The Blue Box

THE BLUE BOX — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor), который работает по стратегии пробоя диапазона. Он определяет ценовой диапазон в заданной торговой сессии и открывает сделки при пробое этого диапазона, с возможностью прямого входа или повторного входа по откату.

🔍 КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Определение диапазона

EA анализирует движение цены в заданное время (например: 9:00–17:00) и строит «бокс» (Box) по HIGH и LOW данного периода.

2. Ожидание пробоя

  • Бычий пробой: Цена > HIGH → сигнал на ПОКУПКУ
  • Медвежий пробой: Цена < LOW → сигнал на ПРОДАЖУ

3. Вход в рынок

  • DIRECT: Мгновенный вход при пробое диапазона
  • PULLBACK: Ожидание отката обратно в диапазон для лучшей цены входа

4. Автоматическое управление

Автоматические Stop Loss, Take Profit, Break Even и Trailing Stop.

✨ ОСОБЕННОСТИ

  • Визуальный диапазон (бокс) на графике
  • Информационная панель в реальном времени
  • Два режима входа (Direct/Pullback)
  • Продвинутое управление риском (баланс или эквити)
  • Автоматический Break Even и Trailing Stop
  • Защита капитала (Safety Stops)
  • Настраиваемые временные фильтры
  • Совместимость с любым символом и таймфреймом

📋 ПАРАМЕТРЫ

🔹 GENERAL STRATEGY

MagicBase Базовый номер для идентификации сделок. Для каждого символа генерируется уникальный magic number.

EntryMode Режим входа. ENTRY_DIRECT — вход при пробое; ENTRY_PULLBACK — вход по откату.

EntryOnCandleClose Подтверждение пробоя по закрытию свечи (true) или разрешение входа внутри свечи (false).

ConsecutiveCandles Количество свечей, закрывшихся вне диапазона, для подтверждения пробоя (работает только при EntryOnCandleClose=true).

🎨 BOX VISUALIZATION

ProgressiveDrawing False — рисует бокс в конце периода; true — обновляет в реальном времени.

ShowInfoPanel Отображает панель информации со статистикой в реальном времени.

LineColorWaiting Цвет линий HIGH/LOW в режиме ожидания.

LineColorActivated Цвет линий после активации пробоя.

LineColorBuyFilled Цвет линии HIGH после исполнения покупки.

LineColorSellFilled Цвет линии LOW после исполнения продажи.

🛡️ SAFETY STOP

EnableSafetyStop Включает систему глобальной безопасности.

MaxEquityLoss Останавливает EA, если просадка по эквити достигает указанной величины от пикового баланса.

MaxConsecutiveLosses Останавливает торговлю после X подряд убыточных сделок.

💰 ORDER MANAGEMENT

RiskPercent Процент баланса/эквити, который робот рискует в каждой сделке.

RiskBase Основа риска: RISK_ON_BALANCE — от баланса; RISK_ON_EQUITY — от эквити.

SlMode Способ расчёта SL. SL_FROM_BOX_EDGE — от границы бокса; SL_FROM_ENTRY — от цены входа.

SlBoxPercent Размер SL в % от высоты бокса. 100% = полный размер диапазона.

UseFixedLot Игнорировать риск-менеджмент и использовать фиксированный лот.

FixedLotSize Размер фиксированного лота (при UseFixedLot=true).

📈 BREAK EVEN MANAGEMENT

EnableBreakEven Включает автоматическое перенос SL в безубыток.

BeTriggerRatio Множитель SL, необходимый для активации BE. 1.0 = прибыль равна 1× SL.

BeNewSlRatio Новая позиция SL. 0.1 = 10% SL выше точки входа.

📉 TRAILING STOP MANAGEMENT

EnableTrailingStop Включает трейлинг-стоп.

TrailingStartPips Прибыль в пунктах, необходимая для активации трейлинга.

TrailingStopDistance Расстояние между ценой и трейлинг-стопом.

🎯 TAKE PROFIT MANAGEMENT

TpMode Метод расчёта TP. TP_FROM_ENTRY — от входа; TP_FROM_BOX_EDGE — от границы бокса; TP_DISABLED — без TP.

TpRatio Множитель SL для расчёта TP. 2.0 = TP равен 2× SL (R:R = 1:2).

⏰ RANGE SCHEDULE

StartHour / StartMinute Начальное время для расчёта диапазона.

EndHour / EndMinute Время окончания диапазона.

⏱️ TIME FILTERS

EnableEntryDeadline Включает дедлайн для входа в рынок.

EntryDeadlineHour / EntryDeadlineMinute Последнее допустимое время для открытия сделок.

EnableTimeClose Закрывает сделки в указанное время.

CloseHour / CloseMinute Время принудительного закрытия.

🔄 PULLBACK ENTRY

ToleranceMode Метод расчёта зоны повторного входа. TOLERANCE_PERCENTAGE — % от бокса; TOLERANCE_PIPS — фиксированные пункты.

ReentryTolerancePercent Зона повторного входа в % от высоты бокса.

ReentryTolerancePips Зона повторного входа в пунктах.

ShowReentryLines Отображает линии зоны повторного входа.

BuyEntryPrice Цена проверки входа в BUY. PRICE_BID — консервативно; PRICE_ASK — агрессивно.

SellEntryPrice Цена проверки входа в SELL. PRICE_BID — консервативно; PRICE_ASK — агрессивно.

🚫 DISTANCE FILTER

EnableMaxDistanceFilter Запрещает вход, если цена ушла слишком далеко после пробоя.

MaxDistancePercent Максимально допустимое расстояние в % от размера бокса.



🎓 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

✅ Минимум 1 месяц бэктеста в демо ✅ Таймфреймы: M1–M5 ✅ Инструменты: EURUSD, GOLD, BTCUSD, US500 ✅ Корректировать время под основные торговые сессии ✅ Максимальный риск 1–2% на сделку ✅ Рекомендуется VPS для работы 24/7

⚠️ Избегать новостей высокой важности ⚠️ Не использовать на рынке с низкой волатильностью ⚠️ Не увеличивать лот после убытков ⚠️ Осторожно со спредами

📞 ПОДДЕРЖКА

Telegram: https://t.me/+5JnhsuQeTn82MGQx

📜 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Торговля сопряжена с высоким риском. Убытки могут превысить первоначальные вложения. Торгуйте только теми средствами, которые готовы потерять. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов. THE BLUE BOX — автоматизированный инструмент, результаты зависят от рыночных условий и настроек.


