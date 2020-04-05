Falo Pro EA

FALO Pro — Адаптивная мультиактивная торговая система для MT5

FALO Pro V5.1 — это профессиональная торговая система для MetaTrader 5, созданная для трейдеров, которым нужны структура, адаптивность и расширенный контроль риска в одном решении.
Вместо одной жёсткой логики FALO Pro V5.1 объединяет входы по тренду с откатом, пробойные модели, среднереверсионную логику, мультитаймфреймовое подтверждение, определение рыночного режима, продвинутые выходы и защиту капитала в единой устойчивой архитектуре.

Система построена на стабильной и безопасной базе MT5 и может применяться к различным классам инструментов, включая:

  • валютные пары Forex
  • акции и CFD на акции
  • индексы и CFD на индексы
  • сырьевые товары / металлы / энергоносители
  • крипто-CFD
  • деривативы и CFD
  • синтетические индексы
  • индексы Boom / Crash
  • другие инструменты, поддерживаемые MT5

Особенно хорошо система раскрывается при настройке под конкретный символ, а также содержит специализированные пресеты для Volatility, Boom и Crash.

Основные возможности

  • Адаптивное определение рыночного режима
    Автоматическое переключение между логикой тренда, пробоя и среднереверсии в зависимости от волатильности, структуры EMA, сжатия диапазона и импульса.

  • Мультитаймфреймовое подтверждение
    Использование фильтров старших таймфреймов для повышения качества сигналов.

  • Поддержка пользовательских правил входа
    Настраиваемые пороги RSI, логика отката, подтверждение свечой и условия продолжения движения.

  • Пресеты для конкретных символов
    Специализированные настройки для:

    • Volatility indices
    • Boom indices
    • Crash indices
    • пользовательских активов

  • Equity Protector V2
    Включает:

    • плавающую блокировку прибыли по equity
    • паузу после просадки
    • дневную блокировку восстановления
    • опциональное отключение после достижения цели по equity

  • Продвинутые выходы
    Включают:

    • многоступенчатый take profit
    • частичное закрытие
    • динамические ATR-выходы
    • выход по свечам
    • выход перед окончанием сессии
    • выход при падении волатильности
    • трейлинг-стоп и безубыток

  • Умные правила повторного входа
    Паузы после прибыльных и убыточных сделок, а также минимальное количество баров между входами в одном направлении.

  • Расширенная панель статистики
    Отображает:

    • количество сделок
    • прибыльные / убыточные сделки
    • win rate
    • profit factor
    • плавающий PnL
    • дневной PnL
    • текущее состояние системы

  • Система уведомлений
    Поддерживаются popup-уведомления, push-уведомления и email.

Для кого подходит

FALO Pro V5.1 подходит трейдерам, которым нужен серьёзный настраиваемый framework, а не примитивный “включил и надеюсь”.
Это хороший выбор для системных трейдеров, пользователей MT5, использующих частично автоматизированную торговлю, и тех, кто хочет последовательно настраивать систему под отдельные группы символов.

Важное замечание

FALO Pro V5.1 — это адаптируемая мультиактивная торговая система, а не гарантия прибыли.
Результаты зависят от:

  • условий брокера
  • поведения символа
  • спреда
  • проскальзывания
  • типа счёта
  • рыночного режима
  • точности настройки параметров

Перед торговлей на реальном счёте обязательно тестируйте систему на демо.

FOLLOW THIS LINK TO ASSESS THE COMPREHENSIVE USER MANUAL AND PRESET FILES HERE
https://drive.google.com/drive/folders/1BiEC2uTxFBb957zHoXi-41iRkz2exkKP?usp=sharing


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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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