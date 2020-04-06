The Blue Box
- Эксперты
- Ezequiel Tomas Gonzalez Araneda
- Версия: 1.0
- Активации: 8
THE BLUE BOX — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor), который работает по стратегии пробоя диапазона. Он определяет ценовой диапазон в заданной торговой сессии и открывает сделки при пробое этого диапазона, с возможностью прямого входа или повторного входа по откату.
🔍 КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Определение диапазона
EA анализирует движение цены в заданное время (например: 9:00–17:00) и строит «бокс» (Box) по HIGH и LOW данного периода.
2. Ожидание пробоя
- Бычий пробой: Цена > HIGH → сигнал на ПОКУПКУ
- Медвежий пробой: Цена < LOW → сигнал на ПРОДАЖУ
3. Вход в рынок
- DIRECT: Мгновенный вход при пробое диапазона
- PULLBACK: Ожидание отката обратно в диапазон для лучшей цены входа
4. Автоматическое управление
Автоматические Stop Loss, Take Profit, Break Even и Trailing Stop.
✨ ОСОБЕННОСТИ
- Визуальный диапазон (бокс) на графике
- Информационная панель в реальном времени
- Два режима входа (Direct/Pullback)
- Продвинутое управление риском (баланс или эквити)
- Автоматический Break Even и Trailing Stop
- Защита капитала (Safety Stops)
- Настраиваемые временные фильтры
- Совместимость с любым символом и таймфреймом
📋 ПАРАМЕТРЫ
🔹 GENERAL STRATEGY
MagicBase Базовый номер для идентификации сделок. Для каждого символа генерируется уникальный magic number.
EntryMode Режим входа. ENTRY_DIRECT — вход при пробое; ENTRY_PULLBACK — вход по откату.
EntryOnCandleClose Подтверждение пробоя по закрытию свечи (true) или разрешение входа внутри свечи (false).
ConsecutiveCandles Количество свечей, закрывшихся вне диапазона, для подтверждения пробоя (работает только при EntryOnCandleClose=true).
🎨 BOX VISUALIZATION
ProgressiveDrawing False — рисует бокс в конце периода; true — обновляет в реальном времени.
ShowInfoPanel Отображает панель информации со статистикой в реальном времени.
LineColorWaiting Цвет линий HIGH/LOW в режиме ожидания.
LineColorActivated Цвет линий после активации пробоя.
LineColorBuyFilled Цвет линии HIGH после исполнения покупки.
LineColorSellFilled Цвет линии LOW после исполнения продажи.
🛡️ SAFETY STOP
EnableSafetyStop Включает систему глобальной безопасности.
MaxEquityLoss Останавливает EA, если просадка по эквити достигает указанной величины от пикового баланса.
MaxConsecutiveLosses Останавливает торговлю после X подряд убыточных сделок.
💰 ORDER MANAGEMENT
RiskPercent Процент баланса/эквити, который робот рискует в каждой сделке.
RiskBase Основа риска: RISK_ON_BALANCE — от баланса; RISK_ON_EQUITY — от эквити.
SlMode Способ расчёта SL. SL_FROM_BOX_EDGE — от границы бокса; SL_FROM_ENTRY — от цены входа.
SlBoxPercent Размер SL в % от высоты бокса. 100% = полный размер диапазона.
UseFixedLot Игнорировать риск-менеджмент и использовать фиксированный лот.
FixedLotSize Размер фиксированного лота (при UseFixedLot=true).
📈 BREAK EVEN MANAGEMENT
EnableBreakEven Включает автоматическое перенос SL в безубыток.
BeTriggerRatio Множитель SL, необходимый для активации BE. 1.0 = прибыль равна 1× SL.
BeNewSlRatio Новая позиция SL. 0.1 = 10% SL выше точки входа.
📉 TRAILING STOP MANAGEMENT
EnableTrailingStop Включает трейлинг-стоп.
TrailingStartPips Прибыль в пунктах, необходимая для активации трейлинга.
TrailingStopDistance Расстояние между ценой и трейлинг-стопом.
🎯 TAKE PROFIT MANAGEMENT
TpMode Метод расчёта TP. TP_FROM_ENTRY — от входа; TP_FROM_BOX_EDGE — от границы бокса; TP_DISABLED — без TP.
TpRatio Множитель SL для расчёта TP. 2.0 = TP равен 2× SL (R:R = 1:2).
⏰ RANGE SCHEDULE
StartHour / StartMinute Начальное время для расчёта диапазона.
EndHour / EndMinute Время окончания диапазона.
⏱️ TIME FILTERS
EnableEntryDeadline Включает дедлайн для входа в рынок.
EntryDeadlineHour / EntryDeadlineMinute Последнее допустимое время для открытия сделок.
EnableTimeClose Закрывает сделки в указанное время.
CloseHour / CloseMinute Время принудительного закрытия.
🔄 PULLBACK ENTRY
ToleranceMode Метод расчёта зоны повторного входа. TOLERANCE_PERCENTAGE — % от бокса; TOLERANCE_PIPS — фиксированные пункты.
ReentryTolerancePercent Зона повторного входа в % от высоты бокса.
ReentryTolerancePips Зона повторного входа в пунктах.
ShowReentryLines Отображает линии зоны повторного входа.
BuyEntryPrice Цена проверки входа в BUY. PRICE_BID — консервативно; PRICE_ASK — агрессивно.
SellEntryPrice Цена проверки входа в SELL. PRICE_BID — консервативно; PRICE_ASK — агрессивно.
🚫 DISTANCE FILTER
EnableMaxDistanceFilter Запрещает вход, если цена ушла слишком далеко после пробоя.
MaxDistancePercent Максимально допустимое расстояние в % от размера бокса.
🎓 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
✅ Минимум 1 месяц бэктеста в демо ✅ Таймфреймы: M1–M5 ✅ Инструменты: EURUSD, GOLD, BTCUSD, US500 ✅ Корректировать время под основные торговые сессии ✅ Максимальный риск 1–2% на сделку ✅ Рекомендуется VPS для работы 24/7
⚠️ Избегать новостей высокой важности ⚠️ Не использовать на рынке с низкой волатильностью ⚠️ Не увеличивать лот после убытков ⚠️ Осторожно со спредами
📞 ПОДДЕРЖКА
Telegram: https://t.me/+5JnhsuQeTn82MGQx
📜 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Торговля сопряжена с высоким риском. Убытки могут превысить первоначальные вложения. Торгуйте только теми средствами, которые готовы потерять. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов. THE BLUE BOX — автоматизированный инструмент, результаты зависят от рыночных условий и настроек.