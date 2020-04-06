The Blue Box
- 专家
- Ezequiel Tomas Gonzalez Araneda
- 版本: 1.0
- 激活: 8
THE BLUE BOX 是一款专业的区间突破交易智能算法（EA）。它会在特定时段识别价格区间，并在价格突破区间时执行交易，可选择直接入场或回调再入场。
🔍 运行方式
1. 区间识别
分析指定时间段内的价格波动（例如：9:00-17:00），并根据该时段的最高价 HIGH 和最低价 LOW 绘制“区间盒子”。
2. 等待突破
- 向上突破： 价格 > HIGH → 买入信号
- 向下突破： 价格 < LOW → 卖出信号
3. 入场方式
- DIRECT： 突破后立即入场
- PULLBACK： 等待价格回调至区间以获得更佳价格
4. 自动管理
自动设置止损、止盈、保本（Break Even）和移动止损（Trailing Stop）。
✨ 功能特点
- 图表上显示可视化区间盒子
- 实时信息面板
- 两种入场模式（Direct / Pullback）
- 高级风险管理（按余额或净值）
- 自动 Break Even 与 Trailing Stop
- 资金保护（Safety Stops）
- 可自定义时间过滤
- 兼容任意品种与时间周期
📋 参数说明
🔹 GENERAL STRATEGY
MagicBase 基础 magic 编号，用于识别订单。每个交易品种会自动生成唯一 magic。
EntryMode 入场模式。ENTRY_DIRECT 为突破立即入场；ENTRY_PULLBACK 为回调入场。
EntryOnCandleClose 若为 true，则需等待K线收盘确认突破；false 则允许在当前K线内入场。
ConsecutiveCandles 当 EntryOnCandleClose=true 时，需要多少根连续K线收盘在区间外来确认突破。
🎨 BOX VISUALIZATION
ProgressiveDrawing false：在区间结束后绘图；true：实时更新区间。
ShowInfoPanel 显示实时统计信息面板。
LineColorWaiting 等待突破时 HIGH/LOW 线的颜色。
LineColorActivated 突破后激活线的颜色。
LineColorBuyFilled 买单执行后 HIGH 线的颜色。
LineColorSellFilled 卖单执行后 LOW 线的颜色。
🛡️ SAFETY STOP
EnableSafetyStop 启用全局安全保护系统。
MaxEquityLoss 若从净值高点回撤超过此数值，则停止EA。
MaxConsecutiveLosses 达到指定连续亏损次数后停止EA。
💰 ORDER MANAGEMENT
RiskPercent 每笔交易承担的风险百分比。
RiskBase 风险基准：RISK_ON_BALANCE=余额；RISK_ON_EQUITY=净值。
SlMode 止损的计算方式。SL_FROM_BOX_EDGE=从区间边缘；SL_FROM_ENTRY=从入场价。
SlBoxPercent 以区间高度的百分比作为止损。100% = 完整区间高度。
UseFixedLot 忽略风险计算，改用固定手数。
FixedLotSize 固定手数大小（仅当 UseFixedLot=true 时生效）。
📈 BREAK EVEN MANAGEMENT
EnableBreakEven 启用自动移动止损至保本位。
BeTriggerRatio 触发 BE 的倍数。1.0 = 盈利达到 1x SL 时触发。
BeNewSlRatio 新止损位置相对于SL的比例。0.1 = 在入场价上方/下方的 10%。
📉 TRAILING STOP MANAGEMENT
EnableTrailingStop 启用移动止损。
TrailingStartPips 盈利达到多少点开始跟踪。
TrailingStopDistance 价格与移动止损之间的点数距离。
🎯 TAKE PROFIT MANAGEMENT
TpMode 止盈计算方式。TP_FROM_ENTRY=从入场价；TP_FROM_BOX_EDGE=从区间边；TP_DISABLED=无止盈。
TpRatio 止盈倍数。2.0 = 止盈为SL的2倍（1:2 风险回报）。
⏰ RANGE SCHEDULE
StartHour / StartMinute 区间开始的小时与分钟。
EndHour / EndMinute 区间结束的小时与分钟。
⏱️ TIME FILTERS
EnableEntryDeadline 启用最迟入场时间限制。
EntryDeadlineHour / EntryDeadlineMinute 最晚允许入场的时间。
EnableTimeClose 在指定时间强制平仓。
CloseHour / CloseMinute 强制平仓的时间。
🔄 PULLBACK ENTRY
ToleranceMode 回调入场的容忍范围模式：百分比（TOLERANCE_PERCENTAGE）或固定点数（TOLERANCE_PIPS）。
ReentryTolerancePercent 若为百分比模式，则此值为区间高度的百分比。
ReentryTolerancePips 若为点数模式，则此值为固定点数。
ShowReentryLines 在图表上显示回调容忍线。
BuyEntryPrice 买单检查价格：PRICE_BID 更保守；PRICE_ASK 更激进。
SellEntryPrice 卖单检查价格：PRICE_BID 保守；PRICE_ASK 激进。
🚫 DISTANCE FILTER
EnableMaxDistanceFilter 若突破后价格离区间过远，则避免入场。
MaxDistancePercent 最大允许距离，占区间高度百分比。
🎓 最佳实践
✅ 回测至少 1 个月 ✅ 推荐时间周期：M1–M5 ✅ 推荐品种：EURUSD、GOLD、BTCUSD、US500 ✅ 根据重要交易时段调整区间时间 ✅ 每笔风险控制在 1–2% ✅ 建议使用 VPS 保持 24/7 运行
⚠️ 避免高影响新闻 ⚠️ 不要在无波动市场使用 ⚠️ 避免亏损后加仓 ⚠️ 注意高点差
📞 支持
Telegram: https://t.me/+5JnhsuQeTn82MGQx
📜 免责声明
交易具有高风险，亏损可能超过初始投资。请仅使用可承受亏损的资金进行交易。过去的表现不能保证未来结果。THE BLUE BOX 为自动化工具，最终效果取决于市场状况与设置。