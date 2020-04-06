Prop Firm GBP EA MT5 — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная специально для рынка GBP, с подтверждённой эффективностью на GBPUSD. Она использует стратегию прорыва, основанную на волатильности, чтобы извлекать прибыль из рыночного импульса, который обычно возникает во время открытия Лондона.

Этот советник был создан с акцентом на управление рисками и дисциплину, что делает его подходящим инструментом для трейдеров, работающих в условиях строгих правил по просадке, таких как в проп-фирмах.

📊 Торговая стратегия

Советник избегает опасных методов восстановления.

Без мартингейла

Без сетки

Без арбитража

Без высокочастотной торговли (HFT)

Вместо этого применяется классическая логика ценового пробоя (Price Action Breakout). Советник определяет ночной диапазон консолидации и размещает отложенные ордера, чтобы поймать начальную волатильность торговой сессии. Каждая сделка защищена Stop Loss и Take Profit с момента входа.

ВНИМАНИЕ

Этот советник предназначен для трейдеров, которые ценят устойчивость, а не иллюзию совершенства. В отличие от опасных систем мартингейла и сеток, скрывающих убытки до полного уничтожения счёта, этот EA работает на реальных рыночных принципах. Вы будете сталкиваться с убыточными днями и неделями — это неизбежная часть профессионального трейдинга. Если вы ищете систему, которая приносит прибыль каждый день без провалов, это ПО не для вас. Но если вам нужна реальная торговая система с долгосрочным потенциалом — это та реальность, которую необходимо принять. Чем раньше вы это осознаете, тем лучше будет ваш торговый путь.

Этот EA построен на реальных ожиданиях, а не на фантазиях. Он имеет убыточные дни и недели. Если вы не можете принять убыток — вам лучше подойдёт опасная мартингейловая система. Этот инструмент создан для серьёзных трейдеров, ориентированных на устойчивый, долгосрочный рост.

🛡️ Ключевые особенности

Ограничитель дневной просадки (Защита капитала)

Советник включает встроенный монитор Equity. Пользователь может установить процент «Максимального дневного убытка». Если equity счёта опускается ниже установленного лимита за день, советник немедленно закрывает позиции и прекращает торговлю до следующего серверного дня. Многоактивная работа (GBP-пары)

Хотя система оптимизирована под высоковолатильный GBPUSD, логика пробоя отлично работает и на других GBP-парах. Советник адаптируется к паттернам «London Breakout», обеспечивая возможности диверсификации. Продвинутое управление сделками

Советник использует не просто фиксированные цели. Встроена гибридная система перевода позиции в безубыток, активирующаяся при достижении благоприятного соотношения риск/прибыль. Это помогает сохранять капитал в условиях высокой волатильности. Механизм восстановления состояния

Разработан для VPS-среды. Если терминал перезапущен или VPS упал, советник автоматически обнаруживает открытые сделки и возобновляет управление ими без сбоев.

⚙️ Рекомендации

Основной инструмент: GBPUSD

Второстепенный инструмент: GBPJPY

Таймфрейм: M5

Тип счёта: ECN, Raw, Razor

VPS: требуется VPS с низкой задержкой для работы мониторинга Equity 24/7

🎁 Эксклюзивные Set-файлы (Важно)

Оптимизация — ключ к успеху. Я разработал специальные .set-файлы, оптимизированные для условий проп-фирм на GBPUSD.

Как получить: после покупки напишите мне напрямую в MQL5, и я сразу отправлю вам оптимизированные set-файлы.

Почему они нужны: эти файлы используют точные настройки «Phase 3» для баланса прибыли и низкой просадки.

📋 Входные параметры

AsianStartHour / EndHour: определяет время формирования консолидационного бокса.

BufferPoints: расстояние от бокса до точки входа (чтобы избежать ложных пробоев).

RiskPercent: процент от баланса, который рискуется в каждой сделке.

UseDailyDrawdown: включение/отключение жёсткого контроля equity.

MaxDailyLossPercent: процентный лимит дневной просадки.

⚠️ Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Форекс и золоте связана с высоким уровнем риска. Прошлые результаты, полученные в тестах, не гарантируют будущей прибыли. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски, прежде чем приобретать любой торговый советник.