The Blue Box

THE BLUE BOXは、レンジブレイクアウトを取引するプロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。特定のセッション中に価格レンジを識別し、価格がそのレンジを突破した際に取引を実行します。エントリー方法は「ダイレクトエントリー」または「プルバックエントリー」から選択できます。

🔍 動作概要

1. レンジの識別

指定した時間帯（例：9:00〜17:00）の値動きを分析し、その期間の高値（HIGH）と安値（LOW）で「ボックス（箱）」を描画します。

2. ブレイクアウト待機

  • 上昇ブレイク: 価格 > HIGH → 買いシグナル
  • 下降ブレイク: 価格 < LOW → 売りシグナル

3. エントリー

  • DIRECT: ブレイクと同時に即時エントリー
  • PULLBACK: より良い価格を得るため、レンジへ戻るプルバックを待つ

4. 自動管理

ストップロス、テイクプロフィット、ブレイクイーブン、トレーリングストップが自動で管理されます。

✨ 特徴

  • チャート上に視覚的なレンジボックスを描画
  • リアルタイムの情報パネル
  • 2種類のエントリーモード（Direct / Pullback）
  • 高度なリスク管理（残高または有効証拠金に基づく）
  • 自動ブレイクイーブンとトレーリングストップ
  • 資金保護（セーフティストップ）
  • 時間フィルターのカスタマイズ
  • すべての銘柄とタイムフレームに対応

📋 パラメータ

🔹 GENERAL STRATEGY

MagicBase 取引を識別するためのベース番号。銘柄ごとにユニークなマジックナンバーが自動生成されます。

EntryMode エントリーモード。ENTRY_DIRECTは即時、ENTRY_PULLBACKはプルバックを待ちます。

EntryOnCandleClose ブレイクをローソク足の確定で確認する（true）か、確定前でもエントリーを許可する（false）。

ConsecutiveCandles レンジ外で連続確定したローソク足の数（EntryOnCandleClose=true の場合のみ）。

🎨 BOX VISUALIZATION

ProgressiveDrawing falseなら終了時にボックスを描画、trueならリアルタイム更新。

ShowInfoPanel リアルタイム統計の情報パネルを表示。

LineColorWaiting 作動前のHIGH/LOWライン色。

LineColorActivated ブレイク後のアクティブライン色。

LineColorBuyFilled 買い注文発動後のHIGHライン色。

LineColorSellFilled 売り注文発動後のLOWライン色。

🛡️ SAFETY STOP

EnableSafetyStop グローバルセーフティシステムを有効化。

MaxEquityLoss 有効証拠金のピークからこの金額を失うとEAが停止。

MaxConsecutiveLosses 連続損失回数が指定値に達するとEAが停止。

💰 ORDER MANAGEMENT

RiskPercent 1回の取引でリスクにさらす残高/有効証拠金の割合。

RiskBase リスク計算基準：RISK_ON_BALANCEは残高、RISK_ON_EQUITYは有効証拠金。

SlMode ストップロスの基準。SL_FROM_BOX_EDGEはボックス端から、SL_FROM_ENTRYはエントリー価格から。

SlBoxPercent ボックスサイズに対するSLの割合。100%＝ボックス全体の高さ。

UseFixedLot リスク計算を無視し固定ロットを使用。

FixedLotSize 固定ロットサイズ（UseFixedLot=true の場合）。

📈 BREAK EVEN MANAGEMENT

EnableBreakEven 自動ブレイクイーブンを有効化。

BeTriggerRatio SLの何倍でBEを発動するか。1.0＝SLと同等の利益で発動。

BeNewSlRatio 新SLをどこに置くか。0.1＝エントリー価格より10%SLの位置。

📉 TRAILING STOP MANAGEMENT

EnableTrailingStop トレーリングストップを有効化。

TrailingStartPips トレーリング開始に必要な利益（pips）。

TrailingStopDistance 価格とトレーリングストップの距離（pips）。

🎯 TAKE PROFIT MANAGEMENT

TpMode TPの計算基準。TP_FROM_ENTRYはエントリー基準、TP_FROM_BOX_EDGEはボックス基準、TP_DISABLEDはTPなし。

TpRatio SLに対するTPの倍率。2.0＝TPがSLの2倍（RR 1:2）。

⏰ RANGE SCHEDULE

StartHour / StartMinute レンジ測定の開始時刻。

EndHour / EndMinute レンジ測定の終了時刻。

⏱️ TIME FILTERS

EnableEntryDeadline エントリーの締め切り時刻を有効化。

EntryDeadlineHour / EntryDeadlineMinute エントリー可能な最終時刻。

EnableTimeClose 指定時刻にポジションを自動クローズ。

CloseHour / CloseMinute 強制クローズの時刻。

🔄 PULLBACK ENTRY

ToleranceMode 再エントリーゾーンの測定方法。TOLERANCE_PERCENTAGE＝ボックス％、TOLERANCE_PIPS＝固定pips。

ReentryTolerancePercent ％指定の場合の再エントリーゾーン。

ReentryTolerancePips pips指定の場合の再エントリーゾーン。

ShowReentryLines チャートに許容ラインを表示。

BuyEntryPrice 買いエントリー判定に使う価格。PRICE_BIDは保守的、PRICE_ASKは積極的。

SellEntryPrice 売りエントリー判定に使う価格。PRICE_BIDは保守的、PRICE_ASKは積極的。

🚫 DISTANCE FILTER

EnableMaxDistanceFilter ブレイク後に価格が離れすぎた場合のエントリーを回避。

MaxDistancePercent 許容距離（ボックスサイズの％）。



🎓 ベストプラクティス

✅ 最低1ヶ月のバックテスト（デモ） ✅ 推奨タイムフレーム：M1〜M5 ✅ 推奨銘柄：EURUSD, GOLD, BTCUSD, US500 ✅ セッションに合わせて時間設定を調整 ✅ 1回の取引リスクは最大1〜2% ✅ 24/7稼働にはVPS推奨

⚠️ 高影響ニュースを回避 ⚠️ 低ボラティリティ市場では使用非推奨 ⚠️ 損失後にロットを増やさない ⚠️ スプレッドが高い時は注意

📞 サポート

Telegram: https://t.me/+5JnhsuQeTn82MGQx

📜 免責事項

トレードには高いリスクが伴います。損失は初期投資額を超える可能性があります。失っても問題ない資金でのみ取引してください。過去の成績は将来の結果を保証しません。THE BLUE BOXは自動売買ツールであり、結果は市場状況と設定に依存します。


おすすめのプロダクト
Trivia Euraud M30
Fabriel Henrique Dosta Silva
エキスパート
Descrição do produto O Trivia M30 EURAUD é um robô de negociação desenvolvido para operar no par de moedas EUR/AUD, utilizando o gráfico de 30 minutos (M30). Este Expert Advisor (EA) foi projetado com o objetivo de explorar oportunidades de mercado por meio de estratégias robustas e personalizáveis, focando tanto na otimização quanto na proteção do capital. Equipado com diversos indicadores técnicos e filtros de notícias, o Trivia M30 EURAUD oferece uma solução ajustável para traders que buscam
Statistical Intelligence EA MT5
Marios Demosthenous
エキスパート
Unleash the power of advanced trading with "Statistical Intelligence EA MT5", the Expert Advisor designed to elevate your trading strategy through intelligent market analysis and precision. Here's why "Statistical Intelligence EA MT5" is the ultimate tool for traders looking to maximize their potential: 1. Advanced Market Analysis: Harnessing the power of comprehensive market history analysis, "Statistical Intelligence EA MT5" makes precise predictions about future market movements. By examining
Bot DayLong Completo
VINI INVEST
エキスパート
️ SOBRE A ESTRATÉGIA ‍ O robô DayLong foi programado a partir da estratégia desenvolvida pelo engenheiro Vinicius Reis após anos de trading, centenas de alunos formados e milhares de horas operando. Eles utilizam em sua fórmula alguns indicadores e osciladores parametrizados de maneira a prever os pontos explosivos de início de tendência do índice futuro brasileiro.  Com seus parâmetros otimizados pelo histórico de movimentação do ativo, foram configurados para entrar em trades
Ifx Trend Master
Muhammad Zhafran Zhabyansyah
エキスパート
IFX Trend Master – Directional Trading Expert Advisor for MT5 Product Overview IFX Trend Master is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed for traders who prefer to define the market direction manually while delegating trade execution and management to an automated system. This Expert Advisor allows traders to combine their own market analysis with disciplined, rule-based execution. The user determines the primary trend direction, and the EA will only execute trades that follow this direction. G
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
エキスパート
ライブ信号 こちらでさらに詳しい情報をご覧ください:   https://www.mql5.com/ja/users/prizmal/seller 最新のニュース、アップデート、進展をチェックするには、公式の  PrizmaL チャンネル を購読してください！ このトレーディングロボットはNZDCAD通貨ペア向けに特化されており、RSIとCCIを主要指標として使用する平均化戦略に基づいて動作します。 各取引は、リスク管理と収益性を向上させるために、動的なテイクプロフィットとストップロスのレベルで管理されます。 この戦略は、IC Marketsサーバーのスタンダードアカウントタイプで、2020年から2025年までの6年間の履歴データを使用して最適化されました。 推奨: 通貨ペア: NZDCAD 最低入金額: 300 米ドル アカウント: ヘッジング 時間枠: どれでも（EAはアドバイザーコード内で指定された時間枠を使用） アカウントタイプ: スタンダード（手数料なし）、ロウ（可能だが最適ではない） 最良の結果を得るためには、ブローカー: IC Markets, IC
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Neon Trade（ネオン・トレード）—— 最先端の取引ソリューションで、財務的自由と最高レベルのトレーディングを実現 私は、あらゆるトレーダーの目的や課題に応えられる、唯一無二の取引ソリューションを開発することを目指しました。その核となるアイデアは、機械学習と高度な取引テクニックを融合させ、双方のシナジー効果を最大限に引き出すことにあります。本システムは、1～2か月で少額の資金を急成長させる用途にも、何年にもわたる長期投資にも適しています。 製品についてさらに詳しく知るためのリンク集 以下のことができるリンクです： 購入前の質問や、購入後のサポート・お問い合わせ 無料で試す 実際の口座で最も慎重なアプローチで取引するための.SETファイル 私のTelegramコミュニティ（質問や、すでに製品を購入された他ユーザーとの交流が可能） 慎重戦略による取引のモニタリング MetaTrader 4専用の同等バージョン！ 製品と入力パラメータの詳細ガイド 重要！！！ロボットをご購入された方、または購入をご検討中の方は、必ず私にダイレクトメッセージを送信してください。設定のアドバイス、推奨事項
Super Euro FX
Michael Prescott Burney
エキスパート
Super Euro FX is an Expert Advisor specifically engineered for the EURUSD currency pair on the H1 timeframe. Its core design philosophy revolves around achieving a high win rate while simultaneously integrating advanced risk management protocols to maintain the lowest possible drawdown relative to its performance. The system is powered by a complex engine running 225 distinct trading strategies. This multi-strategy approach allows the Expert Advisor to adapt to various market phases and conditi
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
エキスパート
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
エキスパート
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
エキスパート
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
EA Name : Spike Catcher Counter Timeframe: 1-minute Minimum Balance Each Asset : 200$ Indicators/Parameters: Volume: The number of trades executed during each 1-minute price bar. Envelopes: A technical indicator consisting of upper and lower bands around a moving average to identify potential overbought and oversold levels. Parabolic SAR: A trend-following indicator that provides potential entry and exit points by plotting dots above or below the price. RSI (Relative Strength Index): A momentum
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
エキスパート
50% discount until the end of the month ($199). Regular price $399 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. This is a trend strategy that uses the  FIBO Trend PRO  i
Impuls Pro
Sergey Batudayev
エキスパート
EAの戦略はスウィングトレードに基づいており、iPumpインジケーターによって計算された鋭いインパルスの後のエントリーがあります。 前述のように、EAには自動サポートで手動取引を開始する機能があります。 -下降トレンドの場合↓価格が修正された後に取引を開始し、資産が買われ過ぎゾーンに入り、トレンドに沿って販売します。 -上昇トレンド↑の場合、価格が修正的に下落した後に取引を開始し、資産が売られ過ぎゾーンに分類され、トレンドに沿って購入します。 選択した資産で取引する場合、アドバイザーはトレンドを考慮し、現在のトレンドに従ってのみ取引を開始します。不採算の取引は、停止と平均化の両方を使用して閉じることができます。2番目のオプションは確かにより収益性が高く、リスクも高くなります。 利点 さまざまなTFのレベルを分析するための組み込みレベルインジケーター チャート上で手動で平均化のレベルを選択する機能 多くのピラミッド型注文を開くことによって利益を増やす能力（注文数は自分で制御できます） iPumpインジケーターのリバースシグナルに基づいて、TPを％で設定するためのより多くの基準 「ハン
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
エキスパート
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Promex MT5
Evgeniia Terekhova
5 (2)
エキスパート
Promex is a unique Expert Advisor that trades when there is a strong deviation of the price from the normal value. By opening trades at the moment when it is very likely to move in the opposite direction the Promex Expert Advisor accompanies it with a short trailing stop, thus collecting a small profit from the market, but with a probability of 95%. Trading account requirements. • Account types: ECN and RAW • Leverage: 1:30 or more • Minimum deposit: 100 USD • EURUSD spread: up to 6 pips Prop
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
エキスパート
発売プロモーション: 990 ドルではなく 34 9 ドルのみ! このプロモーション価格での販売は残りわずかです。 弊社のプロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 を必ずチェックしてください 。   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here ライブ結果は低リスク ライブ結果は高リスク STABILITY PRO へようこそ : 市場で最も先進的で安定した低リスクのグリッド システムの 1 つです。 この EA は、使用する外国為替ペアの利用可能な全履歴に対してストレス テストが行​​われています。 以下のスクリーンショットでわかるように、これらのストレス テスト中、EA は 2007 年から今日まで毎月利益を上げていました。 EA は高度な SVG アルゴリズム (スマート バリアブル グリッド) を使用しており、固定距離でのグリッド取引を追加しませんが、市場の動きを分析してグリッドの位置を決定します。 私はこの EA で良好なリスク/報酬比と強力な回復係数を得るために多大な努力を払ってきました。 したがって、リスクとドローダウンを
Winter MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Winter MT5 — 自動売買システム Winter MT5 は、高度な分析アルゴリズムと適応的手法を用いて変化する市場環境に対応するエキスパートアドバイザーです。急激な価格変動後の調整局面での取引を目的として設計されています。システムは完全自動で稼働し、常時監視は不要です。 開始するには、 NZDCAD_e のチャートにEAを設置するだけで、他の通貨ペアは自動的に有効化されます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 口座要件 通貨ペア: NZDCAD_e, AUDCAD_e 口座タイプ: ECN レバレッジ: 1:500 最低入金額: $1000 以上（アルゴリズムの正常動作のため推奨） 時間足: M15 VPS: 安定稼働のため推奨 推奨ブローカー: FreshForex 入力パラメータ 取引コメント: ジャーナルや口座履歴に表示 M15 通貨ペア: 有効なペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic: ポジションのユニーク識別子 ロット計算方法: リスクレベルに基づく 証拠金使用率 %: 初期ロットサイズの設定 仮想TP: false
GoldScalperEA
Samuel Zulu
エキスパート
The Gold Scalper EA is a precision-engineered expert advisor designed to dominate the XAUUSD (Gold) market through smart support and resistance-based scalping. Built with a clean, simplistic and minimalistic trading logic without any overcomplicated jargon that most EAs try to advertise, this Gold scalping robot executes high-probability breakout trades with surgical accuracy using simple basic support and resistance trading while keeping drawdowns minimal and protecting your capital at all time
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
エキスパート
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
EA OrgBaseHedge3
John Wangombe
エキスパート
This is an expert advisor meant to grow small accounts with low risk trading strategy, buit to trade ranging chart symbols and has a wide range of multipliers to grow with your account .  Trades with martinagale, grid and hedging to scalp the market,. Should trade with "ENABLE_TRAILING" in the inputs field turned to true. Fine tuning the inputs is also recommended depending on the chart to trade. kindly reachout for more advise and config after purchasing/subscribing to the EA. Trade safe...
Darwin Swing MT5
Guillaume Duportal
4.82 (49)
エキスパート
Darwin Swing MT5 概要: Darwin Swing は中期のスイングトレード向けエキスパートアドバイザー（EA）です。サポート／レジスタンスのゾーンを解析し、仮想ポジションでブレイクアウトを先読みします。実際の発注は、定義済みの条件が満たされたときにのみ行います。 Darwin Evolution の成功に続き、並行稼働が可能な Darwin Swing を紹介します。目標は、長期的な視点で裁量（手動）取引に近い挙動を再現することです。本EAは高速スキャルパーでもナイトスキャルパーでもありません。中核のアプローチは、サポート／レジスタンスに基づくスイングトレードです。 主要な革新点は仮想ポジションの採用です。各通貨ペアについて、トレンド局面で価格が平均して何回 S/R を跨ぐかを推定します。その推定に基づき、日足・週足・月足など複数の S/R 水準に仮想ポジションを配置し、履歴に基づく期待回数に到達した場合のみ実ポジションを発注します。 各ペアにはコード内に専用パラメータを実装。Darwin Evolution 由来の通貨強弱モジュールを併用し、エントリー選別を補強しま
Triple M
Henny Kurniawati
エキスパート
Welcome to the Triple M Expert Advisor, a state-of-the-art trading system designed to provide traders with a reliable, secure, and adaptable tool for navigating the complexities of the gold market. The Triple M system stands out by prioritizing risk management and transparency, ensuring that your trading experience is both safe and customizable. Setfile   Launch promo! 10 spots available at current price! Next price: 599$ Final price 3.000$ Key Features of the Triple M System: Genuine Trading
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
エキスパート
Limited Time Offer: 50% Off One-Day Introductory Price! Opal is a powerful tool using cutting-edge algorithms and AI-driven calculations. This fully automated EA encompasses the exceptional qualities we associate with the opulent gemstone: proper decision-making, prudence and strong protection. The capital is protected by advanced money management modules, filters, two-step trailing stop and flexible customizing. Opal also takes into account the study of psychological levels in financial ma
Tradax Propfirms
Jean Christophe Paput
エキスパート
****************   TRADAX– PropFirm Ready TRADAX PF    has been specially designed to meet the strict requirements of PropFirm Challenges. The tests were carried out on an   FTMO account , but the EA can be easily adapted to the criteria of other Prop Firms.                 ****************     Built-in Safety Features: Automatic compliance with a   maximum 5% daily drawdown   (adjustable). Control of the   overall drawdown at 8%, 9%, 10%   (adjustable). Intelligent manage
Taurus XAUUSD
Sivaprasanthan Kandasamy
エキスパート
I’m excited to introduce   TAURUS , a powerful   Expert Advisor (EA)   designed for   XAUUSD (Gold) market . TAURUS is built specifically for   30-minute (M30) charts   and is optimized for   RAW and ECN accounts , ensuring high execution speed and minimal slippage .   Key Features of TAURUS High-Performance Trading Strategy TAURUS uses a combination of   price action, trend analysis, and volatility-based algorithms   to identify the best trading opportunities. Implements   dynamic risk manage
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
エキスパート
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Index Magic Pro
Dror Shamir
エキスパート
INDEX MAGIC PRO - Simple Strategy for NAS100 Trading monitor here: Darwinex zero account -  https://www.mql5.com/en/signals/2341713?source=Site+Signals+My tinyurl.com/3zezmn3h ( copy and past in the url ) Hey traders! I want to be completely honest about what this EA does and doesn't do. What This EA Actually Is: This is a simple trading system I built for index trading, mainly the NASDAQ 100. It looks for strong momentum candles (candles with small wicks) and trades around the key levels of the
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信