Liquidity Engine SMC ICT

Liquidity Engine X est un EA structurel protégé pour EURUSD, conçu comme une adaptation algorithmique de la stratégie de trading discrétionnaire de l’auteur. Le conseiller trade de manière sélective : uniquement lorsque les conditions de Structure, les événements de Liquidity et des POI valides sont confirmés — sans “trader chaque bougie”.

Workflow du modèle

Liquidity → Structure → POI → Confirmation → Entry

+ invalidations + filtrage par clusters (A + B + C).

Principes clés de Liquidity Engine X

mode entièrement automatique ;

black-box autonome sans indicateurs visuels ;

pas de martingale, de grilles, ni de moyennage ;

réglages minimaux : le paramètre principal est le risque par trade ;

adapté aux comptes REAL et PROP avec un profil de risque correct.

Gestion du risque

Il est recommandé de diviser le capital de travail en 10 à 20 trades conditionnels.

Choisissez un risque par trade confortable en vous basant sur les résultats du Strategy Tester et votre propre tolérance au drawdown.

Avec un profil de risque plus agressif, il est recommandé d’utiliser un compte disposant d’un levier suffisant et d’une réserve de marge adéquate pour une exécution correcte, selon le courtier, la taille de position et la distance du stop.

Mode de fonctionnement

L’activité du modèle est orientée vers la fenêtre de liquidité 09:00–18:00 (UTC+3),

mais Liquidity Engine X doit fonctionner 24/5 (VPS recommandé) afin de suivre correctement les transitions structurelles.

Profil historique (2023–2025, approximatif)

WinRate ~55%

3–4 trades par mois

jusqu’à ~6 pertes consécutives

environ 20 RR par an

Il est important de noter que le gain d’un trade se situe généralement dans une plage d’environ ~1–2.5R ; l’évaluation du modèle ne repose donc pas uniquement sur le taux de réussite, mais aussi sur le profil global des R-multiples.

Philosophie de la stratégie

L’algorithme est basé sur ma pratique de trading discrétionnaire sur EURUSD et a été adapté dans le cadre d’une approche structurelle SMC.

Liquidity Engine X est orienté vers la qualité des trades, et non vers la quantité d’entrées.

L’algorithme ignore les scénarios faibles et ne s’active que lorsque les conditions clés de structure, de liquidité et de POI s’alignent avec la confirmation et le filtrage par clusters.

Développement

L’algorithme continue d’évoluer et recevra des mises à jour, des filtres supplémentaires et des améliorations logiques, tout en conservant le principe central — un trading sélectif basé sur une structure et une liquidité confirmées.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire en message privé.