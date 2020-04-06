Prop Firm GBP EA MT5 は、GBP 市場向けに特別開発された全自動トレーディングシステムであり、GBPUSD において実証されたパフォーマンスを持っています。本EAは、ロンドン市場オープン時に発生しやすい相場のモメンタムを捉えるため、ボラティリティに基づくブレイクアウト戦略を採用しています。

本エキスパートアドバイザー（EA）は、リスク管理とトレード規律に重点を置いて設計されており、プロップファーム（Prop Firm）のような厳しいドローダウン規制下で取引するトレーダーに最適です。

📊 トレーディング戦略

EA は危険なリカバリーメソッドを一切使用しません。

マーチンゲールなし

グリッドなし

裁定取引なし

高頻度取引（HFT）なし

代わりに、クラシックなプライスアクション・ブレイクアウトロジックを採用しています。EA はアジア時間帯のレンジ（ボックス）を検出し、セッション開始時の初期ボラティリティを捉えるために指値/逆指値注文を配置します。すべてのトレードはエントリー直後からストップロスとテイクプロフィットで保護されています。

警告

本EAは「完璧な成績の幻」を求める人ではなく、「持続可能性」を重視するトレーダー向けに作られています。マーチンゲールやグリッドのように損失を隠し続け、最終的に口座を破壊する危険なシステムとは異なり、本EAは現実的な市場原則に基づいて動作します。負ける日や週は必ずあります。これはプロのトレーディングにおいて避けられない現実です。

毎日確実に利益を生み続ける「失敗のないシステム」を求めるなら、このソフトは適していません。しかし、長期的な成長可能性を持つリアルなトレーディングシステムを求めるなら、この現実を理解する必要があります。早く受け入れるほど、トレーディングの成長に役立ちます。

本EAは幻想ではなく、現実的な期待値に基づいて設計されています。負ける日や負ける週は必ずあります。損失を受け入れられないのであれば、（危険ではありますが）マーチンゲールの方があなたに向いているかもしれません。このEAは、持続的で長期的な成長を目指す本気のトレーダー向けに作られています。

🛡️ 主な特徴

デイリードローダウン制限（エクイティ保護機能）

EA にはエクイティモニターが標準搭載されています。ユーザーは「1日の最大損失率」を設定できます。もし当日のエクイティが設定値を下回った場合、EA は即座に全てのポジションを決済し、次のサーバー日まで取引を停止します。 マルチアセット対応（GBP ペア）

GBPUSD の高ボラティリティ向けに最適化されていますが、ブレイクアウトロジックは他の GBP ペアにも非常に効果的です。主要通貨ペアに見られる「ロンドンブレイクアウト」パターンにも適応し、分散投資の機会を提供します。 高度なトレード管理

単純な固定ターゲットではなく、ハイブリッド型ブレイクイーブン機能を搭載しています。有利なリスクリワードが達成された時点でポジションを保護し、ボラティリティの高い相場でも資金を守ります。 ステートリカバリー機能

VPS 環境向けに設計されており、ターミナルの再起動や VPS クラッシュ時でも EA が自動的にオープントレードを検出し、取引管理を中断なく再開します。

⚙️ 推奨設定

メインシンボル：GBPUSD

サブシンボル：GBPJPY

時間足：M5

口座タイプ：ECN、Raw、Razor

VPS：24/7 のエクイティ監視に低遅延 VPS が必要

🎁 専用 Set ファイル（重要）

最適化は成功の鍵です。Prop Firm 条件向けに最適化した GBPUSD の専用 .set ファイルを用意しています。

入手方法：

購入後、MQL5 にて直接メッセージをお送りください。最適化された Set ファイルをすぐにお渡しします。

使用する理由：

利益と低ドローダウンのバランスが取れた「Phase 3」最適化設定を含んでいます。

📋 入力パラメーター

AsianStartHour / EndHour： ボックス（レンジ）形成時間

BufferPoints： エントリー位置のバッファ（ダマシ回避）

RiskPercent： 1トレードあたりのリスク割合

UseDailyDrawdown： 日次エクイティ制限のオン/オフ

MaxDailyLossPercent： 日次最大ドローダウンの割合

⚠️ リスク警告

FX およびゴールド取引は高リスクを伴います。過去のバックテスト結果は未来の成果を保証するものではありません。EA 購入前にリスクを十分理解してください。