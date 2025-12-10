Liquidity Engine SMC ICT

Liquidity Engine X EURUSD için korumalı yapısal bir EA’dir ve yazarın diskresyoner (manuel) işlem stratejisinin algoritmik uyarlaması olarak geliştirilmiştir. Danışman seçici şekilde işlem yapar: yalnızca Structure koşulları, Liquidityolayları ve geçerli POI’ler doğrulandığında giriş alır — “her mumda işlem” yaklaşımı yoktur.

Modelin iş akışı

Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry

+ invalidasyonlar + küme filtrelemesi (A + B + C).

Liquidity Engine X’in temel prensipleri

tamamen otomatik mod;

görsel indikatörsüz, otonom black-box;

martingale, grid ve ortalama düşürme yok;

minimum ayar: ana parametre işlem başına risk ;

doğru risk profiliyle REAL ve PROP hesaplar için uygundur.

Risk yönetimi

Çalışma sermayesini 10–20 koşullu işleme bölmeniz önerilir.

Strategy Tester sonuçlarına ve kendi drawdown toleransınıza göre rahat bir işlem başı risk seçin.

Daha agresif bir risk profili kullanıldığında, aracı kurum, pozisyon büyüklüğü ve stop mesafesine bağlı olarak sağlıklı yürütme için yeterli kaldıraç ve marjin tamponuna sahip bir hesap önerilir.

Çalışma modu

Modelin aktivitesi likidite penceresi olan 09:00–18:00 (UTC+3) aralığına odaklanır,

ancak yapısal geçişleri doğru takip edebilmek için Liquidity Engine X’in 24/5 çalışması gerekir (VPS önerilir).

Tarihsel profil (2023–2025, yaklaşık)

WinRate ~%55

ayda 3–4 işlem

~6 işleme kadar ardışık kayıp

yılda yaklaşık 20 RR

Tek bir işlemin kârı genellikle ~1–2.5R aralığında değiştiği için, model değerlendirmesi yalnızca kazanma oranına değil, R-çarpanlarının toplam profiline de dayanır.

Strateji felsefesi

Algoritma, EURUSD üzerindeki manuel işlem pratiğime dayanır ve yapısal SMC yaklaşımı çerçevesinde uyarlanmıştır.

Liquidity Engine X giriş sayısından çok işlem kalitesine odaklanır.

Algoritma zayıf senaryoları pas geçer ve yalnızca yapı, likidite ve POI koşulları onay ve küme filtrelemesiyle birlikte örtüştüğünde devreye girer.

Geliştirme

Algoritma gelişmeye devam etmektedir ve güncellemeler, ek filtreler ve mantık iyileştirmeleri alacaktır; temel prensip korunur — doğrulanmış yapı ve likiditeye dayalı seçici işlem yaklaşımı.

Sorularınız olursa bana özel mesajla yazabilirsiniz.