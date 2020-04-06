THE BLUE BOX 是一款专业的区间突破交易智能算法（EA）。它会在特定时段识别价格区间，并在价格突破区间时执行交易，可选择直接入场或回调再入场。

🔍 运行方式

1. 区间识别

分析指定时间段内的价格波动（例如：9:00-17:00），并根据该时段的最高价 HIGH 和最低价 LOW 绘制“区间盒子”。

2. 等待突破

向上突破： 价格 > HIGH → 买入信号

价格 > HIGH → 买入信号 向下突破： 价格 < LOW → 卖出信号

3. 入场方式

DIRECT： 突破后立即入场

突破后立即入场 PULLBACK： 等待价格回调至区间以获得更佳价格

4. 自动管理

自动设置止损、止盈、保本（Break Even）和移动止损（Trailing Stop）。

✨ 功能特点

图表上显示可视化区间盒子

实时信息面板

两种入场模式（Direct / Pullback）

高级风险管理（按余额或净值）

自动 Break Even 与 Trailing Stop

资金保护（Safety Stops）

可自定义时间过滤

兼容任意品种与时间周期

📋 参数说明

🔹 GENERAL STRATEGY

MagicBase 基础 magic 编号，用于识别订单。每个交易品种会自动生成唯一 magic。

EntryMode 入场模式。ENTRY_DIRECT 为突破立即入场；ENTRY_PULLBACK 为回调入场。

EntryOnCandleClose 若为 true，则需等待K线收盘确认突破；false 则允许在当前K线内入场。

ConsecutiveCandles 当 EntryOnCandleClose=true 时，需要多少根连续K线收盘在区间外来确认突破。

🎨 BOX VISUALIZATION

ProgressiveDrawing false：在区间结束后绘图；true：实时更新区间。

ShowInfoPanel 显示实时统计信息面板。

LineColorWaiting 等待突破时 HIGH/LOW 线的颜色。

LineColorActivated 突破后激活线的颜色。

LineColorBuyFilled 买单执行后 HIGH 线的颜色。

LineColorSellFilled 卖单执行后 LOW 线的颜色。

🛡️ SAFETY STOP

EnableSafetyStop 启用全局安全保护系统。

MaxEquityLoss 若从净值高点回撤超过此数值，则停止EA。

MaxConsecutiveLosses 达到指定连续亏损次数后停止EA。

💰 ORDER MANAGEMENT

RiskPercent 每笔交易承担的风险百分比。

RiskBase 风险基准：RISK_ON_BALANCE=余额；RISK_ON_EQUITY=净值。

SlMode 止损的计算方式。SL_FROM_BOX_EDGE=从区间边缘；SL_FROM_ENTRY=从入场价。

SlBoxPercent 以区间高度的百分比作为止损。100% = 完整区间高度。

UseFixedLot 忽略风险计算，改用固定手数。

FixedLotSize 固定手数大小（仅当 UseFixedLot=true 时生效）。

📈 BREAK EVEN MANAGEMENT

EnableBreakEven 启用自动移动止损至保本位。

BeTriggerRatio 触发 BE 的倍数。1.0 = 盈利达到 1x SL 时触发。

BeNewSlRatio 新止损位置相对于SL的比例。0.1 = 在入场价上方/下方的 10%。

📉 TRAILING STOP MANAGEMENT

EnableTrailingStop 启用移动止损。

TrailingStartPips 盈利达到多少点开始跟踪。

TrailingStopDistance 价格与移动止损之间的点数距离。

🎯 TAKE PROFIT MANAGEMENT

TpMode 止盈计算方式。TP_FROM_ENTRY=从入场价；TP_FROM_BOX_EDGE=从区间边；TP_DISABLED=无止盈。

TpRatio 止盈倍数。2.0 = 止盈为SL的2倍（1:2 风险回报）。

⏰ RANGE SCHEDULE

StartHour / StartMinute 区间开始的小时与分钟。

EndHour / EndMinute 区间结束的小时与分钟。

⏱️ TIME FILTERS

EnableEntryDeadline 启用最迟入场时间限制。

EntryDeadlineHour / EntryDeadlineMinute 最晚允许入场的时间。

EnableTimeClose 在指定时间强制平仓。

CloseHour / CloseMinute 强制平仓的时间。

🔄 PULLBACK ENTRY

ToleranceMode 回调入场的容忍范围模式：百分比（TOLERANCE_PERCENTAGE）或固定点数（TOLERANCE_PIPS）。

ReentryTolerancePercent 若为百分比模式，则此值为区间高度的百分比。

ReentryTolerancePips 若为点数模式，则此值为固定点数。

ShowReentryLines 在图表上显示回调容忍线。

BuyEntryPrice 买单检查价格：PRICE_BID 更保守；PRICE_ASK 更激进。

SellEntryPrice 卖单检查价格：PRICE_BID 保守；PRICE_ASK 激进。

🚫 DISTANCE FILTER

EnableMaxDistanceFilter 若突破后价格离区间过远，则避免入场。

MaxDistancePercent 最大允许距离，占区间高度百分比。









🎓 最佳实践

✅ 回测至少 1 个月 ✅ 推荐时间周期：M1–M5 ✅ 推荐品种：EURUSD、GOLD、BTCUSD、US500 ✅ 根据重要交易时段调整区间时间 ✅ 每笔风险控制在 1–2% ✅ 建议使用 VPS 保持 24/7 运行

⚠️ 避免高影响新闻 ⚠️ 不要在无波动市场使用 ⚠️ 避免亏损后加仓 ⚠️ 注意高点差

📞 支持

Telegram: https://t.me/+5JnhsuQeTn82MGQx

📜 免责声明

交易具有高风险，亏损可能超过初始投资。请仅使用可承受亏损的资金进行交易。过去的表现不能保证未来结果。THE BLUE BOX 为自动化工具，最终效果取决于市场状况与设置。