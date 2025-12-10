Liquidity Engine SMC ICT

Liquidity Engine X è un EA strutturale protetto per EURUSD, progettato come adattamento algoritmico della strategia di trading discrezionale dell’autore. Il consulente opera in modo selettivo: solo quando vengono confermate le condizioni di Structure, gli eventi di Liquidity e POI validi — senza “tradare ogni candela”.

Workflow del modello

Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry

+ invalidazioni + filtraggio per cluster (A + B + C).

Principi chiave di Liquidity Engine X

modalità completamente automatica;

black-box autonoma senza indicatori visivi;

niente martingala, griglie o mediazioni;

impostazioni minime: il parametro principale è il rischio per operazione ;

adatto a conti REAL e PROP con un profilo di rischio corretto.

Gestione del rischio

Si consiglia di suddividere il capitale operativo in 10–20 operazioni condizionali.

Scegli un rischio per trade confortevole basandoti sui risultati dello Strategy Tester e sulla tua tolleranza al drawdown.

Con un profilo di rischio più aggressivo, si raccomanda un conto con leva sufficiente e un adeguato margine di sicurezza per un’esecuzione corretta, in funzione del broker, della dimensione della posizione e della distanza dello stop.

Modalità operativa

L’attività del modello è focalizzata sulla finestra di liquidità 09:00–18:00 (UTC+3),

ma Liquidity Engine X dovrebbe funzionare 24/5 (VPS consigliato) per tracciare correttamente le transizioni strutturali.

Profilo storico (2023–2025, indicativo)

WinRate ~55%

3–4 operazioni al mese

fino a ~6 perdite consecutive

circa 20 RR all’anno

È importante considerare che il profitto di una singola operazione varia di solito nell’intervallo ~1–2.5R; quindi la valutazione del modello non si basa solo sulla percentuale di vittorie, ma anche sul profilo complessivo dei multipli R.

Filosofia della strategia

L’algoritmo si basa sulla mia pratica di trading discrezionale su EURUSD ed è stato adattato all’interno di un approccio strutturale SMC.

Liquidity Engine X è orientato alla qualità delle operazioni, non alla quantità di ingressi.

L’algoritmo salta gli scenari deboli e si attiva solo quando le condizioni chiave di struttura, liquidità e POI coincidono con la conferma e il filtraggio per cluster.

Sviluppo

L’algoritmo è in evoluzione e riceverà aggiornamenti, filtri aggiuntivi e miglioramenti della logica, mantenendo il principio centrale — trading selettivo basato su struttura e liquidità confermate.

Se hai domande, sentiti libero di scrivermi in privato.