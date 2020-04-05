Falo Pro EA

FALO Pro — Адаптивная мультиактивная торговая система для MT5

FALO Pro V5.1 — это профессиональная торговая система для MetaTrader 5, созданная для трейдеров, которым нужны структура, адаптивность и расширенный контроль риска в одном решении.

Вместо одной жёсткой логики FALO Pro V5.1 объединяет входы по тренду с откатом, пробойные модели, среднереверсионную логику, мультитаймфреймовое подтверждение, определение рыночного режима, продвинутые выходы и защиту капитала в единой устойчивой архитектуре.

Система построена на стабильной и безопасной базе MT5 и может применяться к различным классам инструментов, включая:

валютные пары Forex

акции и CFD на акции

индексы и CFD на индексы

сырьевые товары / металлы / энергоносители

крипто-CFD

деривативы и CFD

синтетические индексы

индексы Boom / Crash

другие инструменты, поддерживаемые MT5

Особенно хорошо система раскрывается при настройке под конкретный символ, а также содержит специализированные пресеты для Volatility, Boom и Crash.

Основные возможности

Адаптивное определение рыночного режима

Автоматическое переключение между логикой тренда , пробоя и среднереверсии в зависимости от волатильности, структуры EMA, сжатия диапазона и импульса.

Мультитаймфреймовое подтверждение

Использование фильтров старших таймфреймов для повышения качества сигналов.

Поддержка пользовательских правил входа

Настраиваемые пороги RSI, логика отката, подтверждение свечой и условия продолжения движения.

Пресеты для конкретных символов

Специализированные настройки для: Volatility indices Boom indices Crash indices пользовательских активов

Equity Protector V2

Включает: плавающую блокировку прибыли по equity паузу после просадки дневную блокировку восстановления опциональное отключение после достижения цели по equity

Продвинутые выходы

Включают: многоступенчатый take profit частичное закрытие динамические ATR-выходы выход по свечам выход перед окончанием сессии выход при падении волатильности трейлинг-стоп и безубыток

Умные правила повторного входа

Паузы после прибыльных и убыточных сделок, а также минимальное количество баров между входами в одном направлении.

Расширенная панель статистики

Отображает: количество сделок прибыльные / убыточные сделки win rate profit factor плавающий PnL дневной PnL текущее состояние системы

Система уведомлений

Поддерживаются popup-уведомления, push-уведомления и email.

Для кого подходит

FALO Pro V5.1 подходит трейдерам, которым нужен серьёзный настраиваемый framework, а не примитивный “включил и надеюсь”.

Это хороший выбор для системных трейдеров, пользователей MT5, использующих частично автоматизированную торговлю, и тех, кто хочет последовательно настраивать систему под отдельные группы символов.

Важное замечание

FALO Pro V5.1 — это адаптируемая мультиактивная торговая система, а не гарантия прибыли.

Результаты зависят от:

условий брокера

поведения символа

спреда

проскальзывания

типа счёта

рыночного режима

точности настройки параметров

Перед торговлей на реальном счёте обязательно тестируйте систему на демо.

FOLLOW THIS LINK TO ASSESS THE COMPREHENSIVE USER MANUAL AND PRESET FILES HERE

https://drive.google.com/drive/folders/1BiEC2uTxFBb957zHoXi-41iRkz2exkKP?usp=sharing