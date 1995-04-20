Trend Reversal Catcher with Alert MT4
- Индикаторы
- Bernard Toochukwu Ekeh
- Версия: 1.2
- Обновлено: 5 октября 2025
- Активации: 10
Trend Reversal Catcher with Alert MT5 — это индикатор прайс-экшн, который не перерисовывает, не перерисовывается и не запаздывает, разработанный для точного определения разворотных точек на рынке.
Он сочетает обнаружение пивотов, свечные модели (пин-бары и поглощения) и фильтр волатильности на основе ATR, чтобы давать четкие и надежные сигналы разворота.
Индикатор рисует стрелки Покупки/Продажи на графике и отправляет оповещения в реальном времени, что делает его подходящим для скальпинга, внутридневной и свинг-торговли на Forex, индексах, металлах и криптовалютах.
🔑 Ключевые особенности
✅ Без перерисовки и задержек – все сигналы окончательные и надежные; как только стрелка появляется на графике, она остается.
✅ Чистый прайс-экшн – никаких запаздывающих индикаторов (только ATR для фильтрации волатильности).
✅ Определение разворотов по пивотам – фиксирует реальные точки разворота.
✅ Подтверждение свечными моделями – пин-бары и паттерны «поглощение» подтверждают сигнал.
✅ Фильтр волатильности (ATR) – отсекает слабые или ложные сигналы.
✅ Ясные стрелки Buy/Sell – простое визуальное подтверждение входа.
✅ Оповещения в реальном времени – всплывающие уведомления, чтобы вы не пропустили сигнал.
✅ Работает на всех инструментах и таймфреймах – Forex, индексы, сырьевые товары, криптовалюты.
✅ Простой и легкий – без перегрузки, удобен в использовании.
📊 Применение в торговле
Стратегия разворота – определение потенциальных точек разворота по пивотам с подтверждением свечами.
Контртрендовые входы – захват откатов в боковых рынках.
Подтверждение продолжения тренда – используйте стрелки разворота как триггер входа вместе с вашим анализом тренда.
Скальпинг / Свинг-трейдинг – сигналы адаптируются к любым таймфреймам и рыночным условиям.
📷 Визуальное представление
🟢 Зеленые стрелки – сигнал на бычий разворот.
🔴 Красные стрелки – сигнал на медвежий разворот.
Цвета стрелок полностью настраиваются, чтобы соответствовать вашему стилю графика или предпочтениям.
📌 Рекомендации
Рынки: Forex, индексы, металлы, криптовалюты.
Пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD (золото), BTCUSD и другие.
Таймфреймы: M5, M15, H1, H4 (работает на всех).
Счета: ECN, счета с низким спредом, торговля на проп-фирмах.
🎯 Почему стоит выбрать Trend Reversal Catcher?
В отличие от традиционных запаздывающих индикаторов, этот инструмент основан на чистом прайс-экшн, дополненном фильтрацией волатильности.
Он дает четкость, точность и уверенность в определении, где рынок с наибольшей вероятностью развернется.
С сигналами без перерисовки, логикой пивотов и подтверждением свечными моделями вы получаете мощное преимущество в торговле разворотами, откатами и консолидациями.
🚀 Улучшите свою торговлю с Trend Reversal Catcher with Alert MT5 – простым и мощным инструментом для точного определения рыночных разворотов.
📩 После покупки свяжитесь со мной через сообщения в MQL5, чтобы получить документацию по установке и рекомендуемые параметры. Это поможет вам быстро начать и достичь лучших результатов с индикатором.