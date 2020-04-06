Prop Firm Gbp EA MT5

Prop Firm GBP EA MT5 は、GBP 市場向けに特別開発された全自動トレーディングシステムであり、GBPUSD において実証されたパフォーマンスを持っています。本EAは、ロンドン市場オープン時に発生しやすい相場のモメンタムを捉えるため、ボラティリティに基づくブレイクアウト戦略を採用しています。

本エキスパートアドバイザー（EA）は、リスク管理とトレード規律に重点を置いて設計されており、プロップファーム（Prop Firm）のような厳しいドローダウン規制下で取引するトレーダーに最適です。

📊 トレーディング戦略
EA は危険なリカバリーメソッドを一切使用しません。

  • マーチンゲールなし

  • グリッドなし

  • 裁定取引なし

  • 高頻度取引（HFT）なし

代わりに、クラシックなプライスアクション・ブレイクアウトロジックを採用しています。EA はアジア時間帯のレンジ（ボックス）を検出し、セッション開始時の初期ボラティリティを捉えるために指値/逆指値注文を配置します。すべてのトレードはエントリー直後からストップロスとテイクプロフィットで保護されています。

警告
本EAは「完璧な成績の幻」を求める人ではなく、「持続可能性」を重視するトレーダー向けに作られています。マーチンゲールやグリッドのように損失を隠し続け、最終的に口座を破壊する危険なシステムとは異なり、本EAは現実的な市場原則に基づいて動作します。負ける日や週は必ずあります。これはプロのトレーディングにおいて避けられない現実です。

毎日確実に利益を生み続ける「失敗のないシステム」を求めるなら、このソフトは適していません。しかし、長期的な成長可能性を持つリアルなトレーディングシステムを求めるなら、この現実を理解する必要があります。早く受け入れるほど、トレーディングの成長に役立ちます。

本EAは幻想ではなく、現実的な期待値に基づいて設計されています。負ける日や負ける週は必ずあります。損失を受け入れられないのであれば、（危険ではありますが）マーチンゲールの方があなたに向いているかもしれません。このEAは、持続的で長期的な成長を目指す本気のトレーダー向けに作られています。

🛡️ 主な特徴

  1. デイリードローダウン制限（エクイティ保護機能）
    EA にはエクイティモニターが標準搭載されています。ユーザーは「1日の最大損失率」を設定できます。もし当日のエクイティが設定値を下回った場合、EA は即座に全てのポジションを決済し、次のサーバー日まで取引を停止します。

  2. マルチアセット対応（GBP ペア）
    GBPUSD の高ボラティリティ向けに最適化されていますが、ブレイクアウトロジックは他の GBP ペアにも非常に効果的です。主要通貨ペアに見られる「ロンドンブレイクアウト」パターンにも適応し、分散投資の機会を提供します。

  3. 高度なトレード管理
    単純な固定ターゲットではなく、ハイブリッド型ブレイクイーブン機能を搭載しています。有利なリスクリワードが達成された時点でポジションを保護し、ボラティリティの高い相場でも資金を守ります。

  4. ステートリカバリー機能
    VPS 環境向けに設計されており、ターミナルの再起動や VPS クラッシュ時でも EA が自動的にオープントレードを検出し、取引管理を中断なく再開します。

⚙️ 推奨設定

  • メインシンボル：GBPUSD

  • サブシンボル：GBPJPY

  • 時間足：M5

  • 口座タイプ：ECN、Raw、Razor

  • VPS：24/7 のエクイティ監視に低遅延 VPS が必要

🎁 専用 Set ファイル（重要）
最適化は成功の鍵です。Prop Firm 条件向けに最適化した GBPUSD の専用 .set ファイルを用意しています。

入手方法：
購入後、MQL5 にて直接メッセージをお送りください。最適化された Set ファイルをすぐにお渡しします。

使用する理由：
利益と低ドローダウンのバランスが取れた「Phase 3」最適化設定を含んでいます。

📋 入力パラメーター

  • AsianStartHour / EndHour： ボックス（レンジ）形成時間

  • BufferPoints： エントリー位置のバッファ（ダマシ回避）

  • RiskPercent： 1トレードあたりのリスク割合

  • UseDailyDrawdown： 日次エクイティ制限のオン/オフ

  • MaxDailyLossPercent： 日次最大ドローダウンの割合

⚠️ リスク警告
FX およびゴールド取引は高リスクを伴います。過去のバックテスト結果は未来の成果を保証するものではありません。EA 購入前にリスクを十分理解してください。


おすすめのプロダクト
Gold Engine Pro
VALU VENTURES LTD
エキスパート
Gold Engine Signal - Advanced Multi-Timeframe Trading System Gold Engine Signal is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for trading gold (XAUUSD) and other financial instruments using advanced confluence-based signal detection. This EA combines multiple technical indicators across different timeframes to identify high-probability trading opportunities with superior risk-to-reward ratios. Key Features: Multi-Timeframe Analysis:   The system analyzes market conditions across three
Smart TrendGrid MT5
Nawar Dheyaa Abdulhameed Naji
エキスパート
Smart TrendGrid EA は、トレンドフォローの精度とグリッドシステムの柔軟性を組み合わせたプロフェッショナルな自動売買エキスパートアドバイザーです。 高度な分析ツールとインテリジェントなリスクコントロールを統合し、さまざまな市場環境において一貫性と適応性を維持します。 このシステムは SuperTrend インジケーターを使用して主要な市場トレンドを特定し、 RSI 、 MACD 、および Bollinger Bands を組み合わせてエントリーシグナルを精密に絞り込み、誤ったシグナルを排除します。 テクニカル条件が一致したとき、EAは計算されたポジションを開き、トレンドに沿って市場が進行する際に取引をサポートする 動的グリッドロジック を適用します。 Smart TrendGrid の重要な特徴の一つは、 初期ストップロス (Stop Loss) と トレーリングストップ (Trailing Stop) を組み合わせた 統合保護メカニズム です。 利益は従来のテイクプロフィットではなく、 トレーリングストップ機構 によって実現され、柔軟なエグジット管理を維持しながら大
Hegding More X
Onyekachi Franklin Agbo
エキスパート
Hedging More X - Advanced Risk-Control Trading Robot Hedging More X is a powerful, fully automated Expert Advisor designed to take advantage of hedging strategies to manage risk and maximize potential profits in volatile market conditions. Ideal for traders who want to diversify their approach with smart trade balancing techniques, this EA operates seamlessly on major Forex pairs and synthetic indices. Key Features: Smart Hedging Algorithm: Opens counter-position trades based on dynamic market
FREE
Market Maverick IV
Themichl LLC
エキスパート
Market Maverick IV is an intelligent trading tool designed for both new and experienced traders. It automates trading with a user-friendly interface, employing a sophisticated strategy that combines Bollinger Bands, RSI, and ADX. The EA offers customizable parameters, multi-timeframe analysis, and adaptive timing. It also emphasizes risk management with dynamic position sizing, equity safeguards, and daily loss limits. Market Maverick IV aims to simplify trading, provide educational insights, a
FREE
InsideEA Narrow Range Breakout
VALU VENTURES LTD
エキスパート
InsideEA - Professional Narrow Range Breakout Trading System InsideEA is an automated trading system based on the proven Narrow Range breakout strategy. The EA identifies consolidation periods where price movement contracts significantly, then executes trades when price breaks out of these tight ranges with momentum. Core Strategy The EA monitors price action to detect Narrow Range patterns (NR3, NR4, NR5, NR7) where the current bar's range is the smallest among recent periods. These consolidati
Prism Scalper
VALU VENTURES LTD
エキスパート
Prism Scalper Basic v16.0 Prism Scalper Basic v16.0 is a sophisticated MetaTrader Expert Advisor designed for high-frequency scalping across multiple markets, including Forex, Gold, and Cryptocurrency. This trading system employs a proven mean reversion strategy to maximize profit potential while maintaining strict risk management protocols. Key Features Single Strategy Focus:   Specialized mean reversion system for clear and consistent performance. Multi-Asset Optimization:   Automatically ada
FREE
Money Magnet
Farhad Kia
エキスパート
is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURUSD on the H1 timeframe.  If you are a long-term investor looking at yearly profits with high Sharpe-ratio then Money magnet is a good option. Please check the comment part to share your settings with others and enjoy the latest optimal settings uploaded by other users.  Expert Advisor Advantages High Sharpe-ratio The EA does not use such systems as martingale, hedging,  gr
Power Hedging X
Onyekachi Franklin Agbo
3 (2)
エキスパート
Power Hedging X EA | Advanced Risk Management & Profit Protection Power Hedging X is a next-generation Expert Advisor designed for traders who want to control risk, maximize profit potential, and protect their accounts using strategic hedging techniques. This EA intelligently manages buy and sell positions to balance exposure, reduce drawdown, and secure profits even in volatile market conditions. Key Features: Automated Hedging Logic (Buy & Sell Balance) Smart Recovery System for D
FREE
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
エキスパート
BigBoss Ultra Z Scalper EAは、M5（5分足）タイムフレームでEURUSDの高精度スキャルピングを行うEAです。 BigBoss Scalper Ultra Zは、EURUSDペアの高精度スキャルピング戦略向けに特別に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）で、MetaTrader 5プラットフォームでM5（5分足）タイムフレームで動作します。このEAは、12ピップのテイクプロフィットと11ピップのストップロスを採用しており、迅速な執行とリスク管理を重視するトレーダー向けに設計されています。 バックテスト結果（Metatrader 5 ストラテジーテスター）：2025年1月～8月の8ヶ月間で1,205,540米ドル（120万米ドル）の利益 期間：2025年1月～2025年8月 結果：8ヶ月間で最大1,205,540米ドルの継続的な利益（このページ下部のチャートとバックテスト結果をご覧ください） テストモード：5分足、IC Marketsブローカーのティックバイティックデータ、Rawアカウント、レバレッジ1:1000（レバレッジは任意ですが、最
Trend Hawk EA
Daniel Ikechukwu Onyemachi
エキスパート
Trend Hawk EA is a swing trading expert advisor that identifies and captures medium-term market trends. It trades EUR/USD and works on the 'H1' time frame. Using advanced trend analysis and momentum indicators, it enters trades at optimal points for maximum profit potential, with robust risk management. This EA is ideal for traders seeking a reliable, automated swing trading solution. Trend Hawk EA  as a powerful swing trading tool is designed to make trading easier and more profitable. It comb
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
エキスパート
BobiXAU Pro v3.0 - Conservative Trend Following System Professional Gold Trading EA with Real-Time Telegram Signals BobiXAU Pro is a specialized Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading. Using a proven conservative trend-following approach with multi-timeframe confirmation, this EA captures Gold's consistent directional moves while maintaining institutional-grade risk management. ️ GOLD SPECIALIST - XAUUSD ONLY This EA is optimized exclusively for Gold trading . Do not
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
エキスパート
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Overview GoldenMind EA is a sophisticated, low-latency scalping Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This EA employs momentum-based trading strategies to capitalize on short-term price movements with minimal market exposure. Key Features Ultra-Fast Execution Optimized tick processing with minimal overhead ️ Low-latency order execution using MqlTradeRequest Circular buffer system for efficient price data managem
Quantum Iron
VALU VENTURES LTD
エキスパート
Quantum Iron EA v37.0 - Advance/ Authentic Real   Quantum Queen   King  Quantum Baron   Quantum Emperor    Quantum Bitcoin  Reaper   EA with added and enhanced strong strategies and features.  15-in-1 Advanced Trading Robot with Comprehensive Risk Management Quantum Iron EA   combines 15 proven trading strategies in one powerful Expert Advisor, designed for consistent profitability across all market conditions. Perfect for both beginners and professional traders seeking automated trading excelle
HotSpot Ultimate MT5
Abubakar Abu Saidu
エキスパート
"HotSpot Ultimate EA：エリートレベルの取引と高分析シグナル"の紹介 説明：ホットスポットEAは、例外的で細心の注意を払って設計されたexpert advisor（EA）です。 これは、高度なレベルの取引技術と高レベルの分析の力を利用して、非常に正確で信頼性の高い取引信号を生成します。 広大で包括的なデータベースへのアクセスにより、この最先端のEAは、ダイナミックな外国為替市場で戦略的な優位性を持つトレーダーに力を与えます。 100kライブ信号解析:- https://www.mql5.com/en/signals/1974792 c200kライブ信号解析:- https://www.mql5.com/en/signals/2023446 注：上記の信号は、最適化の前にかなりの損失を経験したホットスポット回収されたアカウントでした。 詳細については、コメントセクションをチェックしてください！. 主な特長: レベル取引戦略：HotSpot EAは、レベル取引の実績のある有効性を活用しています。 それは理性的に主要なサポートおよび抵抗のレベルを識別し、貿易
Efficient Zenith Basic
Dafit Kris Biantoro
エキスパート
The EA is an advanced Expert Advisor (EA) designed for automated trading on the MetaTrader platform—exclusively optimized for the EURUSD market. Developed by Dafit Kris Biantoro, this free version streamlines the trading process by removing candlestick pattern recognition inputs while still delivering essential trading functions and robust risk management. Key Features Market Specific: Tailored for the EURUSD market. Risk Management: Easily configure lot size, take profit, and stop loss to mana
FREE
Pipsophilia
Sami Triki
エキスパート
PIPSOPHILIA is a modular, high-frequency scalping strategy designed for ultra-low latency execution and consistent profitability across major Forex pairs. It operates on the 1-minute timeframe, capitalizing on micro-movements and short-lived price inefficiencies with surgical precision. Core Attributes: • Multi-Pair Adaptability: Proven performance across USDCHF, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and USDCAD, with tailored logic per asset. • Rapid Trade Cycles: Average holding time under 11 min
Pip Titan Golden Edge Pro
Gabriel Oreoluwa James
エキスパート
Pip Titan Golden Edge Pro 1.0 is a cutting-edge expert advisor (EA) crafted for trading XAU/USD on the 30-minute timeframe . Designed with precision and control in mind, this EA offers robust protection and a dynamic strategy to thrive in gold's high-volatility environment. Key Features : Optimized for XAU/USD : Tailored to capture lucrative opportunities in gold trading. News Filter : Protects your positions by avoiding trades during high-impact news events. Entry Protections : Maximum Spread C
Ultimate Ranger
Abdulgafar Lanre Asheer
エキスパート
Introducing Ultimate Ranger,  a revolutionary trading robot meticulously engineered to offer traders a sophisticated, non-Martingale-based strategy designed for consistent profitability  within the exclusive trading parameters of Range Break 100 and Range Break 200,  available solely on the Deriv trading platform. Distinguished by its steadfast avoidance of risky Martingale principles, Ultimate Ranger  is crafted to secure reliable profits. This cutting-edge robot capitalizes on market movemen
Gradale
Justine Kelechi Ekweh
エキスパート
Overview The Gradale EA is a sophisticated Expert Advisor designed for traders who prefer a strategy based purely on price action and trend momentum. Developed over seven years of meticulous fine-tuning, this EA delivers optimal performance, particularly in high-volatility currency pairs like GBP/JPY. Extensively tested and optimized for the M5 (5-minute) timeframe, the Gradale EA offers robust and dynamic trading capabilities. Key Highlights Dynamic Lot Sizing: Adjusts lot size based on account
BTC Winner Expert
AHMED ABULFATEH
5 (1)
エキスパート
デモ口座はicmarketsでご利用いただけます。MT5でアカウントを表示 アカウント: 52326142 パスワード: @Ahmed123 サーバー: ICMarketsSC-Demo BTC Winner Expert - MT5向け究極の暗号通貨取引ソリューション 高度な自動取引で暗号通貨の利益を最大化 BTC Winner Expertは、ビットコインおよび暗号通貨市場を支配するために特別に設計された、最先端のMetaTrader 5 (MT5) エキスパートアドバイザーです。スマートなトレンドフォロー戦略とミリタリーグレードのリスク管理を組み合わせることで、初心者からベテラントレーダーまで、資金を守りながら安定した利益をもたらします。 BTC Winner Expertが優れている理由 1. ヘッジフォロー型トレンドアルゴリズム 強気・弱気トレンドに動的に適応し、最適なエントリー/エグジットを実現 ボラティリティの高い暗号資産市場において、従来の戦略を上回るパフォーマンスを発揮 2. 比類なきリスク保護 高いリカバリーファクター - ドローダウンからの回復力
Celestia EA MT5
DENIS BRAUN
エキスパート
Celestia - Your Stellar Companion in Automated Trading Real Account Celestia EA medium risk  https://www.mql5.com/de/signals/2051245 Description:   Introducing Celestia, your cutting-edge automated trading companion designed to illuminate your journey in the dynamic world of financial markets. Powered by advanced algorithms and state-of-the-art technology, Celestia stands as a beacon of precision and efficiency in the realm of algorithmic trading. Key Features: Galactic Algorithms:   Celestia
CMFXGold
Chethan V
エキスパート
CMFX GOLD — Tactical Intelligence for the XAUUSD Battlefield Precision. Patience. Power. CMFX GOLD isn’t just another Expert Advisor — it’s a tactical swing-trading algorithm engineered to dominate Gold (XAUUSD) with discipline, precision, and capital protection. Support For any doubts, queries, or setup assistance, please contact me via MQL5 private message . I respond to every message personally and assist with installation, optimization, and guidance. ----------------------------------
Goal
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/134601 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/134602 エキスパート アドバイザー「Goal」は、ワン ショット TP/SL 戦略に基づく自動取引ソリューションで、正確なエントリーと厳格なリスク管理により利益機会を最適化します。アリゲーター、オーサム オシレーター、ボリンジャー バンドのインジケーターを組み合わせて使用​​することで、この EA は市場のトレンドと勢いを分析し、高い確率で注文を実行します。 主な機能 ワン ショット取引: 各ポジションには、平均化やマーチンゲールなしで、テイク プロフィット (TP) とストップ ロス (SL) があります。 強力なトレンド検出: アリゲーターとオーサム オシレーターを使用して、市場に参入する前にトレンドの強さを読み取ります。 ボラティリティ フィルター: ボリンジャー バンドは、ボラティリティ条件が最適な場合にのみエントリーが実行されるようにし
Quantum RSI Divergence Pro
VALU VENTURES LTD
エキスパート
Okay, here is the amended version of your description for "Prism Divergence PRO MT5." This version has been revised to be fully compliant with the MQL5 marketplace rules. The changes are primarily focused on removing all special characters and emojis while preserving your well-structured content. Amended Product Description Prism Divergence PRO MT5 - Professional Multi-Strategy Trading System Revolutionary 15-Strategy RSI Divergence EA with Marketplace Validation Prism Divergence PRO MT5 is a s
Blue Diamond EA
Frederick Mensah
エキスパート
GBPUSD - 1H $1,000 to $11,000 ... Jan 2018 - Dec 2022  (1% Risk. Low Risk. Change risk percent from zero to 1 to start trade or test). $10,000 to $5,000,000 ...   Jan 2018 - Dec 2022 (2% High Risk Trade, Can have high drawdown) NOTE : (1% or less risk percent is recommended. This will help to maintain low Drawdown but with high returns.) RISK Management : Do not put the auto risk above 2% increase. It is always better to stay in the game for a long term growth rather than one time win trades.
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
2 (4)
エキスパート
Description : Fidelity EA is an Expert Advisor for trading on all Forex pairs and all timeframe. EA is powered with specific trend detection algorithms. The algorithm is fully smart and automatic. So the use and setup of EA is very simple and there is no need to have deep knowledge about the market.   Growing the EA : The EA will be updated and supported always. New features will be added later for free. If you need a specific feature to be added to the EA, please write your idea on the commen
Slick Guru
Michael Udoh Bassey
エキスパート
Unlock Consistent Profits with Slick Guru - Your Expert Trading Companion! Are you tired of inconsistent trading results? Look no further! I'm Slick Guru, a cutting-edge trading robot designed to maximize your profits with precision and reliability. Leveraging advanced price action analysis, trend detection, and stop-loss hunt detection, I expertly navigate the markets to identify high-probability trades.  I trade both currency pairs like EURUSD, GBPUSD, etc and synthetic indices offered by D
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
エキスパート
Maximum Infinity Pro – MT5用 高度グリッドEA Maximum Infinity Proは、MetaTrader 5用に設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザー（EA）であり、高度なグリッド取引ロジックと堅牢なリスク管理および適応型エントリー/エグジット戦略を組み合わせています。このEAは、信頼性が高く、柔軟で、完全に自動化された取引ソリューションを求める初心者から経験豊富なトレーダーまで適しています。 主な特徴 スマートグリッドシステム (Smart Grid System): 様々な市場状況で最適なパフォーマンスを発揮するために、動的なロットサイズとグリッド間隔で売買グリッドを自動的に管理します。 適応型エントリーロジック (Adaptive Entry Logic): 複数のインジケーターとフィルターを使用して、確率の高い取引エントリーを特定し、不要な取引を減らし、勝率を向上させます。 バスケットテイクプロフィット＆トレーリング (Basket Take Profit & Trailing): 目標利益に達すると全てのグリッドポジ
Amaris EA MT5
Mohamed Kamel Touati
エキスパート
現在の価格 99 $ - まもなく値上がりします - Adding on the attractive price  , I will give those who buy AMARIS an other  SUCCESSFUL BREAKOUT EA for free  AMARIS EA は完全に自動化されたトレーディング ロボットであり、非常に成功したナイト スキャルピング戦略を使用しており、長年にわたってその有効性が証明されています。AMARIS は、多くのフィルター、安全対策、ストップ ロスを使用して、夜間の非常に静かな時間帯にのみ取引を行います。複数の通貨ペアで取引して利益を得ることができます。 (低リスク) * ライブパフォーマンス :   https://www.mql5.com/en/signals/1430368 推奨ペア: EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;USDCAD;EURGBP;USDCHF;GBPCHF;GBPCAD;GBPAUD;EURCAD 使用の特徴 Amaris は、マーチンゲールやグリッドなどの
EA i MT5
Indra Maulana
エキスパート
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136348 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in various brokers         in prop companies         with minimum capital ($100)  
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
エキスパート
SmartChoise EA – ニューラルネットワーク駆動のXAU/USD（ゴールド）M1タイムフレーム向けトレーディングシステム ユーザーマニュアルはプロフィールページのリンクから入手できます — すべての設定やオプションについて詳細に説明されています。 Telegram チャンネルでは、異なる残高、リスクレベル、設定で SmartChoise を稼働させている複数のアカウントも見つけることができます。これは、EA の実際のパフォーマンスを複数のブローカーや条件で確認する絶好の方法です。 価格は今のところ割引されています。 このEAは長期的で制御された成長を目的としており、その成功にはリスク耐性を理解し、それに合わせて調整することが重要です。 ニューラルネットワークに基づいたエンジンを使用しており、リアルタイムの市場データを継続的に分析し、現在の市場状況に応じてトレーディング戦略を適応させます。このアプローチは、トレードエントリーの最適化、リスク管理の向上、そしてインテリジェントなエクスポージャーの管理に役立ちます。 マーチンゲール戦略に依存するシステムとは異なり、SmartCho
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
作者のその他のプロダクト
Trend Reversal Catcher with Alert MT4
Bernard Toochukwu Ekeh
インディケータ
Trend Reversal Catcher with Alert MT5 Trend Reversal Catcher with Alert MT5   は、 リペイントなし・再描画なし・遅延なし   のプライスアクション系インジケーターで、市場の正確な反転ポイントを捉えるために設計されています。 ピボット検出、ローソク足パターン（ピンバーや包み足）、そしてATRベースのボラティリティフィルターを組み合わせ、明確で信頼性の高い反転シグナルを提供します。 MT5    https://www.mql5.com/en/market/product/150541?source=Site +Market+My+Products+Page チャート上に買い/売りの矢印を表示し、リアルタイムでアラートを送信。スキャルピング、デイトレード、スイングトレードに最適で、FX・株価指数・金属・仮想通貨など幅広い市場で利用可能です。 主な特徴   リペイントなし・遅延なし   – シグナルはすべて確定。矢印が出現したら消えません。   純粋なプライスアクションベース   – 遅行系
PropFirm Trend EA MT5
Bernard Toochukwu Ekeh
エキスパート
PropFirm Trend EA MT5 is a fully automated Expert Advisor built to trade medium-term market trends with strict risk control. Designed specifically for prop firm challenge rules, it focuses on low drawdown, consistency, and steady growth . MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/150040?source=Site +Market+My+Products+Page PropFirmTrendEA is a fully automated trading system designed for serious traders and prop-firm challenges. It combines trend-following principles with smart risk man
PropFirm Trend EA MT4
Bernard Toochukwu Ekeh
エキスパート
PropFirm Trend EA MT4   is a fully automated Expert Advisor built to trade medium-term market trends with strict risk control. Designed specifically for prop firm challenge rules, it focuses on   low drawdown, consistency, and steady growth . Mt5 Version  https://www.mql5.com/en/market/product/149087?source=Site +Market+My+Products+Page PropFirmTrendEA   is a fully automated trading system designed for serious traders and prop-firm challenges. It combines trend-following principles with smart ri
Trend Reversal Catcher with Alert MT5
Bernard Toochukwu Ekeh
インディケータ
Trend Reversal Catcher with Alert MT5 Trend Reversal Catcher with Alert MT5 は、 リペイントなし・再描画なし・遅延なし のプライスアクション系インジケーターで、市場の正確な反転ポイントを捉えるために設計されています。 ピボット検出、ローソク足パターン（ピンバーや包み足）、そしてATRベースのボラティリティフィルターを組み合わせ、明確で信頼性の高い反転シグナルを提供します。 チャート上に買い/売りの矢印を表示し、リアルタイムでアラートを送信。スキャルピング、デイトレード、スイングトレードに最適で、FX・株価指数・金属・仮想通貨など幅広い市場で利用可能です。 主な特徴 リペイントなし・遅延なし – シグナルはすべて確定。矢印が出現したら消えません。 純粋なプライスアクションベース – 遅行系インジケーターは使用せず（ATRはボラティリティ確認用のみ）。 ピボットベースの反転検出 – 本物の転換点を識別。 ローソク足で確認 – ピンバーや包み足パターンで反転を裏付け。 ボラティリティフ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信