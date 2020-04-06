Prop Firm Gbp EA MT5

Prop Firm GBP EA MT5 是一款专为 GBP 市场开发的全自动交易系统，并在 GBPUSD 上拥有经过验证的稳定表现。它采用基于波动率的突破策略，旨在捕捉伦敦开盘时常见的市场动能。

该智能交易系统（EA）在设计时重点强调风险管理与交易纪律，非常适合在严格回撤规则下操作的交易者，例如各类 Prop Firm（资金管理公司）环境。

📊 交易策略
EA 完全避免危险的恢复类策略：

  • 无马丁策略

  • 无网格

  • 无套利

  • 无高频交易（HFT）

相反，它使用经典的价格行为突破逻辑。EA 会识别亚洲时段的盘整区间，并在两侧布置挂单，以捕捉交易时段初期的波动。每一笔交易从进场开始就有止损与止盈保护。

警告
此 EA 专为追求可持续性，而非“完美曲线幻觉”的交易者设计。与那些通过马丁或网格掩盖亏损、最终毁掉账户的危险系统不同，这款 EA 基于真实的市场原理运作。你将经历亏损的日子与周，这是专业交易不可避免的一部分。

如果你寻找的是“每天必盈利、从不亏损”的系统，那么这款软件并不适合你。但如果你想要一套具有长期潜力、基于真实市场逻辑的交易系统，那么你需要理解并接受这一点。越早接受，对你的交易路程越有帮助。

这个 EA 建立在现实预期而非幻想之上。它会有亏损周期。如果你无法接受亏损，那么危险的马丁系统可能更适合你。但这款工具是为追求长期、稳定增长的严肃交易者准备的。

🛡️ 主要功能特点

  1. 每日回撤限制（资金保护）
    EA 内置 Equity 监控器。用户可设置“每日最大亏损百分比”。如果当日账户权益跌破此阈值，EA 会立即关闭所有持仓，并在当天剩余时间停止交易。

  2. 多品种交易能力（GBP 货币对）
    虽然 EA 为 GBPUSD 的高波动特性进行了优化，但其突破逻辑在其他 GBP 货币对上同样有效。EA 能适应主要货币对中的“伦敦突破”模式，提供多样化交易机会。

  3. 高级交易管理
    不只是固定止盈止损。EA 拥有混合型保本机制，当风险收益比达到理想水平后，会自动保护持仓，在高波动时期更有效地保护本金。

  4. 状态恢复机制
    为 VPS 环境设计。若交易终端重启或 VPS 崩溃，EA 会自动识别已有持仓，并无缝恢复交易逻辑。

⚙️ 使用建议

  • 主要交易品种：GBPUSD

  • 次要交易品种：GBPJPY

  • 周期：M5

  • 账户类型：ECN、Raw 或 Razor

  • VPS：需要低延迟 VPS 才能保证 Equity 监控器 24/7 运行

🎁 专属 Set 文件（重要）
优化是成功的关键。我专门为 Prop Firm 条件下的 GBPUSD 制作了定制优化的 .set 文件。

如何获取：
购买后，通过 MQL5 私信联系我，我会立即发送优化后的 Set 文件。

为什么要使用：
这些文件采用“Phase 3”深度优化设置，在盈利与低回撤之间取得最佳平衡。

📋 输入参数说明

  • AsianStartHour / EndHour： 设定亚洲盘整理区间时间

  • BufferPoints： 与区间的偏移距离（用于避免假突破）

  • RiskPercent： 单笔交易风险百分比

  • UseDailyDrawdown： 开启/关闭每日权益保护

  • MaxDailyLossPercent： 每日最大回撤限制百分比

⚠️ 风险提示
外汇与黄金交易具有高风险。历史回测表现不代表未来收益。在购买任何 EA 之前，请确保完全理解相关风险。


