THE BLUE BOXは、レンジブレイクアウトを取引するプロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。特定のセッション中に価格レンジを識別し、価格がそのレンジを突破した際に取引を実行します。エントリー方法は「ダイレクトエントリー」または「プルバックエントリー」から選択できます。

🔍 動作概要

1. レンジの識別

指定した時間帯（例：9:00〜17:00）の値動きを分析し、その期間の高値（HIGH）と安値（LOW）で「ボックス（箱）」を描画します。

2. ブレイクアウト待機

上昇ブレイク: 価格 > HIGH → 買いシグナル

価格 > HIGH → 買いシグナル 下降ブレイク: 価格 < LOW → 売りシグナル

3. エントリー

DIRECT: ブレイクと同時に即時エントリー

ブレイクと同時に即時エントリー PULLBACK: より良い価格を得るため、レンジへ戻るプルバックを待つ

4. 自動管理

ストップロス、テイクプロフィット、ブレイクイーブン、トレーリングストップが自動で管理されます。

✨ 特徴

チャート上に視覚的なレンジボックスを描画

リアルタイムの情報パネル

2種類のエントリーモード（Direct / Pullback）

高度なリスク管理（残高または有効証拠金に基づく）

自動ブレイクイーブンとトレーリングストップ

資金保護（セーフティストップ）

時間フィルターのカスタマイズ

すべての銘柄とタイムフレームに対応

📋 パラメータ

🔹 GENERAL STRATEGY

MagicBase 取引を識別するためのベース番号。銘柄ごとにユニークなマジックナンバーが自動生成されます。

EntryMode エントリーモード。ENTRY_DIRECTは即時、ENTRY_PULLBACKはプルバックを待ちます。

EntryOnCandleClose ブレイクをローソク足の確定で確認する（true）か、確定前でもエントリーを許可する（false）。

ConsecutiveCandles レンジ外で連続確定したローソク足の数（EntryOnCandleClose=true の場合のみ）。

🎨 BOX VISUALIZATION

ProgressiveDrawing falseなら終了時にボックスを描画、trueならリアルタイム更新。

ShowInfoPanel リアルタイム統計の情報パネルを表示。

LineColorWaiting 作動前のHIGH/LOWライン色。

LineColorActivated ブレイク後のアクティブライン色。

LineColorBuyFilled 買い注文発動後のHIGHライン色。

LineColorSellFilled 売り注文発動後のLOWライン色。

🛡️ SAFETY STOP

EnableSafetyStop グローバルセーフティシステムを有効化。

MaxEquityLoss 有効証拠金のピークからこの金額を失うとEAが停止。

MaxConsecutiveLosses 連続損失回数が指定値に達するとEAが停止。

💰 ORDER MANAGEMENT

RiskPercent 1回の取引でリスクにさらす残高/有効証拠金の割合。

RiskBase リスク計算基準：RISK_ON_BALANCEは残高、RISK_ON_EQUITYは有効証拠金。

SlMode ストップロスの基準。SL_FROM_BOX_EDGEはボックス端から、SL_FROM_ENTRYはエントリー価格から。

SlBoxPercent ボックスサイズに対するSLの割合。100%＝ボックス全体の高さ。

UseFixedLot リスク計算を無視し固定ロットを使用。

FixedLotSize 固定ロットサイズ（UseFixedLot=true の場合）。

📈 BREAK EVEN MANAGEMENT

EnableBreakEven 自動ブレイクイーブンを有効化。

BeTriggerRatio SLの何倍でBEを発動するか。1.0＝SLと同等の利益で発動。

BeNewSlRatio 新SLをどこに置くか。0.1＝エントリー価格より10%SLの位置。

📉 TRAILING STOP MANAGEMENT

EnableTrailingStop トレーリングストップを有効化。

TrailingStartPips トレーリング開始に必要な利益（pips）。

TrailingStopDistance 価格とトレーリングストップの距離（pips）。

🎯 TAKE PROFIT MANAGEMENT

TpMode TPの計算基準。TP_FROM_ENTRYはエントリー基準、TP_FROM_BOX_EDGEはボックス基準、TP_DISABLEDはTPなし。

TpRatio SLに対するTPの倍率。2.0＝TPがSLの2倍（RR 1:2）。

⏰ RANGE SCHEDULE

StartHour / StartMinute レンジ測定の開始時刻。

EndHour / EndMinute レンジ測定の終了時刻。

⏱️ TIME FILTERS

EnableEntryDeadline エントリーの締め切り時刻を有効化。

EntryDeadlineHour / EntryDeadlineMinute エントリー可能な最終時刻。

EnableTimeClose 指定時刻にポジションを自動クローズ。

CloseHour / CloseMinute 強制クローズの時刻。

🔄 PULLBACK ENTRY

ToleranceMode 再エントリーゾーンの測定方法。TOLERANCE_PERCENTAGE＝ボックス％、TOLERANCE_PIPS＝固定pips。

ReentryTolerancePercent ％指定の場合の再エントリーゾーン。

ReentryTolerancePips pips指定の場合の再エントリーゾーン。

ShowReentryLines チャートに許容ラインを表示。

BuyEntryPrice 買いエントリー判定に使う価格。PRICE_BIDは保守的、PRICE_ASKは積極的。

SellEntryPrice 売りエントリー判定に使う価格。PRICE_BIDは保守的、PRICE_ASKは積極的。

🚫 DISTANCE FILTER

EnableMaxDistanceFilter ブレイク後に価格が離れすぎた場合のエントリーを回避。

MaxDistancePercent 許容距離（ボックスサイズの％）。









🎓 ベストプラクティス

✅ 最低1ヶ月のバックテスト（デモ） ✅ 推奨タイムフレーム：M1〜M5 ✅ 推奨銘柄：EURUSD, GOLD, BTCUSD, US500 ✅ セッションに合わせて時間設定を調整 ✅ 1回の取引リスクは最大1〜2% ✅ 24/7稼働にはVPS推奨

⚠️ 高影響ニュースを回避 ⚠️ 低ボラティリティ市場では使用非推奨 ⚠️ 損失後にロットを増やさない ⚠️ スプレッドが高い時は注意

📞 サポート

Telegram: https://t.me/+5JnhsuQeTn82MGQx

📜 免責事項

トレードには高いリスクが伴います。損失は初期投資額を超える可能性があります。失っても問題ない資金でのみ取引してください。過去の成績は将来の結果を保証しません。THE BLUE BOXは自動売買ツールであり、結果は市場状況と設定に依存します。