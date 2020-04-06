The Blue Box
- Experts
- Ezequiel Tomas Gonzalez Araneda
- Versão: 1.0
- Ativações: 8
THE BLUE BOX é um Expert Advisor profissional que opera quebras de faixa. Ele identifica uma faixa de preços durante um período específico e executa operações quando o preço rompe essa faixa, com opções de entrada direta ou reentrada em pullback.
🔍 FUNCIONAMENTO
1. Identificação da Faixa
Analisa o movimento do preço durante um horário definido (ex: 9:00-17:00) e desenha uma “caixa” com o HIGH e LOW do período.
2. Aguardar Quebra
- Quebra de ALTA: Preço > HIGH → Sinal de COMPRA
- Quebra de BAIXA: Preço < LOW → Sinal de VENDA
3. Entrada no Mercado
- DIRECT: Entra imediatamente após a quebra
- PULLBACK: Aguarda um retorno à faixa para obter melhor preço
4. Gestão Automática
Stop Loss, Take Profit, Break Even e Trailing Stop automáticos.
✨ CARACTERÍSTICAS
- Caixa de faixa visível no gráfico
- Painel informativo em tempo real
- Dois modos de entrada (Direct / Pullback)
- Gestão de risco avançada (% de Balanço ou Equity)
- Break Even e Trailing Stop automáticos
- Proteções de capital (Safety Stops)
- Filtros de horário configuráveis
- Compatível com qualquer símbolo e timeframe
📋 PARÂMETROS
🔹 GENERAL STRATEGY
MagicBase Número base para identificar operações. Um magic único é gerado automaticamente por símbolo.
EntryMode Modo de entrada. ENTRY_DIRECT entra imediatamente após a quebra; ENTRY_PULLBACK aguarda retração.
EntryOnCandleClose Confirma a quebra com fechamento de vela (true) ou permite entrada intrabar (false).
ConsecutiveCandles Velas consecutivas fechando fora da faixa para confirmar a quebra (somente se EntryOnCandleClose=true).
🎨 BOX VISUALIZATION
ProgressiveDrawing False desenha a caixa apenas no final; true atualiza em tempo real.
ShowInfoPanel Exibe painel com estatísticas em tempo real.
LineColorWaiting Cor das linhas HIGH/LOW enquanto aguardam ativação.
LineColorActivated Cor da linha ativada após a quebra.
LineColorBuyFilled Cor da linha HIGH após execução de compra.
LineColorSellFilled Cor da linha LOW após execução de venda.
🛡️ SAFETY STOP
EnableSafetyStop Ativa o sistema global de segurança.
MaxEquityLoss Interrompe o EA se perder esta quantia a partir do pico de equity.
MaxConsecutiveLosses Para o EA após X perdas consecutivas.
💰 ORDER MANAGEMENT
RiskPercent Percentual do balanço/equity a ser arriscado por operação.
RiskBase Base de cálculo do risco: RISK_ON_BALANCE usa o balanço; RISK_ON_EQUITY usa a equity.
SlMode Modo de cálculo do SL. SL_FROM_BOX_EDGE usa a borda da caixa; SL_FROM_ENTRY usa o preço de entrada.
SlBoxPercent Tamanho do SL em % da altura da caixa. 100% = altura completa.
UseFixedLot Ignora o cálculo de risco e usa lote fixo.
FixedLotSize Tamanho do lote fixo (somente se UseFixedLot=true).
📈 BREAK EVEN MANAGEMENT
EnableBreakEven Move o SL automaticamente para o break even.
BeTriggerRatio Múltiplo do SL necessário para ativar o BE. 1.0 = quando o preço move 1x o SL.
BeNewSlRatio Onde posicionar o novo SL. 0.1 = 10% do SL acima do ponto de entrada.
📉 TRAILING STOP MANAGEMENT
EnableTrailingStop Ativa trailing stop.
TrailingStartPips Pips de lucro necessários para iniciar o trailing.
TrailingStopDistance Distância em pips entre preço e trailing stop.
🎯 TAKE PROFIT MANAGEMENT
TpMode Cálculo do TP. TP_FROM_ENTRY usa o preço de entrada; TP_FROM_BOX_EDGE usa a borda; TP_DISABLED desativa TP.
TpRatio Múltiplo do SL para TP. 2.0 = TP é 2x o SL (R:R 1:2).
⏰ RANGE SCHEDULE
StartHour / StartMinute Hora e minuto de início da faixa.
EndHour / EndMinute Hora e minuto de fim da faixa.
⏱️ TIME FILTERS
EnableEntryDeadline Ativa limite de horário para entrada.
EntryDeadlineHour / EntryDeadlineMinute Última hora e minuto permitidos para abrir operação.
EnableTimeClose Fecha operações em uma hora específica.
CloseHour / CloseMinute Hora e minuto de fechamento forçado.
🔄 PULLBACK ENTRY
ToleranceMode Como medir a zona de reentrada: TOLERANCE_PERCENTAGE em % da caixa, ou TOLERANCE_PIPS em pips fixos.
ReentryTolerancePercent Zona de reentrada em % da caixa (modo = PERCENTAGE).
ReentryTolerancePips Zona de reentrada em pips fixos (modo = PIPS).
ShowReentryLines Mostra linhas de tolerância no gráfico.
BuyEntryPrice Preço para validar entrada de COMPRA: PRICE_BID é mais conservador; PRICE_ASK mais agressivo.
SellEntryPrice Preço para validar entrada de VENDA: PRICE_BID conservador; PRICE_ASK agressivo.
🚫 DISTANCE FILTER
EnableMaxDistanceFilter Evita entrada caso o preço se afaste demais após a quebra.
MaxDistancePercent Distância máxima permitida em % da caixa.
🎓 MELHORES PRÁTICAS
✅ Backtesting mínimo de 1 mês ✅ Timeframes recomendados: M1 a M5 ✅ Instrumentos: EURUSD, GOLD, BTCUSD, US500 ✅ Ajuste horários conforme sessões importantes ✅ Risco máximo: 1–2% por operação ✅ VPS recomendado para funcionamento 24/7
⚠️ Evite notícias de alto impacto ⚠️ Não usar em mercados sem volatilidade ⚠️ Não aumentar lote após perdas ⚠️ Cuidado com spreads altos
📞 SUPORTE
Telegram: https://t.me/+5JnhsuQeTn82MGQx
📜 DISCLAIMER
Trading envolve alto risco. As perdas podem exceder o investimento inicial. Negocie apenas com capital que esteja disposto a perder. Resultados passados não garantem desempenho futuro. THE BLUE BOX é uma ferramenta automatizada; os resultados dependem das condições do mercado e da configuração utilizada.