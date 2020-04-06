Prop Firm Gbp EA MT5

Prop Firm GBP EA MT5 ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das speziell für den GBP-Markt entwickelt wurde und eine nachweisbare Performance auf GBPUSD bietet. Es nutzt eine volatilitätsbasierte Breakout-Strategie, um die Marktbewegung auszunutzen, die typischerweise zur Londoner Markteröffnung entsteht.

Dieser Expert Advisor wurde mit Fokus auf Risikomanagement und Disziplin entwickelt und eignet sich daher besonders für Trader, die unter strengen Drawdown-Regeln arbeiten – wie etwa in Proprietary Trading Firms.

📊 Handelsstrategie
Der EA vermeidet gefährliche Recovery-Methoden:

  • Kein Martingale

  • Kein Grid

  • Kein Arbitrage

  • Kein High-Frequency Trading (HFT)

Stattdessen verwendet er eine klassische Price Action Breakout-Logik. Er identifiziert die nächtliche Konsolidierungszone und platziert Pending Orders, um die anfängliche Volatilität der Handelssitzung einzufangen. Jeder Trade ist vom Einstieg an durch Stop Loss und Take Profit geschützt.

WARNUNG
Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Nachhaltigkeit höher bewerten als die Illusion von Perfektion. Im Gegensatz zu gefährlichen Martingale- oder Grid-Systemen, die Verluste verschleiern, bis sie ein Konto zerstören, arbeitet dieser EA nach realistischen Marktprinzipien. Es wird Verlusttage und Verlustwochen geben – das ist ein unvermeidlicher Teil des professionellen Tradings.

Wenn Sie ein System suchen, das jeden einzelnen Tag Gewinne erzielt, ohne jemals zu versagen, ist diese Software nichts für Sie. Wenn Sie jedoch ein echtes Handelssystem mit langfristigem Potenzial wollen, dann ist dies die Realität, die Sie verstehen müssen. Je früher Sie dies akzeptieren, desto besser für Ihren Trading-Weg.

Dieser EA basiert auf realistischen Erwartungen, nicht auf Fantasie. Es wird Verlustphasen geben. Wenn Sie keine Verluste akzeptieren können, könnte ein (gefährliches) Martingale-System für Sie „besser“ erscheinen. Dieses Werkzeug ist für ernsthafte Trader gedacht, die nachhaltiges, langfristiges Wachstum anstreben.

🛡️ Wichtige Funktionen

  1. Täglicher Drawdown-Begrenzer (Equity-Schutz)
    Der EA enthält einen integrierten Equity-Monitor. Der Nutzer kann einen Prozentsatz für den „Maximalen täglichen Verlust“ festlegen. Fällt die Kontoequity unter diesen Wert, schließt der EA sofort alle offenen Positionen und stoppt den Handel bis zum nächsten Server-Tag.

  2. Multi-Asset-Fähigkeit (GBP-Paare)
    Obwohl der EA für die hohe Volatilität von GBPUSD optimiert ist, funktioniert die Breakout-Logik auch sehr gut bei anderen GBP-Währungspaaren. Er passt sich den „London Breakout“-Mustern großer Währungspaare an und ermöglicht Diversifizierung.

  3. Erweitertes Trade-Management
    Der EA arbeitet nicht nur mit einfachen festen Zielen. Er beinhaltet ein hybrides Break-Even-System, das die Position schützt, sobald ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis erreicht wird. Dies hilft, Kapital in volatilen Marktphasen zu bewahren.

  4. Zustandswiederherstellung (State Recovery)
    Für VPS-Umgebungen konzipiert. Wenn das Terminal neu startet oder der VPS abstürzt, erkennt der EA automatisch offene Trades und setzt die Management-Logik nahtlos fort.

⚙️ Empfehlungen

  • Hauptsymbol: GBPUSD

  • Nebensymbol: GBPJPY

  • Zeitrahmen: M5

  • Kontotyp: ECN, Raw oder Razor

  • VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz ist erforderlich, damit der Equity-Monitor 24/7 funktioniert

🎁 Exklusive Set-Dateien (Wichtig)
Optimierung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe spezielle .set-Dateien entwickelt, die speziell für Prop-Firm-Bedingungen auf GBPUSD optimiert sind.

So erhalten Sie sie: Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine direkte Nachricht auf MQL5, und ich werde Ihnen die optimierten Set-Dateien sofort zusenden.
Warum sie verwendet werden sollten: Sie enthalten die exakt optimierten „Phase 3“-Einstellungen, die Gewinn und niedrigen Drawdown optimal ausbalancieren.

📋 Eingabeparameter

  • AsianStartHour / EndHour: Definiert die Konsolidierungsbox-Zeit.

  • BufferPoints: Abstand zur Box für den Einstieg (zur Vermeidung von Fehlausbrüchen).

  • RiskPercent: Prozentsatz des Kontos, der pro Trade riskiert wird.

  • UseDailyDrawdown: Aktiviert/Deaktiviert den täglichen Equity-Stopp.

  • MaxDailyLossPercent: Prozentualer Grenzwert für den täglichen Drawdown.

⚠️ Risikowarnung
Der Handel mit Devisen (Forex) und Gold birgt ein hohes Risiko. Frühere Backtest-Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, bevor Sie einen Expert Advisor kaufen


