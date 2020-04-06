Prop Firm GBP EA MT5 é um sistema de trading totalmente automatizado desenvolvido especificamente para o mercado de GBP, com desempenho verificado no par GBPUSD. Ele utiliza uma estratégia de breakout baseada na volatilidade para aproveitar o momentum do mercado que normalmente ocorre durante a Abertura de Londres.

Este Expert Advisor foi criado com foco em Gestão de Risco e Disciplina, tornando-se uma ferramenta adequada para traders que operam sob regras rígidas de drawdown, como as encontradas em Empresas de Prop Trading.

📊 Estratégia de Trading

O EA evita métodos perigosos de recuperação:

Sem Martingale

Sem Grid

Sem Arbitragem

Sem High-Frequency Trading (HFT)

Em vez disso, ele utiliza uma lógica clássica de Price Action Breakout. O EA identifica a faixa de consolidação do período noturno e coloca ordens pendentes para capturar a volatilidade inicial da sessão. Cada operação é protegida com Stop Loss e Take Profit desde o momento de entrada.

AVISO

Este Expert Advisor é destinado a traders que valorizam sustentabilidade em vez da ilusão de perfeição. Diferente de sistemas perigosos como Martingale ou Grid, que mascaram prejuízos até destruírem a conta, este EA opera com princípios realistas de mercado. Você terá dias e semanas de perdas; isso faz parte do trading profissional.

Se você busca um sistema que gere lucro todos os dias sem falhar, este software não é para você. Mas se deseja um sistema real, com potencial de longo prazo, esta é a realidade que precisa entender. Quanto antes aceitar isso, melhor será sua jornada no trading.

Este EA foi construído com expectativas realistas, não fantasiosas. Ele terá dias e semanas negativas. Se você não consegue aceitar perdas, talvez um sistema perigoso de Martingale pareça mais adequado. Este é um instrumento criado para traders sérios que buscam crescimento sustentável e de longo prazo.

🛡️ Principais Recursos

Limitador de Drawdown Diário (Proteção de Equity)

O EA inclui um monitor de Equity integrado. O usuário pode definir um percentual de “Perda Máxima Diária”. Se o equity da conta cair abaixo desse limite no dia, o EA fecha imediatamente todas as posições e para de operar até o próximo dia do servidor. Capacidade Multi-Ativo (Pares GBP)

Embora otimizado para a alta volatilidade de GBPUSD, a lógica de breakout funciona muito bem em outros pares GBP. O EA se adapta aos padrões de “London Breakout”, oferecendo oportunidades de diversificação. Gestão Avançada de Operações

O EA vai além de alvos fixos simples. Ele possui um sistema híbrido de Break-Even que protege a operação quando uma relação Risco x Retorno favorável é alcançada. Isso ajuda a preservar o capital durante condições voláteis de mercado. Mecanismo de Recuperação de Estado

Projetado para ambientes VPS. Se o terminal reiniciar ou o VPS travar, o EA detecta automaticamente operações abertas e retoma sua lógica de gestão sem interrupções.

⚙️ Recomendações

Símbolo principal: GBPUSD

Símbolo secundário: GBPJPY

Timeframe: M5

Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor

VPS: necessário VPS de baixa latência para o monitor de Equity funcionar 24/7

🎁 Arquivos Set Exclusivos (Importante)

A otimização é fundamental para o sucesso. Desenvolvi arquivos .set especialmente otimizados para condições de Prop Firm no GBPUSD.

Como obter: Após a compra, envie-me uma mensagem diretamente no MQL5 e enviarei os Set Files otimizados imediatamente.

Por que usar: Eles contêm configurações otimizadas “Phase 3”, equilibrando lucro e baixo drawdown.

📋 Parâmetros de Entrada

AsianStartHour / EndHour: Define o horário da caixa de consolidação.

BufferPoints: Distância da caixa para entrada (evita falsos breakouts).

RiskPercent: Percentual do saldo arriscado por operação.

UseDailyDrawdown: Ativar/desativar limite rígido de equity.

MaxDailyLossPercent: Percentual limite para o drawdown diário.

⚠️ Aviso de Risco

O trading de Forex e Ouro envolve alto nível de risco. O desempenho passado em backtests não garante resultados futuros. Certifique-se de compreender totalmente os riscos antes de adquirir qualquer Expert Advisor.