Prop Firm GBP EA MT5 è un sistema di trading completamente automatizzato sviluppato appositamente per il mercato della sterlina britannica (GBP), con prestazioni verificate sulla coppia GBPUSD. Utilizza una strategia di breakout basata sulla volatilità per sfruttare il momentum del mercato che si verifica tipicamente all'apertura della sessione di Londra.

Questo Expert Advisor (EA) è stato progettato con un'attenzione particolare alla gestione del rischio e alla disciplina, rendendolo uno strumento adatto ai trader che operano con regole di drawdown rigide, come quelle imposte dalle Proprietary Trading Firms (Prop Firms).

📊 Strategia di Trading

L’EA evita tecniche pericolose di recupero:

Niente Martingala

Niente Grid

Niente Arbitraggio

Niente High-Frequency Trading (HFT)

Adotta invece una logica classica di breakout basata sull’azione dei prezzi (Price Action).

Identifica il range di consolidamento notturno e piazza ordini pendenti per catturare la volatilità iniziale della sessione.

Ogni operazione è protetta da Stop Loss e Take Profit sin dal momento dell’ingresso.

⚠️ ATTENZIONE

Questo EA è pensato per i trader che valutano la sostenibilità nel tempo piuttosto che l’illusione della perfezione.

A differenza dei sistemi pericolosi come Martingala o Grid, che nascondono le perdite fino a quando non distruggono il conto, questo EA opera secondo principi realistici di mercato.

Affronterai giorni e settimane in perdita: questa è la realtà inevitabile del trading professionale.

Se stai cercando un sistema che genera profitti ogni singolo giorno senza eccezioni, questo software non fa per te.

Ma se vuoi un sistema di trading reale con potenziale a lungo termine, allora questa è la realtà che devi comprendere.

Prima la accetti, meglio sarà per il tuo percorso da trader.

🛡️ Caratteristiche Principali

1. Limitatore di Drawdown Giornaliero (Protezione del Capitale)

L’EA include un monitor dell’equity integrato.

Puoi impostare una percentuale massima di perdita giornaliera.

Se l’equity del conto scende sotto questa soglia, l’EA chiude automaticamente tutte le posizioni aperte e sospende le operazioni fino al giorno successivo.

2. Capacità Multi-Asset (Coppie GBP)

Anche se ottimizzato per GBPUSD, la logica di breakout si applica efficacemente anche ad altre coppie GBP.

L’EA sfrutta i pattern di London Breakout presenti nelle principali valute, offrendo opportunità di diversificazione.

3. Gestione Avanzata delle Operazioni

Oltre agli obiettivi fissi, l’EA dispone di un sistema ibrido di Break-Even, che protegge le operazioni una volta raggiunto un rapporto rischio/rendimento favorevole.

Questo aiuta a preservare il capitale in condizioni di mercato volatili.

4. Meccanismo di Recupero dello Stato

Progettato per ambienti VPS, l’EA include un motore di recupero dello stato.

In caso di riavvio del terminale o crash del VPS, l’EA rileva automaticamente le operazioni aperte e riprende la gestione senza interruzioni.

⚙️ Raccomandazioni

Simbolo principale : GBPUSD

Simbolo secondario : GBPJPY

Timeframe : M5

Tipo di conto : Consigliati conti ECN, Raw o Razor

VPS: Necessario un VPS a bassa latenza per garantire il funzionamento continuo del monitor dell’equity

🎁 File di Configurazione Esclusivi (Importante)

L’ottimizzazione è fondamentale per il successo.

Sono disponibili file .set ottimizzati appositamente per le condizioni delle Prop Firms su GBPUSD.

Come ottenerli : Dopo l’acquisto, inviami un messaggio diretto su MQL5

Perché usarli: Contengono le impostazioni ottimizzate di "Fase 3", che bilanciano profitto e drawdown contenuto

📋 Parametri di Input

AsianStartHour / EndHour : Definisce l’intervallo di tempo del box di consolidamento

BufferPoints : Distanza dal box per l’ingresso (per evitare falsi breakout)

RiskPercent : Percentuale di capitale da rischiare per trade

UseDailyDrawdown : Attiva/Disattiva la protezione di equity giornaliera

MaxDailyLossPercent: Percentuale massima di perdita giornaliera

⚠️ Avviso di Rischio

Il trading su Forex e Oro comporta un alto livello di rischio.

Le performance passate nei backtest non garantiscono risultati futuri.

Assicurati di comprendere pienamente i rischi prima di acquistare un Expert Advisor.