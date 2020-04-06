The Blue Box
- Asesores Expertos
- Ezequiel Tomas Gonzalez Araneda
- Versión: 1.0
- Activaciones: 8
THE BLUE BOX es un Expert Advisor profesional que opera rupturas de rango. Identifica un rango de precios durante una sesión específica y ejecuta operaciones cuando el precio rompe ese rango, con opciones de entrada directa o reentrada en pullback.
🔍 FUNCIONAMIENTO
1. Identificación del Rango
Analiza el movimiento durante un horario definido (ej: 9:00-17:00) y dibuja una "caja" con el HIGH y LOW del período.
2. Esperar Ruptura
- Ruptura ALCISTA: Precio > HIGH → Señal COMPRA
- Ruptura BAJISTA: Precio < LOW → Señal VENTA
3. Entrada al Mercado
- DIRECT: Entra inmediatamente en la ruptura
- PULLBACK: Espera retroceso hacia el rango para mejor precio
4. Gestión Automática
Stop Loss, Take Profit, Break Even y Trailing Stop automáticos.
✨ CARACTERÍSTICAS
- Caja de rango visual en gráfico
- Panel informativo en tiempo real
- Dos modos de entrada (Direct/Pullback)
- Gestión de riesgo avanzada (% Balance o Equity)
- Break Even y Trailing Stop automáticos
- Protecciones de capital (Safety Stops)
- Filtros de tiempo configurables
- Compatible con cualquier símbolo y timeframe
📋 PARÁMETROS
🔹 GENERAL STRATEGY
MagicBase Número base para identificar operaciones. Se genera automáticamente un magic único por símbolo.
EntryMode Modo de entrada. ENTRY_DIRECT entra inmediatamente al romper; ENTRY_PULLBACK espera retroceso.
EntryOnCandleClose Confirma ruptura con cierre de vela (true) o permite entrada intrabar (false).
ConsecutiveCandles Velas consecutivas cerradas fuera del rango para confirmar ruptura (solo si EntryOnCandleClose=true).
🎨 BOX VISUALIZATION
ProgressiveDrawing False dibuja la caja al final; true actualiza en tiempo real.
ShowInfoPanel Muestra panel informativo con estadísticas en tiempo real.
LineColorWaiting Color de líneas HIGH/LOW esperando activación.
LineColorActivated Color de línea activa tras ruptura.
LineColorBuyFilled Color de línea HIGH tras ejecutar compra.
LineColorSellFilled Color de línea LOW tras ejecutar venta.
🛡️ SAFETY STOP
EnableSafetyStop Activa sistema de seguridad global.
MaxEquityLoss Detiene el EA si pierde esta cantidad desde balance pico.
MaxConsecutiveLosses Detiene tras X operaciones perdedoras consecutivas.
💰 ORDER MANAGEMENT
RiskPercent Porcentaje del balance/equity a arriesgar por operación.
RiskBase Base de cálculo: RISK_ON_BALANCE usa balance; RISK_ON_EQUITY usa equity (balance + profit flotante).
SlMode Desde dónde calcula SL. SL_FROM_BOX_EDGE desde borde del rango; SL_FROM_ENTRY desde precio entrada.
SlBoxPercent Tamaño del SL en % del tamaño de la caja. 100% = altura completa de la caja.
UseFixedLot Ignora cálculo de riesgo y usa lote fijo.
FixedLotSize Tamaño del lote fijo (solo si UseFixedLot=true).
📈 BREAK EVEN MANAGEMENT
EnableBreakEven Activa movimiento automático de SL a break even.
BeTriggerRatio Múltiplo del SL para activar BE. 1.0 = cuando gana 1x el SL.
BeNewSlRatio Dónde coloca nuevo SL. 0.1 = 10% del SL por encima de entrada.
📉 TRAILING STOP MANAGEMENT
EnableTrailingStop Activa trailing stop para seguir el precio.
TrailingStartPips Pips de ganancia necesarios para activar trailing.
TrailingStopDistance Distancia en pips entre precio y trailing stop.
🎯 TAKE PROFIT MANAGEMENT
TpMode Desde dónde calcula TP. TP_FROM_ENTRY desde entrada; TP_FROM_BOX_EDGE desde borde; TP_DISABLED sin TP.
TpRatio Múltiplo del SL para TP. 2.0 = TP es 2x el SL (Risk:Reward 1:2).
⏰ RANGE SCHEDULE
StartHour / StartMinute Hora y minuto de inicio para medir el rango.
EndHour / EndMinute Hora y minuto de fin del rango.
⏱️ TIME FILTERS
EnableEntryDeadline Activa hora límite para entrar al mercado.
EntryDeadlineHour / EntryDeadlineMinute Hora y minuto máximos para abrir operación.
EnableTimeClose Cierra operaciones a hora específica.
CloseHour / CloseMinute Hora y minuto de cierre forzado.
🔄 PULLBACK ENTRY
ToleranceMode Cómo medir zona de reentrada. TOLERANCE_PERCENTAGE en % de caja; TOLERANCE_PIPS en pips fijos.
ReentryTolerancePercent Zona de reentrada en % del tamaño de caja (si modo=PERCENTAGE).
ReentryTolerancePips Zona de reentrada en pips fijos (si modo=PIPS).
ShowReentryLines Dibuja líneas de tolerancia en gráfico.
BuyEntryPrice Precio para verificar entrada en COMPRA. PRICE_BID más conservador (precio ejecución); PRICE_ASK más agresivo.
SellEntryPrice Precio para verificar entrada en VENTA. PRICE_BID conservador; PRICE_ASK agresivo.
🚫 DISTANCE FILTER
EnableMaxDistanceFilter Evita entrada si precio se aleja demasiado tras ruptura.
MaxDistancePercent Distancia máxima permitida en % del tamaño de caja.
🎓 MEJORES PRÁCTICAS
✅ Backtesting mínimo 1 mes en demo ✅ Timeframes: M1 a M5 ✅ Instrumentos: EURUSD, GOLD, BTCUSD, US500✅ Ajustar horarios según sesiones importantes ✅ Riesgo máximo 1-2% por operación ✅ VPS recomendado para 24/7
⚠️ Evitar noticias alto impacto ⚠️ No usar en mercados sin volatilidad ⚠️ No aumentar lote tras pérdidas ⚠️ Cuidado con spreads altos
📞 SUPPORT
Telegram (Support): https://t.me/+5JnhsuQeTn82MGQx
WhatsApp (Contacto corporativo): https://w.app/9q8xdy
📜 DISCLAIMER
Trading implica alto riesgo. Pérdidas pueden exceder inversión inicial. Solo opere con dinero que pueda perder. Rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. THE BLUE BOX es herramienta automatizada; resultados dependen de condiciones de mercado y configuración.