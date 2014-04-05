SyncCrosshair MT5
- Индикаторы
- Murtaza Aziz
- Версия: 1.0
SyncCrosshair - индикатор синхронизированного и защелкнутого перекрестия
Обзор: SyncCrosshair - это легкий MQL5-индикатор, который воспроизводит перекрестие TradingView на нескольких графиках MT5. Переместите мышь или щелкните на любом синхронизированном графике и наблюдайте, как вертикальные и горизонтальные линии точно привязываются к времени открытия каждой свечи на таймфрейме графика (5 мин, 15 мин, H1, H4 и т.д.).
Ключевые особенности:
- Синхронизация с несколькими графиками: Автоматически отражает положение перекрестия на всех графиках, к которым подключен SyncCrosshair.
- Привязка к таймфрейму: Линии точно привязываются к барам текущего таймфрейма (например, каждые 5 минут на M5, каждые 15 минут на M15, ежечасно на H1).
- Локальный и глобальный тумблер:
◦ Нажмите S, чтобы включить/выключить синхронизацию только на активном графике.
◦ Нажмите H, чтобы включить/выключить синхронизацию на всех графиках сразу.
- Настраиваемый внешний вид: Выберите желаемый цвет, стиль линии (точечная/сплошная/пунктирная и т. д.) и ширину.
- Быстрота и плавность: Таймеры, основанные на миллисекундах, обеспечивают обновления практически в режиме реального времени при минимальном уровне загрузки процессора.
Как использовать:
1 Прикрепить: Добавить на любой график (графики).
2 Синхронизировать: Переместите мышь или щелкните, чтобы установить перекрестие на одном графике; остальные последуют за ним автоматически.
3 Переключить локально: Нажмите S, чтобы включить/выключить синхронизацию для текущего графика.
4 Переключить глобально: нажмите H, чтобы включить/выключить синхронизацию на всех графиках одновременно.
Почему именно SyncCrosshair?
- Точность: Точная привязка к границам свечей.
- Управление: Быстрое включение и отключение на каждом графике или глобально с помощью горячих клавиш.
Воспользуйтесь мощью унифицированного и точного анализа графиков на своем рабочем пространстве MT5 - возьмите SyncCrosshair сегодня!