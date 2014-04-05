SyncCrosshair MT5

SyncCrosshair - индикатор синхронизированного и защелкнутого перекрестия


Обзор: SyncCrosshair - это легкий MQL5-индикатор, который воспроизводит перекрестие TradingView на нескольких графиках MT5. Переместите мышь или щелкните на любом синхронизированном графике и наблюдайте, как вертикальные и горизонтальные линии точно привязываются к времени открытия каждой свечи на таймфрейме графика (5 мин, 15 мин, H1, H4 и т.д.).


Ключевые особенности:

- Синхронизация с несколькими графиками: Автоматически отражает положение перекрестия на всех графиках, к которым подключен SyncCrosshair.

- Привязка к таймфрейму: Линии точно привязываются к барам текущего таймфрейма (например, каждые 5 минут на M5, каждые 15 минут на M15, ежечасно на H1).

- Локальный и глобальный тумблер:

◦ Нажмите S, чтобы включить/выключить синхронизацию только на активном графике.

◦ Нажмите H, чтобы включить/выключить синхронизацию на всех графиках сразу.

- Настраиваемый внешний вид: Выберите желаемый цвет, стиль линии (точечная/сплошная/пунктирная и т. д.) и ширину.

- Быстрота и плавность: Таймеры, основанные на миллисекундах, обеспечивают обновления практически в режиме реального времени при минимальном уровне загрузки процессора.


Как использовать:

1 Прикрепить: Добавить на любой график (графики).

2 Синхронизировать: Переместите мышь или щелкните, чтобы установить перекрестие на одном графике; остальные последуют за ним автоматически.

3 Переключить локально: Нажмите S, чтобы включить/выключить синхронизацию для текущего графика.

4 Переключить глобально: нажмите H, чтобы включить/выключить синхронизацию на всех графиках одновременно.


Почему именно SyncCrosshair?

- Точность: Точная привязка к границам свечей.

- Управление: Быстрое включение и отключение на каждом графике или глобально с помощью горячих клавиш.

Воспользуйтесь мощью унифицированного и точного анализа графиков на своем рабочем пространстве MT5 - возьмите SyncCrosshair сегодня!


