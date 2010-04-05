Market Time Watch

Лёгкий, чистый и незаменимый инструмент для отображения времени на графике трейдера

Market Time Watch — это профессиональный индикатор для отображения времени на графике, созданный для трейдеров, которым требуется точное локальное время, серверное время и таймер текущей свечи. Индикатор показывает всю необходимую информацию прямо на графике, не перегружая интерфейс и не создавая лишних объектов.

Если вы торгуете скальпинг, внутри дня, по времени закрытия свечей или вам просто нужно чистое и точное отображение времени — Market Time Watch станет идеальным инструментом для вашей торговли.

⭐ Почему трейдеры выбирают Market Time Watch

  • Ультра-лёгкий, не нагружает терминал
  • Не перерисовывает график и не конфликтует с другими индикаторами или советниками
  • Нулевая задержка, минимальная загрузка CPU
  • Идеален для скальпинга, торговли новостей, индексов (US30, NAS100, Gold, Forex)
  • Профессиональный визуальный дизайн, подходящий под любые шаблоны графика

🔥 Основные возможности

✔ Реальное время

Показывает точное локальное или серверное время на графике.

✔ Таймер свечи

Отображает, сколько осталось до закрытия текущей свечи. Особенно полезен скальперам и новостным трейдерам.

✔ Современная информационная панель

Элегантное всплывающее окно, включающее:

  • Все индикаторы TesterMob
  • Все торговые боты
  • Все EA и стратегии
  • Контакты и поддержка

Панель открывается одним кликом и располагается поверх графика.

✔ Настройка позиции

Вы можете изменить положение часов с помощью X-Y смещения.

✔ Ненавязчивый дизайн

Не изменяет объекты графика, безопасно работает с любыми советниками, индикаторами и шаблонами.

🎯 Для кого создан этот инструмент?

  • Скальперы
  • Трейдеры индексов (US30, NAS100, GER40 и др.)
  • Трейдеры золота и нефти
  • Внутридневные трейдеры
  • Все, кому нужно точное отображение времени на графике

Если ваша стратегия зависит от точного времени закрытия свечей, Market Time Watch — это обязательный инструмент.

💡 Преимущества перед бесплатными скриптами

  • Отточенный, профессиональный интерфейс
  • Идеально выровненные элементы
  • Информационная панель с продуктами
  • Высокая стабильность на всех устройствах
  • Без мигания, скачков и нагрузки на процессор

Это профессиональный инструмент, протестированный для стабильной работы.

🛠 Дополнительные функции

  • Кнопка информации (“i”)
  • Три информационные колонки
  • Контакты и поддержка
  • Работает на любых инструментах
  • Совместим с профилями и шаблонами

⭐ Поддержка MT4 и MT5

  • Forex
  • Металлы (XAUUSD, XAGUSD)
  • Индексы (US30, NAS100, US500, DAX)
  • Криптовалюты
  • Все таймфреймы

🧩 О компании TesterMob

TesterMob — это бренд, предоставляющий профессиональные торговые инструменты:

  • Smart Risk Manager (Mini/Pro – MT4/MT5)
  • Автоматические торговые боты
  • EA и торговые стратегии
  • Премиальные утилиты для трейдеров

Тысячи трейдеров доверяют нашим инструментам.

📥 Скачать Market Time Watch

Добавьте этот лёгкий, точный и современный инструмент в ваш торговый набор и никогда больше не теряйте чувство времени — особенно тогда, когда оно критически важно.

✔ Лёгкий
✔ Точный
✔ Красивый
✔ Профессиональный

→ Установите сейчас и улучшите свой график умным отображением времени.

