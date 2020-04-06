Prop Firm Gbp EA MT5

Prop Firm GBP EA MT5 es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado específicamente para el mercado de la GBP, con un rendimiento verificado en GBPUSD. Utiliza una estrategia de ruptura basada en la volatilidad para aprovechar el impulso del mercado que suele producirse durante la apertura de Londres.

Este Asesor Experto ha sido diseñado con un fuerte enfoque en la gestión del riesgo y la disciplina, lo que lo convierte en una herramienta adecuada para traders que operan bajo reglas estrictas de drawdown, como las que se encuentran en las Prop Trading Firms.

📊 Estrategia de Trading
El EA evita métodos de recuperación peligrosos:

  • Sin Martingala

  • Sin Grid

  • Sin Arbitraje

  • Sin Trading de Alta Frecuencia (HFT)

En su lugar, emplea una lógica clásica de ruptura basada en la acción del precio (Price Action Breakout). Identifica el rango de consolidación nocturno y coloca órdenes pendientes para capturar la volatilidad inicial de la sesión. Cada operación está protegida con Stop Loss y Take Profit desde el momento de la entrada.

ADVERTENCIA
Este Asesor Experto está diseñado para traders que valoran la sostenibilidad por encima de la ilusión de perfección. A diferencia de los sistemas peligrosos de Martingala o Grid que ocultan pérdidas hasta destruir la cuenta, este EA opera según principios realistas del mercado. Tendrás días y semanas con pérdidas; esta es la naturaleza inevitable del trading profesional.

Si buscas un sistema que genere ganancias todos los días sin fallar, este software no es para ti. Pero si quieres un sistema real con potencial a largo plazo, esta es la realidad que debes entender. Cuanto antes lo aceptes, mejor será para tu camino como trader.

Este EA se basa en expectativas realistas, no en fantasías. Habrá días y semanas perdedoras. Si no puedes aceptar una pérdida, entonces un sistema de Martingala (aunque peligroso) podría parecerte más adecuado. Esta herramienta está hecha para traders serios que buscan crecimiento sostenible a largo plazo.

🛡️ Características Principales

  1. Limitador de Drawdown Diario (Protección de Equity)
    El EA incorpora un monitor de equity integrado. El usuario puede establecer un porcentaje de “Pérdida Máxima Diaria”. Si el equity cae por debajo de ese límite durante el día, el EA cerrará inmediatamente todas las posiciones abiertas y detendrá la operativa hasta el siguiente día del servidor.

  2. Capacidad Multi-Activo (Pares GBP)
    Aunque está optimizado para la alta volatilidad de GBPUSD, la lógica de ruptura también es muy eficaz en otros pares GBP. El EA se adapta a los patrones de “London Breakout” en los pares principales, ofreciendo oportunidades de diversificación.

  3. Gestión Avanzada de Operaciones
    El EA va más allá de objetivos fijos simples. Incluye un sistema híbrido de Break-Even que asegura la operación cuando se alcanza una relación Riesgo/Beneficio favorable. Esto ayuda a proteger el capital en condiciones de mercado volátiles.

  4. Mecanismo de Recuperación de Estado
    Diseñado para entornos con VPS. Si la terminal se reinicia o el VPS falla, el EA detecta automáticamente las operaciones abiertas y reanuda su gestión sin interrupciones.

⚙️ Recomendaciones

  • Símbolo principal: GBPUSD

  • Símbolo secundario: GBPJPY

  • Marco temporal: M5

  • Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor

  • VPS: Se requiere VPS de baja latencia para que el monitor de equity funcione 24/7

🎁 Set Files Exclusivos (Importante)
La optimización es clave para el éxito. He desarrollado archivos .set especialmente optimizados para las condiciones de Prop Firm en GBPUSD.

Cómo obtenerlos: Después de la compra, envíame un mensaje directamente en MQL5 y te enviaré los Set Files optimizados inmediatamente.
Por qué usarlos: Contienen los ajustes optimizados de “Phase 3”, equilibrando beneficio y bajo drawdown.

📋 Parámetros de Entrada

  • AsianStartHour / EndHour: Define el horario de la caja de consolidación.

  • BufferPoints: Distancia desde la caja para la entrada (para evitar falsas rupturas).

  • RiskPercent: Porcentaje del balance arriesgado por operación.

  • UseDailyDrawdown: Activar/Desactivar el límite de equity diario.

  • MaxDailyLossPercent: Límite porcentual del drawdown diario.

⚠️ Advertencia de Riesgo
Operar en Forex y Oro conlleva un alto nivel de riesgo. El rendimiento pasado en backtests no garantiza resultados futuros. Asegúrate de comprender completamente los riesgos antes de adquirir cualquier Asesor Experto.


