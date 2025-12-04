Prop Firm GBP EA MT5, GBP (İngiliz Sterlini) piyasası için özel olarak geliştirilmiş, tamamen otomatik bir işlem sistemidir ve GBPUSD üzerinde doğrulanmış performansa sahiptir. Bu sistem, Londra açılışı sırasında oluşan piyasa momentumundan yararlanmak için volatiliteye dayalı bir breakout (kırılma) stratejisi kullanır.

Bu Uzman Danışman (EA), Risk Yönetimi ve Disiplin odaklı olarak tasarlanmıştır ve katı zarar limiti kuralları altında işlem yapan Proprietary Trading Firm (Prop Firm) yatırımcıları için uygundur.

📊 İşlem Stratejisi

EA, tehlikeli kurtarma yöntemlerinden kaçınır:

Martingale kullanılmaz

Grid sistemi yok

Arbitraj yok

Yüksek Frekanslı İşlem (HFT) yok

Bunun yerine, klasik bir Fiyat Hareketine Dayalı Breakout mantığı uygular.

Gece boyunca oluşan konsolidasyon aralığını tespit eder ve işlem seansının ilk volatilitesini yakalamak için bekleyen emirler yerleştirir.

Her işlem, giriş anından itibaren Stop Loss (Zarar Durdur) ve Take Profit (Kar Al) ile korunur.

⚠️ UYARI

Bu EA, mükemmellik illüzyonundan ziyade sürdürülebilirliği tercih eden yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Martingale veya Grid gibi tehlikeli sistemlerin aksine, bu EA hesabınızı gizli risklerle yok etmez ve gerçekçi piyasa prensipleriyle çalışır.

Zarar edilen günler ve haftalar olacaktır — bu, profesyonel ticaretin kaçınılmaz gerçeğidir.

Eğer her gün kar eden kusursuz bir sistem arıyorsanız, bu yazılım sizin için uygun değildir.

Ancak uzun vadeli potansiyele sahip gerçek bir işlem sistemi istiyorsanız, bu gerçekliği kabul etmeniz gerekir.

Bunu ne kadar erken kabul ederseniz, yatırım yolculuğunuz için o kadar iyi olacaktır.

🛡️ Temel Özellikler

1. Günlük Zarar Sınırlandırıcı (Sermaye Koruması)

EA, entegre bir Sermaye Monitörü içerir.

Kullanıcılar, "Günlük Maksimum Zarar" yüzdesi belirleyebilir.

Hesap sermayesi bu sınırın altına düştüğünde, EA tüm açık işlemleri anında kapatır ve bir sonraki güne kadar işlemi durdurur.

2. Çoklu Varlık Desteği (GBP Pariteleri)

GBPUSD için optimize edilmiş olsa da, breakout stratejisi diğer GBP paritelerinde de etkilidir.

EA, majör döviz çiftlerinde görülen “Londra Breakout” modeline uyum sağlar ve çeşitlendirme imkânı sunar.

3. Gelişmiş İşlem Yönetimi

Sabit hedeflerin ötesine geçen bu EA, melez Break-Even (başabaş) sistemi ile uygun risk/ödül oranı sağlandığında pozisyonu korur.

Bu, dalgalı piyasa koşullarında sermayeyi korumaya yardımcı olur.

4. Durum Kurtarma Mekanizması

VPS ortamları için tasarlanan EA, Durum Kurtarma motoru içerir.

Terminal yeniden başlatıldığında veya VPS çöktüğünde, açık işlemleri otomatik olarak algılar ve yönetimini kaldığı yerden sürdürür.

⚙️ Tavsiye Edilen Ayarlar

Ana Sembol : GBPUSD

İkincil Sembol : GBPJPY

Zaman Dilimi : M5

Hesap Türü : ECN, Raw veya Razor hesap önerilir

VPS: Sermaye monitörünün 7/24 çalışabilmesi için düşük gecikmeli bir VPS gereklidir

🎁 Özel Ayar Dosyaları (Önemli)

Başarı için optimizasyon şarttır.

GBPUSD için Prop Firm koşullarına özel optimize edilmiş .set dosyaları geliştirdim.

Nasıl Alınır : Satın alma sonrası MQL5 üzerinden bana doğrudan mesaj gönderin

Neden Kullanmalı: Bu dosyalar, "3. Aşama" optimize ayarları içerir ve kar ile düşük drawdown arasında denge sağlar

📋 Giriş Parametreleri

AsianStartHour / EndHour : Konsolidasyon kutusunun zamanını belirler

BufferPoints : Giriş için kutudan uzaklık (sahte kırılmalardan kaçınmak için)

RiskPercent : İşlem başına riske edilecek bakiye yüzdesi

UseDailyDrawdown : Günlük sermaye durdurmasını aktif/pasif yapar

MaxDailyLossPercent: Günlük zarar sınırı yüzdesi

⚠️ Risk Uyarısı

Döviz (Forex) ve Altın ticareti yüksek risk içerir.

Geçmiş testlerdeki performanslar, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Herhangi bir Uzman Danışman satın almadan önce, riskleri tamamen anladığınızdan emin olun.