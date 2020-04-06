The Blue Box
- エキスパート
- Ezequiel Tomas Gonzalez Araneda
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 8
THE BLUE BOXは、レンジブレイクアウトを取引するプロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。特定のセッション中に価格レンジを識別し、価格がそのレンジを突破した際に取引を実行します。エントリー方法は「ダイレクトエントリー」または「プルバックエントリー」から選択できます。
🔍 動作概要
1. レンジの識別
指定した時間帯（例：9:00〜17:00）の値動きを分析し、その期間の高値（HIGH）と安値（LOW）で「ボックス（箱）」を描画します。
2. ブレイクアウト待機
- 上昇ブレイク: 価格 > HIGH → 買いシグナル
- 下降ブレイク: 価格 < LOW → 売りシグナル
3. エントリー
- DIRECT: ブレイクと同時に即時エントリー
- PULLBACK: より良い価格を得るため、レンジへ戻るプルバックを待つ
4. 自動管理
ストップロス、テイクプロフィット、ブレイクイーブン、トレーリングストップが自動で管理されます。
✨ 特徴
- チャート上に視覚的なレンジボックスを描画
- リアルタイムの情報パネル
- 2種類のエントリーモード（Direct / Pullback）
- 高度なリスク管理（残高または有効証拠金に基づく）
- 自動ブレイクイーブンとトレーリングストップ
- 資金保護（セーフティストップ）
- 時間フィルターのカスタマイズ
- すべての銘柄とタイムフレームに対応
📋 パラメータ
🔹 GENERAL STRATEGY
MagicBase 取引を識別するためのベース番号。銘柄ごとにユニークなマジックナンバーが自動生成されます。
EntryMode エントリーモード。ENTRY_DIRECTは即時、ENTRY_PULLBACKはプルバックを待ちます。
EntryOnCandleClose ブレイクをローソク足の確定で確認する（true）か、確定前でもエントリーを許可する（false）。
ConsecutiveCandles レンジ外で連続確定したローソク足の数（EntryOnCandleClose=true の場合のみ）。
🎨 BOX VISUALIZATION
ProgressiveDrawing falseなら終了時にボックスを描画、trueならリアルタイム更新。
ShowInfoPanel リアルタイム統計の情報パネルを表示。
LineColorWaiting 作動前のHIGH/LOWライン色。
LineColorActivated ブレイク後のアクティブライン色。
LineColorBuyFilled 買い注文発動後のHIGHライン色。
LineColorSellFilled 売り注文発動後のLOWライン色。
🛡️ SAFETY STOP
EnableSafetyStop グローバルセーフティシステムを有効化。
MaxEquityLoss 有効証拠金のピークからこの金額を失うとEAが停止。
MaxConsecutiveLosses 連続損失回数が指定値に達するとEAが停止。
💰 ORDER MANAGEMENT
RiskPercent 1回の取引でリスクにさらす残高/有効証拠金の割合。
RiskBase リスク計算基準：RISK_ON_BALANCEは残高、RISK_ON_EQUITYは有効証拠金。
SlMode ストップロスの基準。SL_FROM_BOX_EDGEはボックス端から、SL_FROM_ENTRYはエントリー価格から。
SlBoxPercent ボックスサイズに対するSLの割合。100%＝ボックス全体の高さ。
UseFixedLot リスク計算を無視し固定ロットを使用。
FixedLotSize 固定ロットサイズ（UseFixedLot=true の場合）。
📈 BREAK EVEN MANAGEMENT
EnableBreakEven 自動ブレイクイーブンを有効化。
BeTriggerRatio SLの何倍でBEを発動するか。1.0＝SLと同等の利益で発動。
BeNewSlRatio 新SLをどこに置くか。0.1＝エントリー価格より10%SLの位置。
📉 TRAILING STOP MANAGEMENT
EnableTrailingStop トレーリングストップを有効化。
TrailingStartPips トレーリング開始に必要な利益（pips）。
TrailingStopDistance 価格とトレーリングストップの距離（pips）。
🎯 TAKE PROFIT MANAGEMENT
TpMode TPの計算基準。TP_FROM_ENTRYはエントリー基準、TP_FROM_BOX_EDGEはボックス基準、TP_DISABLEDはTPなし。
TpRatio SLに対するTPの倍率。2.0＝TPがSLの2倍（RR 1:2）。
⏰ RANGE SCHEDULE
StartHour / StartMinute レンジ測定の開始時刻。
EndHour / EndMinute レンジ測定の終了時刻。
⏱️ TIME FILTERS
EnableEntryDeadline エントリーの締め切り時刻を有効化。
EntryDeadlineHour / EntryDeadlineMinute エントリー可能な最終時刻。
EnableTimeClose 指定時刻にポジションを自動クローズ。
CloseHour / CloseMinute 強制クローズの時刻。
🔄 PULLBACK ENTRY
ToleranceMode 再エントリーゾーンの測定方法。TOLERANCE_PERCENTAGE＝ボックス％、TOLERANCE_PIPS＝固定pips。
ReentryTolerancePercent ％指定の場合の再エントリーゾーン。
ReentryTolerancePips pips指定の場合の再エントリーゾーン。
ShowReentryLines チャートに許容ラインを表示。
BuyEntryPrice 買いエントリー判定に使う価格。PRICE_BIDは保守的、PRICE_ASKは積極的。
SellEntryPrice 売りエントリー判定に使う価格。PRICE_BIDは保守的、PRICE_ASKは積極的。
🚫 DISTANCE FILTER
EnableMaxDistanceFilter ブレイク後に価格が離れすぎた場合のエントリーを回避。
MaxDistancePercent 許容距離（ボックスサイズの％）。
🎓 ベストプラクティス
✅ 最低1ヶ月のバックテスト（デモ） ✅ 推奨タイムフレーム：M1〜M5 ✅ 推奨銘柄：EURUSD, GOLD, BTCUSD, US500 ✅ セッションに合わせて時間設定を調整 ✅ 1回の取引リスクは最大1〜2% ✅ 24/7稼働にはVPS推奨
⚠️ 高影響ニュースを回避 ⚠️ 低ボラティリティ市場では使用非推奨 ⚠️ 損失後にロットを増やさない ⚠️ スプレッドが高い時は注意
📞 サポート
Telegram: https://t.me/+5JnhsuQeTn82MGQx
📜 免責事項
トレードには高いリスクが伴います。損失は初期投資額を超える可能性があります。失っても問題ない資金でのみ取引してください。過去の成績は将来の結果を保証しません。THE BLUE BOXは自動売買ツールであり、結果は市場状況と設定に依存します。