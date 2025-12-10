Liquidity Engine SMC ICT

전략 테스터 권장사항: OHLC 1M 모드로 실행하세요 — 테스트가 약 ~1시간으로, “Every tick / real ticks” 모드의 약 ~6시간보다 훨씬 빠릅니다(데모를 빠르게 확인/평가하는 데 유용).

Liquidity Engine X는 EURUSD를 위한 보호된 구조형 EA로, автора의 재량(수동) 트레이딩 전략을 알고리즘으로 адаптация한 제품입니다. 이 어드바이저는 선별적으로 거래하며, Structure 조건, Liquidity 이벤트, 그리고 유효한 POI가 확인될 때만 진입합니다 — “매 캔들마다 거래하는 방식”은 지양합니다.

모델 워크플로우

Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry

+ 인밸리데이션(Invalidations) + 클러스터 필터링 (A + B + C).

Liquidity Engine X의 핵심 원칙

완전 자동 모드;

시각적 지표 없는 자율형 블랙박스;

마틴게일, 그리드, 물타기 없음;

최소 설정: 핵심 파라미터는 거래당 리스크 ;

올바른 리스크 프로파일 하에 REAL 및 PROP 계정에 적합.

리스크 관리

운용 자금을 10–20개의 “조건부 거래” 단위로 나누는 것을 권장합니다.

전략 테스터 결과와 본인의 드로다운 허용 범위를 바탕으로 편안한 거래당 리스크를 선택하세요.

더 공격적인 리스크 프로파일을 사용할 경우, 브로커, 포지션 규모, 스탑 거리 등에 따라 올바른 체결을 위해 충분한 레버리지와 마진 여유가 있는 계정을 권장합니다.

운용 모드

모델의 활동은 유동성 구간 **09:00–18:00 (UTC+3)**에 맞춰져 있지만,

구조 전환을 정확히 추적하기 위해 Liquidity Engine X는 24/5로 실행되어야 합니다(VPS 권장).

과거 성과 프로파일 (2023–2025, 대략)

승률 ~55%

월 3–4회 거래

최대 ~6연속 손실

연간 약 20 RR

단일 거래의 수익은 일반적으로 ~1–2.5R 범위에서 변동하므로, 모델 평가는 승률뿐 아니라 R-멀티플의 종합 프로파일을 함께 고려해야 합니다.

전략 철학

이 알고리즘은 제가 EURUSD를 수동으로 거래하며 쌓은 практика를 기반으로, 구조적 SMC 접근 방식 안에서 알고리즘화한 모델입니다.

Liquidity Engine X는 진입 횟수보다 거래의 질에 초점을 맞춥니다.

알고리즘은 약한 시나리오를 건너뛰며, 구조·유동성·POI의 핵심 조건이 확인 신호와 클러스터 필터링과 함께 일치할 때만 활성화됩니다.

개발

알고리즘은 지속적으로 발전 중이며 업데이트, 추가 필터, 로직 개선이 적용될 예정입니다.

핵심 원칙인 **“확인된 구조와 유동성 기반의 선별적 거래”**는 유지됩니다.

궁금한 점이 있으면 개인 메시지로 연락해 주세요.