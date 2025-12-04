Prop Firm GBP EA MT5 est un système de trading entièrement automatisé conçu spécifiquement pour le marché de la livre sterling (GBP), avec des performances vérifiées sur la paire GBPUSD. Il utilise une stratégie de cassure basée sur la volatilité pour tirer parti de l'élan du marché qui survient généralement à l'ouverture de Londres.

Cet Expert Advisor (EA) a été conçu avec une priorité sur la gestion du risque et la discipline, ce qui en fait un outil adapté aux traders soumis à des règles de drawdown strictes, comme dans les sociétés de trading propriétaires (Prop Firms).

📊 Stratégie de Trading

Cet EA évite les méthodes de récupération dangereuses :

Pas de Martingale

Pas de grille (Grid)

Pas d’arbitrage

Pas de trading à haute fréquence (HFT)

Il utilise à la place une logique classique de cassure de Price Action.

Il identifie la zone de consolidation nocturne et place des ordres en attente pour capter la volatilité initiale de la session de trading.

Chaque trade est protégé par un Stop Loss et un Take Profit dès l'entrée en position.

⚠️ AVERTISSEMENT

Cet EA est destiné aux traders qui valorisent la durabilité plutôt que l’illusion de la perfection.

Contrairement aux systèmes Martingale ou Grid dangereux qui masquent les pertes jusqu’à ce qu’ils détruisent le compte, cet EA fonctionne selon des principes de marché réalistes.

Vous connaîtrez des journées et des semaines de pertes — c’est la réalité inévitable du trading professionnel.

Si vous recherchez un système qui génère des profits chaque jour sans exception, ce logiciel n’est pas pour vous.

Mais si vous souhaitez un système de trading réel avec un potentiel à long terme, voici la réalité à accepter. Plus tôt vous l’acceptez, mieux ce sera pour votre parcours de trader.

🛡️ Fonctionnalités Clés

1. Limiteur de pertes journalières (Protection du capital)

L’EA intègre un moniteur de capital intégré.

L’utilisateur peut définir un pourcentage de "perte maximale quotidienne".

Si l’équité du compte descend en dessous de cette limite, l’EA ferme immédiatement toutes les positions ouvertes et cesse de trader jusqu’au jour suivant.

2. Prise en charge multi-actifs (Paires GBP)

Bien qu’optimisé pour la volatilité du GBPUSD, la logique de cassure fonctionne efficacement sur d'autres paires GBP.

L’EA s’adapte aux modèles de cassure de Londres présents dans les paires majeures, offrant des opportunités de diversification.

3. Gestion avancée des trades

L’EA va au-delà des cibles fixes classiques. Il utilise un système hybride de Break-Even qui sécurise les positions lorsqu’un ratio risque/rendement favorable est atteint, protégeant le capital en période de forte volatilité.

4. Mécanisme de reprise d’état

Conçu pour des environnements VPS, l’EA comprend un moteur de reprise d’état.

Si la plateforme redémarre ou que le VPS plante, l’EA détecte automatiquement les trades ouverts et reprend la gestion sans interruption.

⚙️ Recommandations

Symbole principal : GBPUSD

Symbole secondaire : GBPJPY

Unité de temps : M5

Type de compte : Comptes ECN, Raw ou Razor recommandés

VPS : Un VPS à faible latence est requis pour que le moniteur de capital fonctionne 24/7

🎁 Fichiers de configuration exclusifs (Important)

L’optimisation est la clé du succès.

Des fichiers .set (paramètres) spécialisés, optimisés pour les conditions des Prop Firms sur GBPUSD, sont disponibles.

Comment les obtenir : Après l’achat, envoyez-moi un message directement sur MQL5.

Pourquoi les utiliser : Ces fichiers contiennent les réglages optimisés de la "Phase 3", équilibrant profit et drawdown minimal.

📋 Paramètres d’entrée

AsianStartHour / EndHour : Définit l’heure de la zone de consolidation

BufferPoints : Distance de l’entrée à partir de la zone (éviter les faux signaux)

RiskPercent : Pourcentage de capital risqué par trade

UseDailyDrawdown : Activer/Désactiver l’arrêt quotidien de capital

MaxDailyLossPercent : Limite de perte quotidienne en pourcentage

⚠️ Avertissement sur les risques

Le trading sur le Forex et l’or comporte un niveau de risque élevé.

Les performances passées lors des backtests ne garantissent pas les résultats futurs.

Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques avant d’acheter un Expert Advisor.