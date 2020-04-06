Prop Firm Gbp EA MT5

Prop Firm GBP EA MT5 é um sistema de trading totalmente automatizado desenvolvido especificamente para o mercado de GBP, com desempenho verificado no par GBPUSD. Ele utiliza uma estratégia de breakout baseada na volatilidade para aproveitar o momentum do mercado que normalmente ocorre durante a Abertura de Londres.

Este Expert Advisor foi criado com foco em Gestão de Risco e Disciplina, tornando-se uma ferramenta adequada para traders que operam sob regras rígidas de drawdown, como as encontradas em Empresas de Prop Trading.

📊 Estratégia de Trading
O EA evita métodos perigosos de recuperação:

  • Sem Martingale

  • Sem Grid

  • Sem Arbitragem

  • Sem High-Frequency Trading (HFT)

Em vez disso, ele utiliza uma lógica clássica de Price Action Breakout. O EA identifica a faixa de consolidação do período noturno e coloca ordens pendentes para capturar a volatilidade inicial da sessão. Cada operação é protegida com Stop Loss e Take Profit desde o momento de entrada.

AVISO
Este Expert Advisor é destinado a traders que valorizam sustentabilidade em vez da ilusão de perfeição. Diferente de sistemas perigosos como Martingale ou Grid, que mascaram prejuízos até destruírem a conta, este EA opera com princípios realistas de mercado. Você terá dias e semanas de perdas; isso faz parte do trading profissional.

Se você busca um sistema que gere lucro todos os dias sem falhar, este software não é para você. Mas se deseja um sistema real, com potencial de longo prazo, esta é a realidade que precisa entender. Quanto antes aceitar isso, melhor será sua jornada no trading.

Este EA foi construído com expectativas realistas, não fantasiosas. Ele terá dias e semanas negativas. Se você não consegue aceitar perdas, talvez um sistema perigoso de Martingale pareça mais adequado. Este é um instrumento criado para traders sérios que buscam crescimento sustentável e de longo prazo.

🛡️ Principais Recursos

  1. Limitador de Drawdown Diário (Proteção de Equity)
    O EA inclui um monitor de Equity integrado. O usuário pode definir um percentual de “Perda Máxima Diária”. Se o equity da conta cair abaixo desse limite no dia, o EA fecha imediatamente todas as posições e para de operar até o próximo dia do servidor.

  2. Capacidade Multi-Ativo (Pares GBP)
    Embora otimizado para a alta volatilidade de GBPUSD, a lógica de breakout funciona muito bem em outros pares GBP. O EA se adapta aos padrões de “London Breakout”, oferecendo oportunidades de diversificação.

  3. Gestão Avançada de Operações
    O EA vai além de alvos fixos simples. Ele possui um sistema híbrido de Break-Even que protege a operação quando uma relação Risco x Retorno favorável é alcançada. Isso ajuda a preservar o capital durante condições voláteis de mercado.

  4. Mecanismo de Recuperação de Estado
    Projetado para ambientes VPS. Se o terminal reiniciar ou o VPS travar, o EA detecta automaticamente operações abertas e retoma sua lógica de gestão sem interrupções.

⚙️ Recomendações

  • Símbolo principal: GBPUSD

  • Símbolo secundário: GBPJPY

  • Timeframe: M5

  • Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor

  • VPS: necessário VPS de baixa latência para o monitor de Equity funcionar 24/7

🎁 Arquivos Set Exclusivos (Importante)
A otimização é fundamental para o sucesso. Desenvolvi arquivos .set especialmente otimizados para condições de Prop Firm no GBPUSD.

Como obter: Após a compra, envie-me uma mensagem diretamente no MQL5 e enviarei os Set Files otimizados imediatamente.
Por que usar: Eles contêm configurações otimizadas “Phase 3”, equilibrando lucro e baixo drawdown.

📋 Parâmetros de Entrada

  • AsianStartHour / EndHour: Define o horário da caixa de consolidação.

  • BufferPoints: Distância da caixa para entrada (evita falsos breakouts).

  • RiskPercent: Percentual do saldo arriscado por operação.

  • UseDailyDrawdown: Ativar/desativar limite rígido de equity.

  • MaxDailyLossPercent: Percentual limite para o drawdown diário.

⚠️ Aviso de Risco
O trading de Forex e Ouro envolve alto nível de risco. O desempenho passado em backtests não garante resultados futuros. Certifique-se de compreender totalmente os riscos antes de adquirir qualquer Expert Advisor.


