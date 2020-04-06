THE BLUE BOX ist ein professioneller Expert Advisor, der Range-Breakouts handelt. Er identifiziert eine Preisrange während einer bestimmten Session und führt Trades aus, wenn der Preis diese Range durchbricht – mit Optionen für direkten Einstieg oder Wiedereinstieg per Pullback.

🔍 FUNKTIONSWEISE

1. Identifizierung der Range

Analysiert die Kursbewegung innerhalb eines definierten Zeitraums (z. B. 9:00–17:00) und zeichnet eine „Box“ basierend auf dem HIGH und LOW dieses Zeitfensters.

2. Warten auf den Ausbruch

Bullisher Ausbruch: Preis > HIGH → Kaufsignal

Preis > HIGH → Kaufsignal Bearisher Ausbruch: Preis < LOW → Verkaufssignal

3. Markteinstieg

DIRECT: Einstieg sofort beim Ausbruch

Einstieg sofort beim Ausbruch PULLBACK: Wartet auf einen Rücksetzer in die Range für einen besseren Einstiegspreis

4. Automatisches Management

Stop Loss, Take Profit, Break Even und Trailing Stop werden automatisch verwaltet.

✨ EIGENSCHAFTEN

Visuelle Range-Box im Chart

Echtzeit-Informationspanel

Zwei Entry-Modi (Direct / Pullback)

Fortgeschrittenes Risikomanagement (Balance oder Equity)

Automatischer Break Even und Trailing Stop

Kapitalschutz (Safety Stops)

Konfigurierbare Zeitfilter

Kompatibel mit jedem Symbol und jedem Timeframe

📋 PARAMETER

🔹 GENERAL STRATEGY

MagicBase Basisnummer zur Identifikation von Trades. Für jedes Symbol wird automatisch eine eindeutige Magic Number generiert.

EntryMode Entry-Modus. ENTRY_DIRECT tritt sofort ein, ENTRY_PULLBACK wartet auf einen Rücksetzer.

EntryOnCandleClose Bestätigt den Ausbruch durch Kerzenschluss (true) oder erlaubt auch intrabar Entry (false).

ConsecutiveCandles Anzahl aufeinanderfolgender Kerzen, die außerhalb der Range schließen (nur wenn EntryOnCandleClose=true).

🎨 BOX VISUALIZATION

ProgressiveDrawing false zeichnet die Box nach Ende der Range, true aktualisiert sie in Echtzeit.

ShowInfoPanel Zeigt ein Informationspanel mit Echtzeitstatistiken.

LineColorWaiting Linienfarbe für HIGH/LOW vor Aktivierung.

LineColorActivated Aktivierte Linienfarbe nach Ausbruch.

LineColorBuyFilled HIGH-Linienfarbe nach ausgeführtem Kauf.

LineColorSellFilled LOW-Linienfarbe nach ausgeführtem Verkauf.

🛡️ SAFETY STOP

EnableSafetyStop Aktiviert das globale Sicherheitssystem.

MaxEquityLoss Stoppt den EA, wenn dieser Betrag vom Equity-Höchststand verloren wurde.

MaxConsecutiveLosses Stoppt nach X aufeinanderfolgenden Verlusttrades.

💰 ORDER MANAGEMENT

RiskPercent Prozent des Balance-/Equity-Risikos pro Trade.

RiskBase Berechnungsbasis: RISK_ON_BALANCE verwendet Balance; RISK_ON_EQUITY verwendet Equity.

SlMode Basis für den Stop Loss. SL_FROM_BOX_EDGE verwendet die Range-Grenzen; SL_FROM_ENTRY verwendet den Einstiegspreis.

SlBoxPercent SL-Größe in % der Boxhöhe. 100% = komplette Boxhöhe.

UseFixedLot Ignoriert Risikoberechnung und nutzt fixe Lots.

FixedLotSize Feste Lotgröße (nur wenn UseFixedLot=true).

📈 BREAK EVEN MANAGEMENT

EnableBreakEven Aktiviert automatischen Break Even.

BeTriggerRatio Verhältnis des SL, ab dem BE ausgelöst wird. 1.0 = Gewinn in Höhe des SL.

BeNewSlRatio Platzierung des neuen SL. 0.1 = 10% des SL oberhalb des Entry.

📉 TRAILING STOP MANAGEMENT

EnableTrailingStop Aktiviert den Trailing Stop.

TrailingStartPips Benötigte Gewinnpips zur Aktivierung des Trailings.

TrailingStopDistance Abstand in Pips zwischen Preis und Trailing Stop.

🎯 TAKE PROFIT MANAGEMENT

TpMode Basis für Take Profit. TP_FROM_ENTRY basiert auf Entry; TP_FROM_BOX_EDGE basiert auf der Range; TP_DISABLED deaktiviert TP.

TpRatio SL-Multiplikator für TP. 2.0 = TP ist 2× SL (Chance:Risikoverhältnis 1:2).

⏰ RANGE SCHEDULE

StartHour / StartMinute Startzeit der Range.

EndHour / EndMinute Endzeit der Range.

⏱️ TIME FILTERS

EnableEntryDeadline Aktiviert Entry-Einschränkungen basierend auf Uhrzeit.

EntryDeadlineHour / EntryDeadlineMinute Letzte mögliche Entry-Uhrzeit.

EnableTimeClose Schließt Trades zu einer bestimmten Uhrzeit.

CloseHour / CloseMinute Uhrzeit des erzwungenen Schließens.

🔄 PULLBACK ENTRY

ToleranceMode Messmethode der Wiedereinstiegszone. TOLERANCE_PERCENTAGE = % der Box; TOLERANCE_PIPS = feste Pips.

ReentryTolerancePercent Widerstandszone in % der Boxhöhe (falls Prozentmodus).

ReentryTolerancePips Feste Pips für Wiedereinstieg (falls Pips-Modus).

ShowReentryLines Zeichnet Toleranzlinien im Chart.

BuyEntryPrice Preis zur Prüfung des KAUF-Einstiegs. PRICE_BID = konservativ; PRICE_ASK = aggressiv.

SellEntryPrice Preis zur Prüfung des VERKAUF-Einstiegs. PRICE_BID = konservativ; PRICE_ASK = aggressiv.

🚫 DISTANCE FILTER

EnableMaxDistanceFilter Verhindert Entry, wenn sich der Preis nach dem Ausbruch zu weit entfernt.

MaxDistancePercent Maximal erlaubte Entfernung in % der Boxhöhe.









🎓 BEST PRACTICES

✅ Mindestens 1 Monat Backtesting (Demo) ✅ Empfohlene Timeframes: M1–M5 ✅ Empfohlene Instrumente: EURUSD, GOLD, BTCUSD, US500 ✅ Handelszeiten an wichtige Sessions anpassen ✅ Maximal 1–2% Risiko pro Trade ✅ VPS empfohlen für 24/7-Betrieb

⚠️ Hochvolatile Nachrichten vermeiden ⚠️ Nicht in Märkten mit geringer Volatilität verwenden ⚠️ Lotgröße nach Verlusten nicht erhöhen ⚠️ Auf hohe Spreads achten

📞 SUPPORT

Telegram: https://t.me/+5JnhsuQeTn82MGQx

📜 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Trading birgt ein hohes Risiko. Verluste können die ursprüngliche Investition übersteigen. Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. THE BLUE BOX ist ein automatisiertes Tool; die Ergebnisse hängen von Marktbedingungen und Konfiguration ab.