Market Time Watch MT4
- Индикаторы
- Amirhossein Bakhtiari
- Версия: 1.10
Лёгкий, чистый и незаменимый инструмент для отображения времени на графике трейдера
Market Time Watch — это профессиональный индикатор для отображения времени на графике, созданный для трейдеров, которым требуется точное локальное время, серверное время и таймер текущей свечи. Индикатор показывает всю необходимую информацию прямо на графике, не перегружая интерфейс и не создавая лишних объектов.
Если вы торгуете скальпинг, внутри дня, по времени закрытия свечей или вам просто нужно чистое и точное отображение времени — Market Time Watch станет идеальным инструментом для вашей торговли.
⭐ Почему трейдеры выбирают Market Time Watch
- Ультра-лёгкий, не нагружает терминал
- Не перерисовывает график и не конфликтует с другими индикаторами или советниками
- Нулевая задержка, минимальная загрузка CPU
- Идеален для скальпинга, торговли новостей, индексов (US30, NAS100, Gold, Forex)
- Профессиональный визуальный дизайн, подходящий под любые шаблоны графика
🔥 Основные возможности
✔ Реальное время
Показывает точное локальное или серверное время на графике.
✔ Таймер свечи
Отображает, сколько осталось до закрытия текущей свечи. Особенно полезен скальперам и новостным трейдерам.
✔ Современная информационная панель
Элегантное всплывающее окно, включающее:
- Все индикаторы TesterMob
- Все торговые боты
- Все EA и стратегии
- Контакты и поддержка
Панель открывается одним кликом и располагается поверх графика.
✔ Настройка позиции
Вы можете изменить положение часов с помощью X-Y смещения.
✔ Ненавязчивый дизайн
Не изменяет объекты графика, безопасно работает с любыми советниками, индикаторами и шаблонами.
🎯 Для кого создан этот инструмент?
- Скальперы
- Трейдеры индексов (US30, NAS100, GER40 и др.)
- Трейдеры золота и нефти
- Внутридневные трейдеры
- Все, кому нужно точное отображение времени на графике
Если ваша стратегия зависит от точного времени закрытия свечей, Market Time Watch — это обязательный инструмент.
💡 Преимущества перед бесплатными скриптами
- Отточенный, профессиональный интерфейс
- Идеально выровненные элементы
- Информационная панель с продуктами
- Высокая стабильность на всех устройствах
- Без мигания, скачков и нагрузки на процессор
Это профессиональный инструмент, протестированный для стабильной работы.
🛠 Дополнительные функции
- Кнопка информации (“i”)
- Три информационные колонки
- Контакты и поддержка
- Работает на любых инструментах
- Совместим с профилями и шаблонами
⭐ Поддержка MT4 и MT5
- Forex
- Металлы (XAUUSD, XAGUSD)
- Индексы (US30, NAS100, US500, DAX)
- Криптовалюты
- Все таймфреймы
🧩 О компании TesterMob
TesterMob — это бренд, предоставляющий профессиональные торговые инструменты:
- Smart Risk Manager (Mini/Pro – MT4/MT5)
- Автоматические торговые боты
- EA и торговые стратегии
- Премиальные утилиты для трейдеров
Тысячи трейдеров доверяют нашим инструментам.
📥 Скачать Market Time Watch
Добавьте этот лёгкий, точный и современный инструмент в ваш торговый набор и никогда больше не теряйте чувство времени — особенно тогда, когда оно критически важно.
✔ Лёгкий
✔ Точный
✔ Красивый
✔ Профессиональный