）。

過去プロファイル（2023–2025、目安）

勝率 ~55%

月 3～4 取引

最大 ~6 連敗

年間 約 20 RR

1回の取引利益は通常 ~1～2.5R の範囲で推移するため、モデル評価は勝率だけでなく、Rマルチプルの総合プロファイルに基づいて行われます。

戦略の思想

本アルゴリズムは、私の EURUSD における裁量トレード実践をベースに、構造的な SMC アプローチの枠組みでアルゴリズム化したものです。

Liquidity Engine X は、エントリー回数よりも取引品質に焦点を当てます。

構造・流動性・POI の主要条件が確認とクラスターフィルタリングと一致した場合にのみ作動し、弱いシナリオはスキップします。

開発

アルゴリズムは継続的に進化しており、アップデート、追加フィルター、ロジック改善が順次適用されます。

中核原則である 「確認された構造と流動性に基づく選別的な取引」 は維持されます。

ご質問があれば、個別メッセージでお気軽にご連絡ください。