Smart Risk Manager Pro

Smart Risk Manager Pro – Торгуйте уверенно с функцией Drag & Trade
Smart Risk Manager Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/155713

Smart Risk Manager Pro — это профессиональный инструмент управления риском прямо на графике, который рассчитывает размер позиции на основе вашего долларового риска. Просто кликните и потяните по графику, и индикатор сразу покажет:
  • Направление (Buy / Sell)
  • Дистанцию в пунктах
  • Рекомендуемый размер лота на основе вашего значения RiskUSD

Индикатор сверхлёгкий, очень быстрый и создан для трейдеров, которые хотят чистый график и точный, ориентированный на риск рабочий процесс.

✨ Возможности

  • ✔️ Измерение риска простым перетаскиванием прямо на графике
  • ✔️ Умный автоматический расчёт размера лота
  • ✔️ Отображение направления Buy/Sell
  • ✔️ Отображение дистанции в пунктах
  • ✔️ Работает на всех инструментах (Forex, золото, индексы, крипто)
  • ✔️ Сверхбыстрый – нулевая задержка
  • ✔️ Чистый и минималистичный интерфейс
  • ✔️ Без подокон, без тяжёлых панелей
  • ✔️ Считает только в момент отпускания мыши → экономит ресурсы CPU

📌 Как использовать

  1. Прикрепите Smart Risk Manager Pro к любому графику.
  2. Установите желаемое значение RiskUSD (например: 5, 10, 20 USD).
  3. Нажмите кнопку ON/OFF в правом верхнем углу.
  4. На графике нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на предполагаемой цене входа.
  5. Перетащите к желаемому уровню стоп-лосса и затем отпустите мышь.
  6. Индикатор отобразит:
    • Dir: Buy / Sell
    • Dis: дистанцию в пунктах
    • Lots: рекомендуемый размер лота на основе вашего риска

Нажмите кнопку ещё раз, чтобы переключить инструмент в режим OFF. В режиме OFF все подписи скрываются, и ваш график остаётся чистым.

🎯 Входные параметры

  • RiskUSD – риск на сделку в долларах. Индикатор использует tick size, tick value и настройки объёма вашего брокера для расчёта размера позиции.

👤 Для кого это?

  • Дейтрейдеры и свинг-трейдеры, которые придерживаются фиксированного риска на сделку.
  • Трейдеры price action и Smart Money, выставляющие заявки прямо с графика.
  • Скальперы, которым нужен очень быстрый и чистый риск-калькулятор.
  • Все, кто хочет избавиться от ручных расчётов перед каждой сделкой.

🌟 Сравнение Mini vs Pro

Функция Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
Перетаскивание (Drag-to-measure) ✔️ Да ✔️ Да (улучшено)
Расчёт размера лота ✔️ Да ✔️ Да (более точный)
Направление (Buy / Sell) ❌ Нет ✔️ Да
Дистанция в пунктах ❌ Нет ✔️ Да
Поддерживаемые инструменты Только Forex Все (Forex, золото, индексы, крипто)
Лимит использования 31 использование Без ограничений
Подписи интерфейса Только Lots Direction / Distance / Lots
Производительность Быстрая Сверхбыстрая
Лучше всего подходит для Новичков / бесплатных пользователей Профессиональных трейдеров

Переходите на Smart Risk Manager Pro, чтобы получить полный контроль над риском, поддержку всех символов и расширенную визуализацию.

