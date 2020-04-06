The Blue Box

THE BLUE BOX ist ein professioneller Expert Advisor, der Range-Breakouts handelt. Er identifiziert eine Preisrange während einer bestimmten Session und führt Trades aus, wenn der Preis diese Range durchbricht – mit Optionen für direkten Einstieg oder Wiedereinstieg per Pullback.

🔍 FUNKTIONSWEISE

1. Identifizierung der Range

Analysiert die Kursbewegung innerhalb eines definierten Zeitraums (z. B. 9:00–17:00) und zeichnet eine „Box“ basierend auf dem HIGH und LOW dieses Zeitfensters.

2. Warten auf den Ausbruch

  • Bullisher Ausbruch: Preis > HIGH → Kaufsignal
  • Bearisher Ausbruch: Preis < LOW → Verkaufssignal

3. Markteinstieg

  • DIRECT: Einstieg sofort beim Ausbruch
  • PULLBACK: Wartet auf einen Rücksetzer in die Range für einen besseren Einstiegspreis

4. Automatisches Management

Stop Loss, Take Profit, Break Even und Trailing Stop werden automatisch verwaltet.

✨ EIGENSCHAFTEN

  • Visuelle Range-Box im Chart
  • Echtzeit-Informationspanel
  • Zwei Entry-Modi (Direct / Pullback)
  • Fortgeschrittenes Risikomanagement (Balance oder Equity)
  • Automatischer Break Even und Trailing Stop
  • Kapitalschutz (Safety Stops)
  • Konfigurierbare Zeitfilter
  • Kompatibel mit jedem Symbol und jedem Timeframe

📋 PARAMETER

🔹 GENERAL STRATEGY

MagicBase Basisnummer zur Identifikation von Trades. Für jedes Symbol wird automatisch eine eindeutige Magic Number generiert.

EntryMode Entry-Modus. ENTRY_DIRECT tritt sofort ein, ENTRY_PULLBACK wartet auf einen Rücksetzer.

EntryOnCandleClose Bestätigt den Ausbruch durch Kerzenschluss (true) oder erlaubt auch intrabar Entry (false).

ConsecutiveCandles Anzahl aufeinanderfolgender Kerzen, die außerhalb der Range schließen (nur wenn EntryOnCandleClose=true).

🎨 BOX VISUALIZATION

ProgressiveDrawing false zeichnet die Box nach Ende der Range, true aktualisiert sie in Echtzeit.

ShowInfoPanel Zeigt ein Informationspanel mit Echtzeitstatistiken.

LineColorWaiting Linienfarbe für HIGH/LOW vor Aktivierung.

LineColorActivated Aktivierte Linienfarbe nach Ausbruch.

LineColorBuyFilled HIGH-Linienfarbe nach ausgeführtem Kauf.

LineColorSellFilled LOW-Linienfarbe nach ausgeführtem Verkauf.

🛡️ SAFETY STOP

EnableSafetyStop Aktiviert das globale Sicherheitssystem.

MaxEquityLoss Stoppt den EA, wenn dieser Betrag vom Equity-Höchststand verloren wurde.

MaxConsecutiveLosses Stoppt nach X aufeinanderfolgenden Verlusttrades.

💰 ORDER MANAGEMENT

RiskPercent Prozent des Balance-/Equity-Risikos pro Trade.

RiskBase Berechnungsbasis: RISK_ON_BALANCE verwendet Balance; RISK_ON_EQUITY verwendet Equity.

SlMode Basis für den Stop Loss. SL_FROM_BOX_EDGE verwendet die Range-Grenzen; SL_FROM_ENTRY verwendet den Einstiegspreis.

SlBoxPercent SL-Größe in % der Boxhöhe. 100% = komplette Boxhöhe.

UseFixedLot Ignoriert Risikoberechnung und nutzt fixe Lots.

FixedLotSize Feste Lotgröße (nur wenn UseFixedLot=true).

📈 BREAK EVEN MANAGEMENT

EnableBreakEven Aktiviert automatischen Break Even.

BeTriggerRatio Verhältnis des SL, ab dem BE ausgelöst wird. 1.0 = Gewinn in Höhe des SL.

BeNewSlRatio Platzierung des neuen SL. 0.1 = 10% des SL oberhalb des Entry.

📉 TRAILING STOP MANAGEMENT

EnableTrailingStop Aktiviert den Trailing Stop.

TrailingStartPips Benötigte Gewinnpips zur Aktivierung des Trailings.

TrailingStopDistance Abstand in Pips zwischen Preis und Trailing Stop.

🎯 TAKE PROFIT MANAGEMENT

TpMode Basis für Take Profit. TP_FROM_ENTRY basiert auf Entry; TP_FROM_BOX_EDGE basiert auf der Range; TP_DISABLED deaktiviert TP.

TpRatio SL-Multiplikator für TP. 2.0 = TP ist 2× SL (Chance:Risikoverhältnis 1:2).

⏰ RANGE SCHEDULE

StartHour / StartMinute Startzeit der Range.

EndHour / EndMinute Endzeit der Range.

⏱️ TIME FILTERS

EnableEntryDeadline Aktiviert Entry-Einschränkungen basierend auf Uhrzeit.

EntryDeadlineHour / EntryDeadlineMinute Letzte mögliche Entry-Uhrzeit.

EnableTimeClose Schließt Trades zu einer bestimmten Uhrzeit.

CloseHour / CloseMinute Uhrzeit des erzwungenen Schließens.

🔄 PULLBACK ENTRY

ToleranceMode Messmethode der Wiedereinstiegszone. TOLERANCE_PERCENTAGE = % der Box; TOLERANCE_PIPS = feste Pips.

ReentryTolerancePercent Widerstandszone in % der Boxhöhe (falls Prozentmodus).

ReentryTolerancePips Feste Pips für Wiedereinstieg (falls Pips-Modus).

ShowReentryLines Zeichnet Toleranzlinien im Chart.

BuyEntryPrice Preis zur Prüfung des KAUF-Einstiegs. PRICE_BID = konservativ; PRICE_ASK = aggressiv.

SellEntryPrice Preis zur Prüfung des VERKAUF-Einstiegs. PRICE_BID = konservativ; PRICE_ASK = aggressiv.

🚫 DISTANCE FILTER

EnableMaxDistanceFilter Verhindert Entry, wenn sich der Preis nach dem Ausbruch zu weit entfernt.

MaxDistancePercent Maximal erlaubte Entfernung in % der Boxhöhe.



🎓 BEST PRACTICES

✅ Mindestens 1 Monat Backtesting (Demo) ✅ Empfohlene Timeframes: M1–M5 ✅ Empfohlene Instrumente: EURUSD, GOLD, BTCUSD, US500 ✅ Handelszeiten an wichtige Sessions anpassen ✅ Maximal 1–2% Risiko pro Trade ✅ VPS empfohlen für 24/7-Betrieb

⚠️ Hochvolatile Nachrichten vermeiden ⚠️ Nicht in Märkten mit geringer Volatilität verwenden ⚠️ Lotgröße nach Verlusten nicht erhöhen ⚠️ Auf hohe Spreads achten

📞 SUPPORT

Telegram: https://t.me/+5JnhsuQeTn82MGQx

📜 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Trading birgt ein hohes Risiko. Verluste können die ursprüngliche Investition übersteigen. Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. THE BLUE BOX ist ein automatisiertes Tool; die Ergebnisse hängen von Marktbedingungen und Konfiguration ab.


Empfohlene Produkte
Trivia Euraud M30
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experten
Beschreibung des Produkts Der Trivia M30 EURAUD ist ein Handelsroboter, der für den EUR/AUD-Handel im 30-Minuten-Raster (M30) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) wurde mit dem Ziel entwickelt, mit Hilfe von robusten und individuellen Strategien Marktchancen zu erkunden und dabei sowohl auf die Optimierung als auch auf den Schutz des Kapitals zu setzen. Ausgestattet mit verschiedenen technischen Indikatoren und Nachrichtenfiltern bietet der Trivia M30 EURAUD eine maßgeschneiderte Lösung
Statistical Intelligence EA MT5
Marios Demosthenous
Experten
Entfesseln Sie die Kraft des fortschrittlichen Handels mit "Statistical Intelligence EA MT5", dem Expert Advisor, der Ihre Handelsstrategie durch intelligente Marktanalyse und Präzision verbessert. Hier erfahren Sie, warum "Statistical Intelligence EA MT5" das ultimative Tool für Händler ist, die ihr Potenzial maximieren möchten: 1. Fortgeschrittene Marktanalyse: Der "Statistical Intelligence EA MT5" nutzt die Kraft umfassender historischer Marktanalysen und macht präzise Vorhersagen über zukünf
Bot DayLong Completo
VINI INVEST
Experten
️ ÜBER DIE STRATEGIE ‍ Der DayLong-Roboter wurde auf der Grundlage der Strategie programmiert, die der Ingenieur Vinicius Reis nach jahrelangem Handel, der Ausbildung von Hunderten von Studenten und Tausenden von Handelsstunden entwickelt hat. Sie verwenden in ihrer Formel einige parametrisierte Indikatoren und Oszillatoren, um die explosiven Ausgangspunkte des brasilianischen Index-Futures-Trends vorherzusagen. Mit ihren Parametern, die durch die Bewegungshistorie des Vermögenswerts
Ifx Trend Master
Muhammad Zhafran Zhabyansyah
Experten
IFX Trend Master - Richtungsabhängiger Expert Advisor für MT5 Produkt Übersicht IFX Trend Master ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die es vorziehen, die Marktrichtung manuell zu bestimmen, während sie die Handelsausführung und das Management an ein automatisches System delegieren. Dieser Expert Advisor ermöglicht es Händlern, ihre eigene Marktanalyse mit disziplinierter, regelbasierter Ausführung zu kombinieren. Der Benutzer bestimmt die primäre Trendrichtung
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experten
Live-Signal Finden Sie mehr hier:   https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Updates und Entwicklungen, indem Sie den offiziellen  PrizmaL-Kanal   abonnieren! Dieser Trading-Roboter ist speziell auf das Währungspaar NZDCAD abgestimmt und basiert auf einer Durchschnittsstrategie, die RSI und CCI als Hauptindikatoren verwendet. Jeder Trade wird mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, um das Risikomanagement und die Re
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Super Euro FX
Michael Prescott Burney
Experten
Super Euro FX ist ein Expert Advisor, der speziell für das Währungspaar EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Seine zentrale Design-Philosophie dreht sich darum, eine hohe Gewinnrate zu erzielen und gleichzeitig fortschrittliche Risikomanagement-Protokolle zu integrieren, um den geringstmöglichen Drawdown im Verhältnis zu seiner Leistung zu erhalten. Das System wird von einer komplexen Engine angetrieben, die 225 verschiedene Handelsstrategien ausführt. Dieser Multi-Strategie-Ansatz er
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experten
Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
EA Name : Spike Catcher Zähler Zeitrahmen: 1-Minute Mindestguthaben pro Asset: 200$ Indikatoren/Parameter: Volumen: Die Anzahl der Trades, die während eines 1-Minuten-Balkens ausgeführt wurden. Hüllkurven: Ein technischer Indikator, der aus oberen und unteren Bändern um einen gleitenden Durchschnitt besteht, um potenzielle überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren. Parabolic SAR: Ein Trendfolge-Indikator, der potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte anzeigt, indem er Punkte über o
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Experten
50% Rabatt bis zum Ende des Monats ($199). Regulärer Preis $399 Alle unsere Signale sind jetzt auf myfxbook verfügbar: klicken Sie hier Einzigartige Set-Dateien und alle Empfehlungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle zukünftigen Updates des Beraters sind im Preis enthalten. Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich und ich werde Ihnen helfen, zu installieren und konfigurieren Sie den Roboter richtig. Ich werde Ihnen auch Informationen darüber geben, wie Sie einen kostenlosen VPS von eine
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experten
REALER BACKTEST / LANGFRISTIGE PROFITABILITÄT ComplexEuro Edge PRO ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, ein sorgfältig entwickeltes EURUSD-Handelssystem, das darauf spezialisiert ist, hochpräzise Trades auszuführen, indem es eine einzigartige Reihe von strengen Bedingungen und technischen Kriterien anwendet. Mindesteinlage : $100 Zeitrahmen : M1 Paar: EURUSD VPS wird empfohlen Auto Close am Wochenende ( wenn in DD lassen Sie es sein und vertrauen Sie den Prozess ) Signal : https://www.mql5
Promex MT5
Evgeniia Terekhova
5 (2)
Experten
Promex ist ein einzigartiger Berater, der bei einer starken Kursabweichung vom normalen Wert handelt. Wenn Sie Trades zu einem Zeitpunkt öffnen, an dem eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung sehr wahrscheinlich ist, begleitet der Promex-Berater sie mit einem kurzen Trailing-Stopp, wodurch ein kleiner Gewinn vom Markt erzielt wird, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%. Anforderungen an das Handelskonto. Счета Kontotyp: ECN und RAW Leverage: 1:30 oder mehr Mindesteinzahlung: 100 USD
UT Master
Suresh Pargunam
Experten
UT Bot LineReg EA (M5) - Strategie Beschreibung Der UT Bot LineReg EA (v9.3.4) ist ein fortschrittliches , trendfolgendes und reversal-geschütztes automatisiertes Handelssystem , das in MQL5 entwickelt wurde und für den M5-Zeitrahmen optimiert ist. Er kombiniert lineare Regressionspreisverfolgung , adaptive ATR-Volatilitätskontrolle und eine sichere Reversal-Engine , um kontrollierte, risikogeleitete Einstiege mit starker Trendbestätigung zu liefern. Kern-Handelslogik 1. Lineare Regression Preis
Kral
Dragan Drenjanin
Experten
KRAL - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Willkommen bei KRAL - einem hochentwickelten und zuverlässigen Expert Advisor, der exklusiv für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. KRAL wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und konsistente Leistung verlangen. KRAL ist ein leistungsstarker Verbündeter bei der Navigation auf den dynamischen Finanzmärkten von heute. Hauptmerkmale Umfassendes Order Management - Unterstützt Markt-, Stop- und Limit-Orders mit
GoldScalperEA
Samuel Zulu
Experten
Der Gold Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der den XAUUSD (Gold)-Markt durch intelligentes, auf Unterstützung und Widerstand basierendes Scalping dominieren soll. Gebaut mit einer sauberen, einfachen und minimalistischen Handelslogik ohne überkomplizierten Jargon, mit dem die meisten EAs zu werben versuchen, führt dieser Gold-Scalping-Roboter hochwahrscheinliche Ausbruchsgeschäfte mit chirurgischer Genauigkeit aus, indem er einfaches, grundlegendes Support- und Resistance-
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
EA OrgBaseHedge3
John Wangombe
Experten
Dies ist ein Experte Berater gedacht, um kleine Konten mit geringem Risiko Handelsstrategie zu wachsen, gebaut, um den Handel Bereich Chart-Symbole und hat eine breite Palette von Multiplikatoren, um mit Ihrem Konto wachsen. Trades mit martinagale, Grid und Hedging zu scalp den Markt,. Sollte der Handel mit "ENABLE_TRAILING" im Eingabefeld auf true gestellt werden. Feinabstimmung der Eingaben wird auch empfohlen, je nach dem Chart zu handeln. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Ratschläge und
Darwin Swing MT5
Guillaume Duportal
4.82 (49)
Experten
Darwin Swing MT5 Übersicht: Darwin Swing ist ein Expert Advisor für mittel­fristiges Swing-Trading. Er analysiert Unterstützungs- und Widerstandsbereiche und nutzt virtuelle Positionen, um mögliche Ausbrüche vorwegzunehmen. Reale Orders werden nur platziert, wenn die vordefinierten Bedingungen erfüllt sind. Nach dem Erfolg von Darwin Evolution folgt Darwin Swing, der parallel eingesetzt werden kann. Ziel ist es, sich mit langfristiger Ausrichtung möglichst eng an manuellen Handel anzulehnen. Es
Triple M
Henny Kurniawati
Experten
Willkommen beim Triple M Expert Advisor, einem hochmodernen Handelssystem, das Händlern ein zuverlässiges, sicheres und anpassungsfähiges Instrument für die Navigation durch die Komplexität des Goldmarktes bietet. Das Triple M-System zeichnet sich dadurch aus, dass es dem Risikomanagement und der Transparenz Vorrang einräumt und so gewährleistet, dass Ihre Handelserfahrung sowohl sicher als auch anpassbar ist. Setfile Start-Promo! 10 Plätze zum aktuellen Preis verfügbar! Nächster Preis: 599$
Hulk
Dragan Drenjanin
5 (1)
Experten
Der Hulk Expert Advisor für MT5 The Hulk ist ein leistungsstarker Expert Advisor für MetaTrader 5, der für den Handel mit XAUEUR , USDCAD, XAUUSD, BTCUSD , LNKUSD, und GBPCAD, etc. optimiert ist. mit einem H1-Zeitrahmen . Beim Handel mit mehreren Symbolen wird jedem Symbol automatisch eine eindeutige magische Zahl hinzugefügt, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Hauptmerkmale: Handel mit mehreren Symbolen auf demselben Chart ( verwenden Sie ein Komma als Trennzeichen), z. B. XAUEUR
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Experten
Zeitlich begrenztes Angebot: 50% Rabatt auf den Einführungspreis für einen Tag! Opal ist ein leistungsstarkes Tool, das modernste Algorithmen und KI-gesteuerte Berechnungen verwendet. Dieser vollautomatische EA umfasst die außergewöhnlichen Qualitäten, die wir mit dem opulenten Edelstein verbinden: richtige Entscheidungsfindung, Besonnenheit und starker Schutz. Das Kapital wird durch fortschrittliche Money-Management-Module, Filter, zweistufige Trailing-Stops und flexible Anpassungsmöglichke
Tradax Propfirms
Jean Christophe Paput
Experten
**************** TRADAX- PropFirm Ready . TRADAX PF wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen der PropFirm Challenges zu erfüllen. Die Tests wurden auf einem FTMO-Konto durchgeführt, aber der EA kann leicht an die Kriterien anderer Prop Firms angepasst werden. **************** Built-in Safety Features: Automatische Einhaltung eines maximalen täglichen Drawdowns von 5% ( einstellbar). Kontrolle des Gesamtdrawdowns auf 8%, 9%, 10% ( einstellbar). Intelligentes Management v
Taurus XAUUSD
Sivaprasanthan Kandasamy
Experten
Ich freue mich, Ihnen TAURUS vorstellen zu können, einen leistungsstarken Expert Advisor (EA) für den XAUUSD (Gold)-Markt . TAURUS wurde speziell für 30-Minuten-Charts (M30) entwickelt und ist für RAW- und ECN-Konten optimiert, um eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit und minimale Slippage zu gewährleisten. Hauptmerkmale von TAURUS Leistungsstarke Handelsstrategie TAURUS nutzt eine Kombination aus Preisaktion, Trendanalyse und volatilitätsbasierten Algorithmen , um die besten Handelsmöglichkeite
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Index Magic Pro
Dror Shamir
Experten
INDEX MAGIC PRO - Einfache Strategie für den NAS100-Handel hier überwachen: Darwinex Nullkonto - https://www.mql5.com/en/signals/2341713?source=Site+Signale+Mein tinyurl.com/3zezmn3h (kopieren und einfügen der url ) Hallo Trader! Ich möchte völlig ehrlich darüber sein, was dieser EA tut und was nicht. Was dieser EA wirklich ist: Dies ist ein einfaches Handelssystem, das ich für den Indexhandel gebaut habe, hauptsächlich für den NASDAQ 100. Es sucht nach starken Momentum-Kerzen (Kerzen mit kleine
UniversalTrader
Remi Passanello
4.64 (11)
Experten
Universal Trader (UT) Dieser EA ist Teil der RPTrade Pro Solutions Systeme. UT ist ein Handelsroboter, der einen Trend- und Oszillator-Indikator verwendet. Er ist so konzipiert, dass er von jedem verwendet werden kann, sogar der absolute Anfänger im Handel kann ihn verwenden. Entwickelt für alle TimeFrames Verwendet Takes Profit, Stop Loss und Trailing Stop. Kann auch als Schalter ohne SL/TP arbeiten Funktioniert mit allen Paaren Wie funktioniert es? UT ist ein Trendfolgemodell. Er verwendet e
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension