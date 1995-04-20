Trend Reversal Catcher with Alert MT4

📌 Trend Reversal Catcher with Alert MT5

Trend Reversal Catcher with Alert MT5 — это индикатор прайс-экшн, который не перерисовывает, не перерисовывается и не запаздывает, разработанный для точного определения разворотных точек на рынке.

Он сочетает обнаружение пивотов, свечные модели (пин-бары и поглощения) и фильтр волатильности на основе ATR, чтобы давать четкие и надежные сигналы разворота.

MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/150541?source=Site+Market+My+Products+Page



Индикатор рисует стрелки Покупки/Продажи на графике и отправляет оповещения в реальном времени, что делает его подходящим для скальпинга, внутридневной и свинг-торговли на Forex, индексах, металлах и криптовалютах.

🔑 Ключевые особенности

✅ Без перерисовки и задержек – все сигналы окончательные и надежные; как только стрелка появляется на графике, она остается.

✅ Чистый прайс-экшн – никаких запаздывающих индикаторов (только ATR для фильтрации волатильности).

✅ Определение разворотов по пивотам – фиксирует реальные точки разворота.

✅ Подтверждение свечными моделями – пин-бары и паттерны «поглощение» подтверждают сигнал.

✅ Фильтр волатильности (ATR) – отсекает слабые или ложные сигналы.

✅ Ясные стрелки Buy/Sell – простое визуальное подтверждение входа.

✅ Оповещения в реальном времени – всплывающие уведомления, чтобы вы не пропустили сигнал.

✅ Работает на всех инструментах и таймфреймах – Forex, индексы, сырьевые товары, криптовалюты.

✅ Простой и легкий – без перегрузки, удобен в использовании.

📊 Применение в торговле

Стратегия разворота – определение потенциальных точек разворота по пивотам с подтверждением свечами.

Контртрендовые входы – захват откатов в боковых рынках.

Подтверждение продолжения тренда – используйте стрелки разворота как триггер входа вместе с вашим анализом тренда.

Скальпинг / Свинг-трейдинг – сигналы адаптируются к любым таймфреймам и рыночным условиям.

📷 Визуальное представление

🟢 Зеленые стрелки – сигнал на бычий разворот.

🔴 Красные стрелки – сигнал на медвежий разворот.

Цвета стрелок полностью настраиваются, чтобы соответствовать вашему стилю графика или предпочтениям.

📌 Рекомендации

Рынки: Forex, индексы, металлы, криптовалюты.

Пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD (золото), BTCUSD и другие.

Таймфреймы: M5, M15, H1, H4 (работает на всех).

Счета: ECN, счета с низким спредом, торговля на проп-фирмах.

🎯 Почему стоит выбрать Trend Reversal Catcher?

В отличие от традиционных запаздывающих индикаторов, этот инструмент основан на чистом прайс-экшн, дополненном фильтрацией волатильности.

Он дает четкость, точность и уверенность в определении, где рынок с наибольшей вероятностью развернется.

С сигналами без перерисовки, логикой пивотов и подтверждением свечными моделями вы получаете мощное преимущество в торговле разворотами, откатами и консолидациями.

🚀 Улучшите свою торговлю с Trend Reversal Catcher with Alert MT5 – простым и мощным инструментом для точного определения рыночных разворотов.

📩 После покупки свяжитесь со мной через сообщения в MQL5, чтобы получить документацию по установке и рекомендуемые параметры. Это поможет вам быстро начать и достичь лучших результатов с индикатором.