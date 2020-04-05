Falo Pro EA
- Эксперты
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- Версия: 6.20
- Обновлено: 15 июня 2026
FALO Pro — Адаптивная мультиактивная торговая система для MT5
FALO Pro V5.1 — это профессиональная торговая система для MetaTrader 5, созданная для трейдеров, которым нужны структура, адаптивность и расширенный контроль риска в одном решении.
Вместо одной жёсткой логики FALO Pro V5.1 объединяет входы по тренду с откатом, пробойные модели, среднереверсионную логику, мультитаймфреймовое подтверждение, определение рыночного режима, продвинутые выходы и защиту капитала в единой устойчивой архитектуре.
Система построена на стабильной и безопасной базе MT5 и может применяться к различным классам инструментов, включая:
- валютные пары Forex
- акции и CFD на акции
- индексы и CFD на индексы
- сырьевые товары / металлы / энергоносители
- крипто-CFD
- деривативы и CFD
- синтетические индексы
- индексы Boom / Crash
- другие инструменты, поддерживаемые MT5
Особенно хорошо система раскрывается при настройке под конкретный символ, а также содержит специализированные пресеты для Volatility, Boom и Crash.
Основные возможности
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Адаптивное определение рыночного режима
Автоматическое переключение между логикой тренда, пробоя и среднереверсии в зависимости от волатильности, структуры EMA, сжатия диапазона и импульса.
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Мультитаймфреймовое подтверждение
Использование фильтров старших таймфреймов для повышения качества сигналов.
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Поддержка пользовательских правил входа
Настраиваемые пороги RSI, логика отката, подтверждение свечой и условия продолжения движения.
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Пресеты для конкретных символов
Специализированные настройки для:
- Volatility indices
- Boom indices
- Crash indices
- пользовательских активов
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Equity Protector V2
Включает:
- плавающую блокировку прибыли по equity
- паузу после просадки
- дневную блокировку восстановления
- опциональное отключение после достижения цели по equity
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Продвинутые выходы
Включают:
- многоступенчатый take profit
- частичное закрытие
- динамические ATR-выходы
- выход по свечам
- выход перед окончанием сессии
- выход при падении волатильности
- трейлинг-стоп и безубыток
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Умные правила повторного входа
Паузы после прибыльных и убыточных сделок, а также минимальное количество баров между входами в одном направлении.
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Расширенная панель статистики
Отображает:
- количество сделок
- прибыльные / убыточные сделки
- win rate
- profit factor
- плавающий PnL
- дневной PnL
- текущее состояние системы
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Система уведомлений
Поддерживаются popup-уведомления, push-уведомления и email.
Для кого подходит
FALO Pro V5.1 подходит трейдерам, которым нужен серьёзный настраиваемый framework, а не примитивный “включил и надеюсь”.
Это хороший выбор для системных трейдеров, пользователей MT5, использующих частично автоматизированную торговлю, и тех, кто хочет последовательно настраивать систему под отдельные группы символов.
Важное замечание
FALO Pro V5.1 — это адаптируемая мультиактивная торговая система, а не гарантия прибыли.
Результаты зависят от:
- условий брокера
- поведения символа
- спреда
- проскальзывания
- типа счёта
- рыночного режима
- точности настройки параметров
Перед торговлей на реальном счёте обязательно тестируйте систему на демо.