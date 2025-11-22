Market Time Watch
Un outil de suivi du temps léger, propre et essentiel pour chaque trader
Market Time Watch est un affichage professionnel du temps sur graphique, conçu pour les traders qui ont besoin de voir l’heure locale, l’heure du serveur et le compte à rebours de la bougie en cours. Tout cela directement sur le graphique, sans interface lourde ou encombrée.
Que vous fassiez du scalping, du day trading, du trading sur les news, ou que vous ayez simplement besoin d’une référence temporelle claire, Market Time Watch vous fournit toutes les informations de la manière la plus élégante et minimaliste possible.
⭐ Pourquoi les traders adorent Market Time Watch
- Ultra-léger et optimisé pour MT4/MT5
- Ne redessine pas et n’interfère pas avec les EAs
- Zéro latence, zéro charge, quasiment aucun CPU
- Idéal pour le scalping, le day trading et les indices (US30, NAS100, Gold…)
- Design professionnel adapté à tout thème de graphique
🔥 Fonctionnalités principales
✔ Horloge en temps réel
Affiche l’heure locale ou serveur directement sur le graphique.
✔ Minuteur de bougie
Indique le temps restant avant la fermeture de la bougie actuelle.
✔ Panneau d’information moderne
Un panneau élégant contenant :
✔ Position personnalisable
Ajustable avec les offsets X-Y.
✔ Design non intrusif
Compatible avec tous les templates, EAs et indicateurs.
🎯 Pour qui ?
- Scalpers
- Traders d’indices (US30, NAS100, GER40…)
- Traders or & pétrole
- Traders Forex intraday
- Tous ceux qui ont besoin d’une visualisation temporelle précise
💡 Pourquoi meilleur que les scripts gratuits
- Interface soignée
- Alignement parfait avec le rendu MT5
- Panneau multiproduits
- Performance stable sur tous les appareils
- Aucun scintillement, aucun lag, aucun CPU utilisé
🛠 Fonctions supplémentaires
- Bouton d’info “i”
- Tableau produits en 3 colonnes
- Pied de page support
- Compatible multi-symboles
- Compatible templates & profils
⭐ Support natif MT4 & MT5
- Forex
- Métaux
- Indices
- Crypto
- Toutes unités de temps
📥 Téléchargez Market Time Watch maintenant
Ajoutez un outil de temps précis, léger et professionnel à votre graphique.