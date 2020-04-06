The Blue Box

THE BLUE BOX es un Expert Advisor profesional que opera rupturas de rango. Identifica un rango de precios durante una sesión específica y ejecuta operaciones cuando el precio rompe ese rango, con opciones de entrada directa o reentrada en pullback.

🔍 FUNCIONAMIENTO

1. Identificación del Rango

Analiza el movimiento durante un horario definido (ej: 9:00-17:00) y dibuja una "caja" con el HIGH y LOW del período.

2. Esperar Ruptura

  • Ruptura ALCISTA: Precio > HIGH → Señal COMPRA
  • Ruptura BAJISTA: Precio < LOW → Señal VENTA

3. Entrada al Mercado

  • DIRECT: Entra inmediatamente en la ruptura
  • PULLBACK: Espera retroceso hacia el rango para mejor precio

4. Gestión Automática

Stop Loss, Take Profit, Break Even y Trailing Stop automáticos.

✨ CARACTERÍSTICAS

  • Caja de rango visual en gráfico
  • Panel informativo en tiempo real
  • Dos modos de entrada (Direct/Pullback)
  • Gestión de riesgo avanzada (% Balance o Equity)
  • Break Even y Trailing Stop automáticos
  • Protecciones de capital (Safety Stops)
  • Filtros de tiempo configurables
  • Compatible con cualquier símbolo y timeframe

📋 PARÁMETROS

🔹 GENERAL STRATEGY

MagicBase Número base para identificar operaciones. Se genera automáticamente un magic único por símbolo.

EntryMode Modo de entrada. ENTRY_DIRECT entra inmediatamente al romper; ENTRY_PULLBACK espera retroceso.

EntryOnCandleClose Confirma ruptura con cierre de vela (true) o permite entrada intrabar (false).

ConsecutiveCandles Velas consecutivas cerradas fuera del rango para confirmar ruptura (solo si EntryOnCandleClose=true).

🎨 BOX VISUALIZATION

ProgressiveDrawing False dibuja la caja al final; true actualiza en tiempo real.

ShowInfoPanel Muestra panel informativo con estadísticas en tiempo real.

LineColorWaiting Color de líneas HIGH/LOW esperando activación.

LineColorActivated Color de línea activa tras ruptura.

LineColorBuyFilled Color de línea HIGH tras ejecutar compra.

LineColorSellFilled Color de línea LOW tras ejecutar venta.

🛡️ SAFETY STOP

EnableSafetyStop Activa sistema de seguridad global.

MaxEquityLoss Detiene el EA si pierde esta cantidad desde balance pico.

MaxConsecutiveLosses Detiene tras X operaciones perdedoras consecutivas.

💰 ORDER MANAGEMENT

RiskPercent Porcentaje del balance/equity a arriesgar por operación.

RiskBase Base de cálculo: RISK_ON_BALANCE usa balance; RISK_ON_EQUITY usa equity (balance + profit flotante).

SlMode Desde dónde calcula SL. SL_FROM_BOX_EDGE desde borde del rango; SL_FROM_ENTRY desde precio entrada.

SlBoxPercent Tamaño del SL en % del tamaño de la caja. 100% = altura completa de la caja.

UseFixedLot Ignora cálculo de riesgo y usa lote fijo.

FixedLotSize Tamaño del lote fijo (solo si UseFixedLot=true).

📈 BREAK EVEN MANAGEMENT

EnableBreakEven Activa movimiento automático de SL a break even.

BeTriggerRatio Múltiplo del SL para activar BE. 1.0 = cuando gana 1x el SL.

BeNewSlRatio Dónde coloca nuevo SL. 0.1 = 10% del SL por encima de entrada.

📉 TRAILING STOP MANAGEMENT

EnableTrailingStop Activa trailing stop para seguir el precio.

TrailingStartPips Pips de ganancia necesarios para activar trailing.

TrailingStopDistance Distancia en pips entre precio y trailing stop.

🎯 TAKE PROFIT MANAGEMENT

TpMode Desde dónde calcula TP. TP_FROM_ENTRY desde entrada; TP_FROM_BOX_EDGE desde borde; TP_DISABLED sin TP.

TpRatio Múltiplo del SL para TP. 2.0 = TP es 2x el SL (Risk:Reward 1:2).

⏰ RANGE SCHEDULE

StartHour / StartMinute Hora y minuto de inicio para medir el rango.

EndHour / EndMinute Hora y minuto de fin del rango.

⏱️ TIME FILTERS

EnableEntryDeadline Activa hora límite para entrar al mercado.

EntryDeadlineHour / EntryDeadlineMinute Hora y minuto máximos para abrir operación.

EnableTimeClose Cierra operaciones a hora específica.

CloseHour / CloseMinute Hora y minuto de cierre forzado.

🔄 PULLBACK ENTRY

ToleranceMode Cómo medir zona de reentrada. TOLERANCE_PERCENTAGE en % de caja; TOLERANCE_PIPS en pips fijos.

ReentryTolerancePercent Zona de reentrada en % del tamaño de caja (si modo=PERCENTAGE).

ReentryTolerancePips Zona de reentrada en pips fijos (si modo=PIPS).

ShowReentryLines Dibuja líneas de tolerancia en gráfico.

BuyEntryPrice Precio para verificar entrada en COMPRA. PRICE_BID más conservador (precio ejecución); PRICE_ASK más agresivo.

SellEntryPrice Precio para verificar entrada en VENTA. PRICE_BID conservador; PRICE_ASK agresivo.

🚫 DISTANCE FILTER

EnableMaxDistanceFilter Evita entrada si precio se aleja demasiado tras ruptura.

MaxDistancePercent Distancia máxima permitida en % del tamaño de caja.



🎓 MEJORES PRÁCTICAS

✅ Backtesting mínimo 1 mes en demo ✅ Timeframes: M1 a M5 ✅ Instrumentos: EURUSD, GOLD, BTCUSD, US500✅ Ajustar horarios según sesiones importantes ✅ Riesgo máximo 1-2% por operación ✅ VPS recomendado para 24/7

⚠️ Evitar noticias alto impacto ⚠️ No usar en mercados sin volatilidad ⚠️ No aumentar lote tras pérdidas ⚠️ Cuidado con spreads altos

📞 SUPPORT

Telegram (Support): https://t.me/+5JnhsuQeTn82MGQx

WhatsApp (Contacto corporativo): https://w.app/9q8xdy

📜 DISCLAIMER

Trading implica alto riesgo. Pérdidas pueden exceder inversión inicial. Solo opere con dinero que pueda perder. Rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. THE BLUE BOX es herramienta automatizada; resultados dependen de condiciones de mercado y configuración.


