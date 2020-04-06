Gold vs Bitcoin Arbitrage

Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin!

Сделки открываются каждый день!

Live Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2348132





EA:

Рекомендуемые брокеры со временем как: IC Markets

Торгуемые пары: XAUUSD, BTCUSD

Символ для прикрепления: XAUUSD H1

Обязательно проверьте, чтобы в окне «Обзор Рынка» были добавлены торгуемые валютные пары!

Тип счета: ECN/Raw Spread





Настройки Префикса:

Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD_i

То пропишите в настройках префикс: «_i»





Арбитраж между золотом и биткоином:

Это стратегия, основанная на использовании ценовых различий между этими активами, хотя они обычно выступают как конкурирующие «тихие гавани», а не напрямую торгуемые пары; трейдеры ищут, когда золото недооценивается относительно биткоина (или наоборот) в периоды рыночной неопределенности или смены тренда, чтобы купить более дешевый актив, а затем продать его дороже, или же торгуют криптовалютами, обеспеченными золотом (например, PAXG, XAUT), на разных платформах, чтобы использовать разницу в ценах на золото (цифровое и физическое), но это требует понимания волатильности и рисков обеих сторон.