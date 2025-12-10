Liquidity Engine SMC ICT

5

전략 테스터 권장사항: OHLC 1M 모드로 실행하세요 — 테스트가 약 ~1시간으로, “Every tick / real ticks” 모드의 약 ~6시간보다 훨씬 빠릅니다(데모를 빠르게 확인/평가하는 데 유용).

Liquidity Engine XEURUSD를 위한 보호된 구조형 EA로, автора의 재량(수동) 트레이딩 전략을 알고리즘으로 адаптация한 제품입니다. 이 어드바이저는 선별적으로 거래하며, Structure 조건, Liquidity 이벤트, 그리고 유효한 POI가 확인될 때만 진입합니다 — “매 캔들마다 거래하는 방식”은 지양합니다.

모델 워크플로우

Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry
+ 인밸리데이션(Invalidations) + 클러스터 필터링 (A + B + C).

Liquidity Engine X의 핵심 원칙

  • 완전 자동 모드;

  • 시각적 지표 없는 자율형 블랙박스;

  • 마틴게일, 그리드, 물타기 없음;

  • 최소 설정: 핵심 파라미터는 거래당 리스크;

  • 올바른 리스크 프로파일 하에 REAL 및 PROP 계정에 적합.

리스크 관리

운용 자금을 10–20개의 “조건부 거래” 단위로 나누는 것을 권장합니다.
전략 테스터 결과와 본인의 드로다운 허용 범위를 바탕으로 편안한 거래당 리스크를 선택하세요.

더 공격적인 리스크 프로파일을 사용할 경우, 브로커, 포지션 규모, 스탑 거리 등에 따라 올바른 체결을 위해 충분한 레버리지와 마진 여유가 있는 계정을 권장합니다.

운용 모드

모델의 활동은 유동성 구간 **09:00–18:00 (UTC+3)**에 맞춰져 있지만,
구조 전환을 정확히 추적하기 위해 Liquidity Engine X24/5로 실행되어야 합니다(VPS 권장).

과거 성과 프로파일 (2023–2025, 대략)

  • 승률 ~55%

  • 월 3–4회 거래

  • 최대 ~6연속 손실

  • 연간 약 20 RR

단일 거래의 수익은 일반적으로 ~1–2.5R 범위에서 변동하므로, 모델 평가는 승률뿐 아니라 R-멀티플의 종합 프로파일을 함께 고려해야 합니다.

전략 철학

이 알고리즘은 제가 EURUSD를 수동으로 거래하며 쌓은 практика를 기반으로, 구조적 SMC 접근 방식 안에서 알고리즘화한 모델입니다.
Liquidity Engine X는 진입 횟수보다 거래의 질에 초점을 맞춥니다.
알고리즘은 약한 시나리오를 건너뛰며, 구조·유동성·POI의 핵심 조건이 확인 신호와 클러스터 필터링과 함께 일치할 때만 활성화됩니다.

개발

알고리즘은 지속적으로 발전 중이며 업데이트, 추가 필터, 로직 개선이 적용될 예정입니다.
핵심 원칙인 **“확인된 구조와 유동성 기반의 선별적 거래”**는 유지됩니다.

궁금한 점이 있으면 개인 메시지로 연락해 주세요.


리뷰 1
not1n
60
not1n 2025.12.19 10:37 
 

Good afternoon! The first week of using this Expert Advisor has passed. After reviewing the results in the Strategy Tester, I was pleasantly surprised and decided to purchase the Expert Advisor right away. Yesterday, the EA opened its first trade. I’d like to note that the description fully matches the EA’s real behavior. It doesn’t try to open trades every day, instead, it focuses on the quality of entries and patiently waits for its market setup. I rate the EA 4.5 out of 5. The lower score is due to the lack of graphical objects on the chart, as well as the minimal amount of information printed in the journal/log.

추천 제품
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Experts
Doubling Force EA The Ultimate Smart Martingale Solution by JoSignals Transform your BTCUSD trading experience with **Doubling Force EA**, the intelligent Expert Advisor designed to help traders harness the power of smart Martingale strategies while maintaining flexibility and control. Developed by **JoSignals**, this EA enables traders to adapt to market trends and maximize profitability with minimal effort. Key Features: 1. Smart Martingale Logic with Trend Optimization:    - Combines a clas
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
TrendTracer
Wei Jie
Experts
Okey！Let's begin. This strategy is a trend-following strategy with stop-loss. Users can subjectively combine judgments in situations with significant market trends, and by operating this strategy EA, they can achieve substantial profits. According to the trading triangle principle, this strategy is not suitable for volatile market conditions. ----------------------------------------------------------------------- Specific Usage Steps: 1. Order placement and procurement on mql5.com; 2. Load this
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experts
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
GOLD Trading Assistant only XAUUSD
Pei Hou
Experts
GOLD Trading Assistant only XAUUSD - The ultimate AI tool for gold trading GOLD Trading Assistant only XAUUSD is a cutting edge trading tool specifically designed for gold trading, utilizing powerful breakout strategies, operating within the H1 timeframe. Based on advanced artificial intelligence technology, it aims to help traders at all levels succeed in the rapidly changing gold market. Why  Choose  GOLD Trading Assistant only XAUUSD? AI-driven breakthrough strategy: Utilize real-time machin
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
GOLD Stone
Ken Iijima
Experts
GOLD Stone EA — The Ultimate Trend-Following Strategy for Gold DISCOUNT - Don't Miss Out! Original Price: $800 → Now: $150 LINE Signal Coming Soon! Stunning Results: 12x Return in 2 Years   Initial Deposit: $10,000 Final Balance: $122,532 Net Profit: $112,532 (+1,125%) Test Period: January 2024 – December 2025 (Approx. 2 Years) Outstanding Performance Metrics Metric Result Rating Profit Factor 19.48 Exceptional (1.5+ is considered good) Sharpe Ratio 2.41 Excellent (1.0
JesUsdJpy
Justine Kelechi Ekweh
Experts
JesUsdJpy 전문가용 어드바이저 (EA) 종합 문서 개요 최적의 결과를 위해 : 메인 전략 (Main Strategy) : USD/JPY 메인 전략을 활성화하려면 true 로 설정하고 기본 설정을 사용하세요. 전략 2 (Strategy2) : 이 전략을 선호하지 않는 이상 false 로 설정하세요. 이 전문가용 어드바이저(EA)는 Forex 트레이더를 위해 설계되었으며, USD/JPY 통화쌍의 M5 시간대에서 성능을 최적화하는 데 중점을 둡니다. 이 EA는 고급 거래 전략, 동적 리스크 관리 도구 및 사용자 지정 가능한 설정을 통해 다양한 거래 스타일에 적응할 수 있도록 제공합니다. 기본 설정은 USD/JPY의 M5 시간대에 최적화되어 있지만, 숙련된 트레이더는 다른 JPY 통화쌍과 시간대를 실험할 수도 있습니다. 정확한 결과를 얻으려면 메인 전략을 사용하고 Strategy2 를 false 로 설정하세요. “Jeslyn” 모드를 활성화할 수도 있으며, 이는 더 큰 위험을 감수
USDJPY 70pct Win Rate Expert
Gaziz Zhumash
Experts
Unlock Profitable Forex Trading with the Precision Boost your trading performance with this expertly crafted Forex trading expert advisor, optimized for USD/JPY on 15-minute tick data. This EA combines powerful technical indicators and risk management to maximize profit potential while limiting risk. Designed for traders who value steady growth and automated strategies, this EA brings together proven methodologies for long and short entries and exits. Key Strategy Highlights: Technical Indicator
Extreme Prediction
Anton Uralskii
Experts
This expert advisor is using neural network to predict trend change. It calculates extremums and opens orders based on predictions of neural network. It's simple and powerful, you can adjust it to fit your needs. You can make it risky or conservative. My backtest win rate is 80% on 4H period. You can use it for any period you like. The hardest part is you have to find optimal parameters for your broker and your needs. So how to optimize it? There are 2 options: Select all parameters except param
Supernatural Li Shao Xia
Dequan Li
Experts
10여 년의 거래 경험을 모아 얻은 정화작! 우선, 자동적인 거래는 추세거래를 실현하기가 매우 어렵다. 마치 지표가 먼저 있는가 가격이 먼저 있는가 하는 문제와 같다. 물론 먼저 가격이 있고 다시 지표가 있기에 우리는 어떤 지표를 참고해도 정체성이 있다.마르티겔 거래는 매우 유명한 거래 방법이지만, 이 방법은 최종 계좌의 창고가 폭발하여 0으로 돌아가게 할 수 있지만, 진동할 때는 물고기가 물을 만난 것처럼 자금의 이용률을 충분히 발휘하여 이윤을 달리게 한다.그렇다면 우리는 마틴의 사용방법을 정확하게 대해야 한다. 적당한 시기에 거래를 진행하고 상대적으로 적당한 시기에 거래를 중지한다. 이런 거래는 될수록 일부 큰 파동을 피면할수 있다. 마틴겔거래는 이런 큰 파동을 효과적으로 피면할수 있기만 하면 창고가 폭발할 확률을 줄일수 있다.이 EA는 자동 거래이지만 완전히 24 * 7의 호스팅 모드는 아닙니다. 모든 매개변수는 내장되어 있어 설정과 수정이 허용되지 않습니다. 유일하게 수정할
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experts
No need for strategies or thinking, just hire him for $300 or purchase him. I see that this expert is good in Forex in 2026! Tips: Note: These settings apply to the arrows; you can change the settings. Watch the video more than once, as you will encounter new information each time. You won't understand or benefit from it if you don't watch the entire video due to the overwhelming amount of information. Real-life experience with this expert: Earn from $3,000 to $227,272 per month and $2,500,000
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Experts
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
Evara MT5
Edy Yusuf
Experts
소개 제공: 조기 구매자를 위한 800. 15개가 판매되면 가격이 1173으로 인상됩니다. 현재 1 개가 판매되었습니다. Evara - 차세대 알고리즘 트레이딩 고급 AI 와 적응형 기계 학습에 의해 구동되는 Evara는 시장 상황에 따라 지속적으로 발전하며, 역사적 패턴 인식을 실시간 실행과 결합하여 우수한 거래 정확성을 제공합니다. DM 으로 연락하여 시험 라이센스 한정판 데모 거래를 위한 몇 일 동안 받으세요. 구매 후 , 저에게 메시지를 보내시면 무료 로봇 을 받을 수 있습니다. 백테스트 가이드 :  저에게 직접 연락하시면 설정 파일 과 단계들을 제공해 드리겠습니다. [뉴스 및 업데이트 채널]    핵심 거래 장점: ATR 기반 스캘핑 전략 – 변동성이 큰 환경에서 빠른 스캘프를 타이밍하기 위해 평균 진폭 데이터를 적용하여 진입 및 퇴출의 정확성을 최적화합니다. 정밀 RSI 필터 - 자사의 RSI 알고리즘은 높은 확률의 진입을 유지하면서 87%의 잘못된 신호를 걸러냅
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experts
Atomic Multi-Strategy EA: Your Ultimate Trading Toolkit Welcome to Atomic, the most versatile and powerful trading automaton for MetaTrader 5. I designed this Expert Advisor not just as a single tool, but as a complete trading framework. It's a multi-strategy, multi-symbol powerhouse built on a foundation of sophisticated trade and risk management. Whether you're a trend-follower, a scalper, or a grid trader, Atomic provides the features and flexibility to build, test, and deploy virtually any
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Experts
Yellow mouse neo   Yellow mouse neo       - fully automatic Expert Advisor designed to test the strategy of the Yellow mouse scalping Expert Advisor with advanced settings and additional filters. To purchase this version, you can contact in a personal. The standard RSI and ATR indicators are used to find entry points. Closing of transactions takes place according to the author's algorithm, which significantly improves the risk control and security of the deposit. Risky strategies like "martingal
AI Gold Master
Jian Jie
Experts
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
Xauron
Roberto Liguoro
Experts
XAURON – Expert Advisor for XAU/USD (MT5) XAURON is an Expert Advisor for automated trading on XAU/USD , designed to operate on M5 and M15 timeframes using a structured breakout logic with integrated management rules. The EA continuously analyzes market conditions and activates trading only when predefined technical criteria are met , maintaining a controlled and consistent operational behavior. Trading approach XAURON uses adaptive algorithms to evaluate market context and identify potential pr
Uranus STO
Encho Enev
Experts
Uranus STO expert is developed on the basis of a deep mathematical analysis, using the popular indicators: Stochastic, WPR, ATR, RSI. The Expert is optimized for EURUSD trading . The expert analyzes past periods, comparing them to the current period. According to the degree of probability and market behavior, the expert places orders at levels calculated for the best result. The strategy also features a permeability tool: Impact Bar. It works as a probability filter. The range of the Band is fro
Quant Ladder Pro
VALU VENTURES LTD
Experts
Ladder Quant EA - Multi-Session Expert Advisor The Ladder Quant EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to optimize forex trading across major market sessions. It integrates multiple strategies, including breakout, reversal, and range-bound trading, into a robust system. Tailored for major currency pairs, it combines sophisticated risk management with customizable settings. Professional Multi-Session Forex Trading Robot Version:   1.06 - Enhanced Edition Category:   Expert A
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
전문 그리드 어드바이저가 RSI(Relative Strength Index) 지표에 대해 작업합니다. 무익한 주문을 중복하여 계정의 손실을 줄이는 기능이 있습니다. 차트는 이익에 대한 정보를 표시합니다. MT4 버전 https://www.mql5.com/en/market/product/56994 옵션: RSI_PERIOD - 상대 강도 지수를 계산하는 기간. UP_LEVEL - 상한; DN_LEVEL - 하한 RSI_TIMEFRAME - 계산을 위한 시간 프레임. START_LOT - 초기 로트; LOT_MULTIPLIER - 주문 그리드의 로트 승수. MAX_LOT - 최대 로트 STEP_ORDERS - 주문 그리드 단계; STEP_MULTIPLIER - 순서 단계 곱셈 계수, = -1이면 사용되지 않습니다. MAX_STEP - 최대 주문 그리드 단계; OVERLAP_ORDERS - 주문 겹침 기능을 활성화하는 주문입니다. OVERLAP_PIPS - 수익성 없는 주문을
AiM EA MT5
Indra Maulana
Experts
100% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest methods in the world) The artificial intelligence of this exper
LineTrader 2 MT5
Sergei Evstiunichev
Experts
고객센터 MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/67566 실시간으로 실제 계정에 대한 전문가의 작업 모니터링: 1. 2020 년 5 월에 시작된$5,000 의 시작 잔액인 실제 계정: https://www.mql5.com/en/signals/773977 2. 2022 년 4 월에 시작된$10,000 의 시작 잔액인 실제 계정: 고문의 작업 뒤에 아이디어: 모든 사람들은 가격이 결코 한 방향으로 그리고 수정없이 끝없이 진행되지 않는다는 것을 알고 있습니다. 기술적 분석의 규칙은 역사가 항상 반복된다는 것을 말해줍니다. 이 가격은 일정 기간 후 최저 및 최고치를 반복한다는 것을 의미한다. 또한 다양한 금융 상품의 가격 행동 차트를 관찰하면 시장이 특정 가격 범위와 함께 옆으로 움직이는 시간의 약 90%와 시장에서 하향 또는 상향 추세가있는 시간의 10%에 불과하다는 것을 알게되었습니다. 이러한 이해를 바탕으로 우리는 잠재적 인 이익
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
This system accepts a comma-separated list of symbols and iterates through them, creating a neural network with training for each symbol. These neural networks take values ​​from price action, Bollinger Bands, MACD, and RSI indicators. The number of neurons for each of the three layers of each network can be configured, and genetic training for the indicator parameters can be set up at specific intervals. Confidence levels for the neurons can be adjusted, and market trend analysis filters can be
RamonXZ
Natalia Nikolova
Experts
The “RamonX” Expert Advisor is designed to automate trading based on a simple and reliable strategy of crossing two moving averages (Moving Averages). This approach is widely used by traders to identify trends in the market and find entry and exit points. Functionality: 1. Basic strategy:    - The Expert Advisor analyzes the crossovers of two moving averages (fast and slow) on the selected timeframe.     - Trade opening:      - Buy: occurs when the fast moving average crosses the slow moving a
Reversal Catcher
Nickolay Ustyantsev
Experts
Automatic Trading System. The first version of the ATS participated in the 2012 Championship. It has been actively developed since 2015. The strategy is based on identifying reversals in the movement of trading pairs. The only variable parameter is the deposit division coefficient. The goal of making a profit (as in the well-known proverb): a bird in the hand is worth two in the bush. Work: 1) on various time intervals: from M2 to M20, everything depends on the "behavior" of the ATS on a
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — 적응형 실행 로직을 갖춘 알고리즘 거래 시스템 AxonShift는 XAUUSD(금)를 H1 타임프레임에서 거래하기 위해 특별히 설계되고 최적화된 자동화 알고리즘 시스템입니다. 이 시스템은 단기적인 시장 움직임과 중기적 추세 변동을 결합한 구조적 분석을 바탕으로 한 모듈형 아키텍처로 구성되어 있습니다. 과도한 시장 노이즈에 반응하거나 고빈도 전략에 의존하지 않으며, 미리 정의된 구조적 조건에 따라 통제된 거래 사이클에 집중합니다. 모든 거래는 내부 필터, 가격 조건, 변동성 맥락에 따라 구성된 시나리오 기반의 논리에 의해 실행됩니다. 마팅게일, 그리드 전략 또는 포지션 스케일링은 사용하지 않으며, 다양한 시장 상황에서도 투명하고 예측 가능한 동작을 제공합니다. 각 주문에는 고정된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 값이 설정되어 있으며, 일관된 위험 관리 방식이 적용됩니다. 시스템은 시장가 주문을 지원하는 ECN/STP 브로커 환경에 적
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.34 (29)
Experts
Aria Connector EA – V4 (학습 머신 + XGBoost 학습 모델 +112개 유료 및 무료 AI + 투표 시스템 + 외부 및 편집 가능한 프롬프트) 시장의 대부분 EA들이 "AI"나 "신경망"을 사용한다고 주장하면서도 실제로는 기본적인 스크립트만 실행하는 반면, Aria Connector EA V4 는 진정한 AI 기반 거래의 의미를 재정의합니다. 이것은 이론도 마케팅 과장도 아닙니다. 이는 귀하의 MetaTrader 5 플랫폼과 112개의 실제 AI 모델 간의 직접적이고 검증 가능한 연결이며, 차세대 XGBoost 엔진, 편집 가능한 프롬프트, 그리고 멀티 AI 투표 시스템과 결합되어 있습니다. 첫날부터 Aria는 투명하고 진화하는 생태계로 설계되었습니다: 먼저 직접 GPT 연결, 그 다음 자동화, 그 다음 전략 감사. 이제 V4에서 Aria는 진정한 학습 머신이 됩니다 . 시장 조건에 적응하고, 실시간으로 전략을 최적화하며, 외부의 편집 가능한 프롬프트로 지
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.25 (8)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 지금까지 출시된 가장 진보된 EA 버전으로, AI 기반 의사결정 , 멀티 AI 투표 , 동적 거래 로직 이 완전히 통합되어 새롭게 설계되었습니다. 이제 EA는 XAUUSD(골드) M1뿐만 아니라, BTCUSD 와 ETHUSD 도 완전히 지원하며, 고빈도 진입, 스마트 리스크 관리, 완전한 적응성을 제공합니다. OpenRouter 연결 무료 AI 와 고급 필터를 결합하여, 어떤 시장 상황에서도 정밀한 거래를 실행할 수 있습니다. 인터랙티브 매뉴얼 V10.1 및 프리셋: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 공식 채널 (라이브 시그널 포함):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 주요 업그레이드: BTCUSD 및 ETHUSD 완전 통합 V10.1에서는 EA가 골드(XAUUSD)에만 제한되지 않습니다. 이제 BT
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
Experts
<h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Overview</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor is an automated trading system based on moving average crossover strategy with additional RSI and ADX filters for market analysis.</p> <h2>Key Features</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Uses fast and slow moving averages for trend detection</li> <li><strong>RSI Filter</strong>: Optional RSI filter to avoid overbought/oversold conditions</li> <li><strong>ADX Trend Filter</strong>: Op
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (92)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experts
비트코인 스캘핑 MT4/MT5 소개 – 암호화폐 거래를 위한 스마트 EA 출시 프로모션: 현재 가격으로 남은 3개만! 최종 가격: 3333.33 $ 보너스 - 생애 비트코인 스캘핑 구매 시 무료 EA EURUSD 알고리즘 거래 (2개 계좌) 제공 => 더 자세한 내용은 개인적으로 문의하세요! EA 실시간 신호 MT4 버전 오늘날 비트코인이 중요한 이유 비트코인은 단순한 디지털 화폐를 넘어 금융 혁명을 일으켰습니다. 암호화폐의 선두주자로서 비트코인은 전 세계에서 가장 거래되고 인정받는 암호 자산입니다. 비트코인은 그 변동성과 증가하는 채택 덕분에 트레이더에게 엄청난 기회를 제공합니다. 그러나 이러한 기회에는 리스크도 따르며, 그 리스크를 관리하는 데 비트코인 스캘핑 MT4/MT5가 도와줍니다. 비트코인 스캘핑 MT4/MT5의 주요 기능 1. 고급 거래 전략 - 전날의 가격 행동과 모멘텀을 활용하여 높은 확률의 진입점을 결정합니다. - 하루에 한 번만 거래를 실행하여 규율 있고
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
블랙 프라이데이 50% 할인 - NANO MACHINE GPT 정상 가격: $997에서 블랙 프라이데이: $498.50 (할인 가격은 프로모션 기간 동안 반영됩니다.) 세일 시작: 2025년 11월 27일 - 기간 한정 블랙 프라이데이 이벤트. 블랙 프라이데이 경품 추첨: 블랙 프라이데이 이벤트 기간 동안 Nano Machine GPT를 구매하신 모든 고객은 다음 상품의 무작위 추첨에 참여할 수 있습니다: 1 x Syna 활성화 1 x AiQ 활성화 1 x Mean Machine GPT 활성화 참여 방법: 1) 구매 후, 개인 메시지를 보내 서 Nano Machine GPT 매뉴얼 및 권장 설정 파일을 받으세요. 2) 그런 다음 이 제품 페이지에 댓글을 게시 하여 구매를 확인하고 블랙 프라이데이 경품 추첨에 공식적으로 등록 하세요. 메시지를 보내고 댓글을 남긴 적격 블랙 프라이데이 구매자 중에서 세 명의 당첨자가 무작위로 선정됩니다. 블랙 프라이데이 프로모션 종료 후, Nano
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA는 강력한 평균 회귀 전략을 기반으로 하는 스마트하고 효율적인 자동 거래 시스템입니다. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP 등 상관 관계가 높은 통화쌍을 거래하여 큰 방향성 움직임 후 가격이 평균으로 되돌아가는 점을 활용합니다. 구매 후 전체 설정 안내를 받으시려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭 현재 가격 — 다음 10명의 구매자에게 단 $1337. FastWay EA는 복잡한 설정 없이도 높은 유연성의 자금 관리와 리스크 제어를 원하는 분께 적합합니다. “설정 후 방치” 철학으로 설계되어 수년간 안정적으로 운용될 수 있습니다. 단독 사용 또는 포트폴리오 보강용으로 활용 가능합니다. 차트에 부착만 하면 나머지는 EA가 처리합니다. FastWay EA 주요 특징: 통화쌍 시세뿐 아니라 다음 요소를 고려: 글로벌 주식 시장 변동성 기준 통화 금리 선물 변동성 해당 통화쌍 옵션 시장 신호 그리드 시스템 사용, 마
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT 버전 11.0 - 한국어 Mean Machine GPT 버전 11.0 - 기관 인텔리전스와 전문 트레이딩의 만남 알고리즘 트레이딩에서 진정한 AI 통합을 개척한 이래, 우리는 여러 시장 사이클, 경제 체제, 기술 진화를 통해 이 접근 방식을 다듬어왔습니다. 적응형 기계 학습이 정량적 트레이딩의 자연스러운 발전을 나타낸다는 우리의 확신으로 시작된 것이 업계 방향이 되었습니다. 버전 11.0은 지금까지 우리의 가장 정교한 구현을 나타냅니다. 이것은 마케팅 용어로서의 AI가 아닙니다. 이것은 다양한 시장 조건에 걸친 수년간의 프로덕션 배포를 통해 정제된, 전문 트레이딩 전략에 기관 수준의 엄격함으로 적용된 계산 인텔리전스입니다. 버전 11.0을 지원하는 인프라는 적응형 포지션 관리, 다중 모델 합의 시스템, 신경망 가중치 최적화에서 지속적인 연구 개발의 정점을 나타냅니다. 버전 11.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대
필터:
not1n
60
not1n 2025.12.19 10:37 
 

Good afternoon! The first week of using this Expert Advisor has passed. After reviewing the results in the Strategy Tester, I was pleasantly surprised and decided to purchase the Expert Advisor right away. Yesterday, the EA opened its first trade. I’d like to note that the description fully matches the EA’s real behavior. It doesn’t try to open trades every day, instead, it focuses on the quality of entries and patiently waits for its market setup. I rate the EA 4.5 out of 5. The lower score is due to the lack of graphical objects on the chart, as well as the minimal amount of information printed in the journal/log.

Alibek Abdirov
309
개발자의 답변 Alibek Abdirov 2025.12.19 12:05
Hello!
Thank you for such a detailed and honest review of my Expert Advisor. It truly means a lot to me to receive such thorough feedback. The absence of graphical objects on the chart is intentional — it is necessary to protect the trading logic used in the algorithm. This approach helps prevent the strategy from being reverse-engineered and, as a result, improves its long-term robustness. The fewer participants who use an identical trading model, the more stable it tends to be in real market conditions.
For the same reason, the amount of information written to the log is kept to a minimum and limited only to the data required for the EA to operate correctly. Once again, thank you for your review, and I wish you successful trading!
리뷰 답변