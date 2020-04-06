Gold vs Bitcoin Arbitrage
- Эксперты
- Anton Zverev
- Версия: 1.3
- Обновлено: 24 декабря 2025
- Активации: 20
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin!
Сделки открываются каждый день!
Live Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2348132
EA:
Рекомендуемые брокеры со временем как: IC Markets
Торгуемые пары: XAUUSD, BTCUSD
Символ для прикрепления: XAUUSD H1
Обязательно проверьте, чтобы в окне «Обзор Рынка» были добавлены торгуемые валютные пары!
Тип счета: ECN/Raw Spread
Настройки Префикса:
Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD_i
То пропишите в настройках префикс: «_i»
Арбитраж между золотом и биткоином:
Это стратегия, основанная на использовании ценовых различий между этими активами, хотя они обычно выступают как конкурирующие «тихие гавани», а не напрямую торгуемые пары; трейдеры ищут, когда золото недооценивается относительно биткоина (или наоборот) в периоды рыночной неопределенности или смены тренда, чтобы купить более дешевый актив, а затем продать его дороже, или же торгуют криптовалютами, обеспеченными золотом (например, PAXG, XAUT), на разных платформах, чтобы использовать разницу в ценах на золото (цифровое и физическое), но это требует понимания волатильности и рисков обеих сторон.