Market Time Watch MT4

Лёгкий, чистый и незаменимый инструмент для отображения времени на графике трейдера

Market Time Watch — это профессиональный индикатор для отображения времени на графике, созданный для трейдеров, которым требуется точное локальное время, серверное время и таймер текущей свечи. Индикатор показывает всю необходимую информацию прямо на графике, не перегружая интерфейс и не создавая лишних объектов.

Если вы торгуете скальпинг, внутри дня, по времени закрытия свечей или вам просто нужно чистое и точное отображение времени — Market Time Watch станет идеальным инструментом для вашей торговли.

⭐ Почему трейдеры выбирают Market Time Watch

Ультра-лёгкий , не нагружает терминал

, не нагружает терминал Не перерисовывает график и не конфликтует с другими индикаторами или советниками

и не конфликтует с другими индикаторами или советниками Нулевая задержка , минимальная загрузка CPU

, минимальная загрузка CPU Идеален для скальпинга, торговли новостей, индексов (US30, NAS100, Gold, Forex)

Профессиональный визуальный дизайн, подходящий под любые шаблоны графика

🔥 Основные возможности

✔ Реальное время

Показывает точное локальное или серверное время на графике.

✔ Таймер свечи

Отображает, сколько осталось до закрытия текущей свечи. Особенно полезен скальперам и новостным трейдерам.

✔ Современная информационная панель

Элегантное всплывающее окно, включающее:

Все индикаторы TesterMob

Все торговые боты

Все EA и стратегии

Контакты и поддержка

Панель открывается одним кликом и располагается поверх графика.

✔ Настройка позиции

Вы можете изменить положение часов с помощью X-Y смещения.

✔ Ненавязчивый дизайн

Не изменяет объекты графика, безопасно работает с любыми советниками, индикаторами и шаблонами.

🎯 Для кого создан этот инструмент?

Скальперы

Трейдеры индексов (US30, NAS100, GER40 и др.)

Трейдеры золота и нефти

Внутридневные трейдеры

Все, кому нужно точное отображение времени на графике

Если ваша стратегия зависит от точного времени закрытия свечей, Market Time Watch — это обязательный инструмент.

💡 Преимущества перед бесплатными скриптами

Отточенный, профессиональный интерфейс

Идеально выровненные элементы

Информационная панель с продуктами

Высокая стабильность на всех устройствах

Без мигания, скачков и нагрузки на процессор

Это профессиональный инструмент, протестированный для стабильной работы.

🛠 Дополнительные функции

Кнопка информации (“i”)

Три информационные колонки

Контакты и поддержка

Работает на любых инструментах

Совместим с профилями и шаблонами

⭐ Поддержка MT4 и MT5

Forex

Металлы (XAUUSD, XAGUSD)

Индексы (US30, NAS100, US500, DAX)

Криптовалюты

Все таймфреймы

🧩 О компании TesterMob

TesterMob — это бренд, предоставляющий профессиональные торговые инструменты:

Smart Risk Manager (Mini/Pro – MT4/MT5)

Автоматические торговые боты

EA и торговые стратегии

Премиальные утилиты для трейдеров

Тысячи трейдеров доверяют нашим инструментам.

📥 Скачать Market Time Watch

Добавьте этот лёгкий, точный и современный инструмент в ваш торговый набор и никогда больше не теряйте чувство времени — особенно тогда, когда оно критически важно.

✔ Лёгкий

✔ Точный

✔ Красивый

✔ Профессиональный

→ Установите сейчас и улучшите свой график умным отображением времени.