The Blue Box

THE BLUE BOX é um Expert Advisor profissional que opera quebras de faixa. Ele identifica uma faixa de preços durante um período específico e executa operações quando o preço rompe essa faixa, com opções de entrada direta ou reentrada em pullback.

🔍 FUNCIONAMENTO

1. Identificação da Faixa

Analisa o movimento do preço durante um horário definido (ex: 9:00-17:00) e desenha uma “caixa” com o HIGH e LOW do período.

2. Aguardar Quebra

  • Quebra de ALTA: Preço > HIGH → Sinal de COMPRA
  • Quebra de BAIXA: Preço < LOW → Sinal de VENDA

3. Entrada no Mercado

  • DIRECT: Entra imediatamente após a quebra
  • PULLBACK: Aguarda um retorno à faixa para obter melhor preço

4. Gestão Automática

Stop Loss, Take Profit, Break Even e Trailing Stop automáticos.

✨ CARACTERÍSTICAS

  • Caixa de faixa visível no gráfico
  • Painel informativo em tempo real
  • Dois modos de entrada (Direct / Pullback)
  • Gestão de risco avançada (% de Balanço ou Equity)
  • Break Even e Trailing Stop automáticos
  • Proteções de capital (Safety Stops)
  • Filtros de horário configuráveis
  • Compatível com qualquer símbolo e timeframe

📋 PARÂMETROS

🔹 GENERAL STRATEGY

MagicBase Número base para identificar operações. Um magic único é gerado automaticamente por símbolo.

EntryMode Modo de entrada. ENTRY_DIRECT entra imediatamente após a quebra; ENTRY_PULLBACK aguarda retração.

EntryOnCandleClose Confirma a quebra com fechamento de vela (true) ou permite entrada intrabar (false).

ConsecutiveCandles Velas consecutivas fechando fora da faixa para confirmar a quebra (somente se EntryOnCandleClose=true).

🎨 BOX VISUALIZATION

ProgressiveDrawing False desenha a caixa apenas no final; true atualiza em tempo real.

ShowInfoPanel Exibe painel com estatísticas em tempo real.

LineColorWaiting Cor das linhas HIGH/LOW enquanto aguardam ativação.

LineColorActivated Cor da linha ativada após a quebra.

LineColorBuyFilled Cor da linha HIGH após execução de compra.

LineColorSellFilled Cor da linha LOW após execução de venda.

🛡️ SAFETY STOP

EnableSafetyStop Ativa o sistema global de segurança.

MaxEquityLoss Interrompe o EA se perder esta quantia a partir do pico de equity.

MaxConsecutiveLosses Para o EA após X perdas consecutivas.

💰 ORDER MANAGEMENT

RiskPercent Percentual do balanço/equity a ser arriscado por operação.

RiskBase Base de cálculo do risco: RISK_ON_BALANCE usa o balanço; RISK_ON_EQUITY usa a equity.

SlMode Modo de cálculo do SL. SL_FROM_BOX_EDGE usa a borda da caixa; SL_FROM_ENTRY usa o preço de entrada.

SlBoxPercent Tamanho do SL em % da altura da caixa. 100% = altura completa.

UseFixedLot Ignora o cálculo de risco e usa lote fixo.

FixedLotSize Tamanho do lote fixo (somente se UseFixedLot=true).

📈 BREAK EVEN MANAGEMENT

EnableBreakEven Move o SL automaticamente para o break even.

BeTriggerRatio Múltiplo do SL necessário para ativar o BE. 1.0 = quando o preço move 1x o SL.

BeNewSlRatio Onde posicionar o novo SL. 0.1 = 10% do SL acima do ponto de entrada.

📉 TRAILING STOP MANAGEMENT

EnableTrailingStop Ativa trailing stop.

TrailingStartPips Pips de lucro necessários para iniciar o trailing.

TrailingStopDistance Distância em pips entre preço e trailing stop.

🎯 TAKE PROFIT MANAGEMENT

TpMode Cálculo do TP. TP_FROM_ENTRY usa o preço de entrada; TP_FROM_BOX_EDGE usa a borda; TP_DISABLED desativa TP.

TpRatio Múltiplo do SL para TP. 2.0 = TP é 2x o SL (R:R 1:2).

⏰ RANGE SCHEDULE

StartHour / StartMinute Hora e minuto de início da faixa.

EndHour / EndMinute Hora e minuto de fim da faixa.

⏱️ TIME FILTERS

EnableEntryDeadline Ativa limite de horário para entrada.

EntryDeadlineHour / EntryDeadlineMinute Última hora e minuto permitidos para abrir operação.

EnableTimeClose Fecha operações em uma hora específica.

CloseHour / CloseMinute Hora e minuto de fechamento forçado.

🔄 PULLBACK ENTRY

ToleranceMode Como medir a zona de reentrada: TOLERANCE_PERCENTAGE em % da caixa, ou TOLERANCE_PIPS em pips fixos.

ReentryTolerancePercent Zona de reentrada em % da caixa (modo = PERCENTAGE).

ReentryTolerancePips Zona de reentrada em pips fixos (modo = PIPS).

ShowReentryLines Mostra linhas de tolerância no gráfico.

BuyEntryPrice Preço para validar entrada de COMPRA: PRICE_BID é mais conservador; PRICE_ASK mais agressivo.

SellEntryPrice Preço para validar entrada de VENDA: PRICE_BID conservador; PRICE_ASK agressivo.

🚫 DISTANCE FILTER

EnableMaxDistanceFilter Evita entrada caso o preço se afaste demais após a quebra.

MaxDistancePercent Distância máxima permitida em % da caixa.



🎓 MELHORES PRÁTICAS

✅ Backtesting mínimo de 1 mês ✅ Timeframes recomendados: M1 a M5 ✅ Instrumentos: EURUSD, GOLD, BTCUSD, US500 ✅ Ajuste horários conforme sessões importantes ✅ Risco máximo: 1–2% por operação ✅ VPS recomendado para funcionamento 24/7

⚠️ Evite notícias de alto impacto ⚠️ Não usar em mercados sem volatilidade ⚠️ Não aumentar lote após perdas ⚠️ Cuidado com spreads altos

📞 SUPORTE

Telegram: https://t.me/+5JnhsuQeTn82MGQx

📜 DISCLAIMER

Trading envolve alto risco. As perdas podem exceder o investimento inicial. Negocie apenas com capital que esteja disposto a perder. Resultados passados não garantem desempenho futuro. THE BLUE BOX é uma ferramenta automatizada; os resultados dependem das condições do mercado e da configuração utilizada.


